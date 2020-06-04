Скоро в Украине будет не с чего платить пенсии. Смотрите на цифры и думайТе

А теперь немного ада и понимания, что у нас огромные проблемы. И сначала цитата от Игоря Тышкевича, эксперта UIF:

"По данным Пенсионного фонда Украины, на конец 2019 года в Украине было 11,3 млн пенсионеров. По данным Службы занятости в Украине в конце 2019 года было 10 914 573 плательщика ЕСВ. А по состоянию на апрель таких осталось 10 359 697. То есть пенсионеров сегодня УЖЕ больше, чем тех, кто осуществляет платежи ЕСВ. То есть один работник УЖЕ содержит более чем одного пенсионера."

Это реальная проблема. Объясню почему.

Начну с того, что главным донором Пенсионного фонда являются именно работающие украинцы. Если, скажем, в Японии, число работающих граждан на одного пенсионера составляет три человека, а в Германии два, то в Украине один работающий содержит более, чем одного пенсионера. А если к этому добавить факт, что мы стареющая нация, и есть фактор трудовой миграции, то финансировать государственные пенсии из солидарной системы пенсионного обеспечения будет все сложнее, а нагрузка на государственный бюджет будет увеличиваться. И бюджет просто не выдержит.

К этому надо добавить проблему того, что часть бизнеса все еще находится в тени, а значит немалая часть работников не платят ЕСВ, но точно захотят получать пенсию. И, скорее всего, не самую минимальную.

Как пример подобного, можно привести выступление Владимира Зеленского перед избранием в президенты на корпоративе в часть дня рождения Григория Суркиса. Такое выступление обычно стоило около $25 000. Но похоже, что с этих денег не были уплачены налоги и тот же ЕСВ. Владимир Александрович предпочел пойти другим путем и, видимо, вложил эти деньги в свой личный пенсионный фонд в виде виллы в Италии.

Но таким путем пошел не только он. Беда в том, что украинцы скоро осознают проблему, увидят, что им на пенсии ничего не светит, и предпочтут вкладывать деньги в такие же личные фонды, как тот же Зеленский. И президент не сможет их осудить. Ведь он поступил так же. А чем больше людей будет действовать так же, не платя ЕСВ и вкладывая эти деньги в доллары, золото и недвижимость, тем быстрее рухнет пенсионная система Украины, которая и так дышит на ладан.

Добавьте к этому и то, что бестолковая экономическая и социальная политика украинской власти, подталкивает молодое, активное и реально работоспособное население выезжать из Украины. Так что уже в ближайшее время мы придем к глубочайшему кризису, который зацепит пенсионеров.

Можно ли избежать этого кризиса?

Нет, к сожалению уже нельзя. Можно лишь минимизировать его последствия. А принятие законопроектов в турборежиме, таких как №1210, лишь ускоряет процессы оттока населения и уменьшения поступлений в бюджет. И без стратегии, с поэтапным реальным планом, без налоговых и экономических реформ, без введения накопительной пенсионной системы и частных пенсионных фондов эта проблема не разрешится.

Молчать об этом глупо и безответственно.

Да, эти вопросы еще больше срежут рейтинг власти, но власть - это не синекура и не счастье, а тяжёлая ноша. Поэтом пора начать публично озвучивать ситуацию и искать ее решение. А если власть не может это сделать сама, то пусть зовет тех, кто знает решения и может их реализовать в Украине.

Да, тяжела шапка Мономаха. Но об этом думать надо было заранее. А теперь нужно срочно искать решения. Только тут есть еще одна проблема.

Те, кто знают, как ее решать, с этой властью работать не хотят. Потому что дорожат своими именем и репутацией. И вот это уже большая проблема для Зеленского и его прислуги.

Так что многим будет больно. Или придется отдать ключи от власти взрослым и умным. И времени на принятие решения все меньше. Не верите? Смотрите на цифры. И думайТе! Это всегда полезно.

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