"Самодостаточность" от МВФ - отличная, но труднореализуемая идея Слуг народа

Последние недели только и разговоров, что про финансы и сотрудничество с Международным валютным фондом.

Украина, как реципиент, требует помощи, и ей помогают. После долгих и сложных переговоров. Кто брал деньги в кредит, знает, что так просто денег никто не даст. Выкрутят руки и проконтролируют, куда тратить будешь, и чтобы целевое использование присутствовало.

Если следить за информационным пространством, можно увидеть как приверженцев, так и противников внешних заимствований. На этой теме хайпуют все, кому не лень. Начиная от последователей святого дефолта и заканчивая свитедетелями распила.

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Хайп, это когда министр финансов Сергей Марченко говорит: "Украине пора отказаться от финансирования МВФ прямо в бюджет", а слышится: Украина хочет отказаться от МВФ к 2023 году, вообще! Хотя, Украина не в том положении, чтобы совсем отказаться от помощи Фонда, и диктовать свои правила. Но идея отличная, хоть сложная и труднореализуемая, чтобы быстро.

А пожелания трудящихся - лучший индикатор. Маркер - украинские граждане требуют перехода в сотрудничестве с Валютным Фондом на следующий уровень.

Но экономика и финансы - точные науки, и слона необходимо есть по частям, и у Министерства финансов уже есть пять задач, которые ведомство обозначило в проекте стратегии "Самодостаточность" (Graduate from IMF)":

- эффективные бюджетные расходы;

- налоговое стимулирование экономики;

- взвешенная финансовая и долговая политика;

- качественные кадры и диджитализация;

- детенизация.

С одной стороны отлично, что у государства в лице Министерства финансов появилась стратегия и понимание, что делать? Потому что нет хуже деятеля, который плывет по течению, по инерции, а не гребет и даже не знает, куда плыть?

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Неплохо, что есть поставленная задача отказываться от финансирования МВФ в бюджет, как самой некрасивой формы сотрудничества при нехватке собственных средств и дефиците бюджета. И переходить на следущий уровень, когда заимствования необходимо брать по мере необходимости и исключительно в случае необходимости на выгодных условиях для государства Украина.

Обозначен курс на выход из сложившейся за последние 30 лет ситуации, когда часть экономики в тени, и ей там сухо, комфортно и уютно... И явно сдавать свои позиции эти граждане не будут с легкостью и радостью. Поэтому, будет сопротивление.

Ну и когда у нас в Украине любые инициативы встречали с позитивом? Да никогда. "Зрада" - наше все.

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Что касается зрадофилов, которые кричат, что сотрудничество с МВФ, - это плохо:

- На данный момент, в разгар пандемии коронавируса и экономического кризиса, около 100 стран подали заявки в МВФ на оказание помощи. И Украине помогли, а не отшили.

- Сотрудничество с МВФ - показатель качества для инвесторов, что с государством можно иметь дело.

- Кредиты МВФ - одни из самых дешевых в мире. С такой низкой процентной ставкой коммерческие структуры не работают. Дешевле, конечно, самим печатать доллары, но монополия не у нас, и США не поймут.

- Тот, кто кричит о дефолте, точно не друг Украине, потому что это откат на десятилетия назад, и никакого инвестора не заманишь в страну, которая признала свою неплатежеспособность.

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