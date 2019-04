Слияние Deutsche Bank и Commerzbank отменяется. Что дальше?

После шести недель переговоров, обсуждения экзотических схем консолидации, нескольких переносов решения и вчерашней финальной встречи руководителей банков Christian Sewing и Martin Zielke, проект слияния двух крупнейших немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank закрылся, так и не начавшись. Не помогло даже то, что в целом менеджеры уже умудрились поделить портфели после слияния.



"После тщательного анализа руководство Deutsche Bank пришло к выводу, что объединение с Commerzbank не принесет достаточных выгод с учетом компенсации дополнительных рисков, сложностей реструктуризации и требований к капиталу", – говорится в сообщении Deutsche Bank.



Думаю, что это не самое неправильное решение.

Слияние действительно выглядело сложным. Основной синергии планировалось достичь за счет сокращения 30 000 сотрудников в Германии (из 140 000 сотрудников по миру), против чего выступали сотрудники (82% сотрудников Commerzbank были против слияния согласно внутреннему опросу), профсоюзы и многие политики. В стране даже провели социологический опрос, который показал, что 43% жителей Германии не поддерживают слияние. Синергии на уровне доходов особо не предвиделось из-за разных бизнес моделей банков.



Но, как сказал, CEO Commerzbank Martin Zielke: "Doing nothing is not an option", и это так. Курс акций обоих банков ниже на 35%, чем 12 месяцев назад и на 80% ниже, чем 10 лет назад (и это несмотря на все капитализации за последние годы).



Пока что сотрудники и профсоюзы радуются не состоявшемуся слиянию, но не думаю, что радоваться им придется долго. Во-первых, инвесторы очень скептически относятся к возможности каждого банка по отдельности выжить, принимая во внимание их низкую прибыльности (у DB рентабельность капитала всего лишь 0.4%) и проблемы с капиталом. Так что решение надо искать.



Во-вторых, в целом в Европе слишком много банков для слишком малого количества клиентов, у банков слишком высокие удельные затраты на управление своей сетью, а клиенты при этом переходят в онлайн (где, кстати, наши оба немецких героя не очень-то и сильны). Слияние позволило бы этим банкам заглянуть в корень проблемы и попытаться ее решить. Но не удалось.



Но не стоит отчаиваться. Как минимум на Commerzbank уже выстроилась небольшая очередь из потенциальных покупателей. Во-первых, УниКредит готов посмотреть этот банк и объединить его со своим дочерним банков в Германии HVB. По слухам, еще в 2017 году УниКредит выходил с таким предложением властям Германии, но тогда сделка не состоялась.



Во-вторых, голландский ING тоже заявил о возможности покупки Commerz и даже предложил перенести свою головную контору из Амстердама во Франкфурт (если честно, то они давно об этом мечтали уже). И если политическая нестабильность в Италии может отпугнуть немецкие власти и основных акционеров Commerz, то предложение голландских банкиров выглядит не очень неплохо. Плохо только то, что в среднем один сотрудник ING в 2 раза более продуктивен (обслуживает больше клиентов и приносит больше доходов), чем сотрудник немецкого банка, так что сокращения и программы повышения эффективности все равно будут.



А что же Deutsche? Пока не понятно. UBS сообщил, что они готовы купить DWS – звено банка, занимающееся asset management, но на этого в DB не согласны пока что, и Christian Sewing придется искать нестандартные альтернативные пути повышения эффективности.



Вопрос: "What next?", - очень актуален для обоих банков. Так что эта история точно скоро найдет свое продолжение. Надеюсь, что положительное, как для европейского банкинга, так и для клиентов и сотрудников немецких банков. Не переключайтесь.