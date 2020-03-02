Слуги народа предлагают ввести прогрессивную шкалу НДФЛ: аргументы за и против

В последнее время получила широкую огласку тематика возврата Украины к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Таковая действовала в нашей стране до 2004 года и была отменена, в том числе из соображений необходимости детенизации доходов состоятельных граждан.

Поводом для начала дискуссии послужили сразу несколько законодательных инициатив от депутатов пропрезидентской партии Слуга народа, а именно законопроект №2758-1 от 06 февраля 2020 года и №3076 от 12 февраля 2020 года. Оба документа предлагают так называемую многоступенчатую модель налогообложения. Однако, если проект №2758-1 содержит лишь три ставки НДФЛ – 10%, 15% и 20%, то №3076 предлагает внедрение сразу пяти - 15%, 18%, 21%, 24% и 27% с одновременным внедрением нового налогового вычета для низких и средних доходов (размером до 15 минимальных заработных плат или 70 845 грн в условиях текущего года) под названием "минимальный необлагаемый доход".

Читайте также - Рента для Коломойского, будущее Нефедова, налог для Facebook. Интервью Даниила Гетманцева

Стоит заметить, что споры об обоснованности прогрессивного налогообложения (когда с ростом налогооблагаемой базы - уровня дохода - происходит увеличение ставки налога) нередко носили (и, увы, носят до сих пор) признаки классовых разногласий (классовой борьбы) и имеют почти пятивековую историю. Так, начало 16 века ознаменовалось появлением первого трактата о прогрессивном налогообложении "La Decima scalata" авторства итальянского мыслителя времен Возрождения Франческо Гвиччардини: "равенство налогов не состоит в том, что каждый человек должен платить одинаковый для всех процент, а в том, что выплаты должны в одинаковой степени создавать сложности для плательщиков".

Сторонниками подобного подхода в свое время были такие видные мыслители как Жан-Жак Руссо, Адам Смит и Джон Стюарт Милль.

Не отстает и современная наука. Большую популярность в мире получили работы французских экономистов Томаса Пикетти и Эммануэля Саеза в области "экономики неравенства". Так, Пикетти в своем "Капитале", появившимся в 2013 году и мгновенно ставшим бестселлером, делает заключение о том, что капитализм по-прежнему характеризует растущее неравенство в богатстве и доходах и считает не только возможным, а и практически единственным способом помешать такому развитию событий, повышение степени прогрессивности налогообложения: "налогообложение наибольших доходов (тех, которые наблюдаются в топ 1% или 0,5% иерархии доходов) по наибольшим ставкам (могущими достигать 80 и более процентов)". Указанный тезис, получивший название "идея 1%", уже обрел поддержку отдельных политиков в США и Великобритании, став частью предвыборных дебатов последних лет.

Дискуссия приобретает остроту в связи с:

- внедрением международных стандартов налоговой и финансовой прозрачности (antiBEPS, ATAD, FATCA), а также активной политикой преследования офшорных капиталов, сопровождаемой почти полным нивелированием банковской тайны (прятать доходы становиться труднее и дороже);

- усилением на всем земном шаре кризиса неравенства - в прошлом году каждые два дня мир прирастал новым миллиардером, а 1% богатейших людей досталось более 82% мирового богатства;

- последними исследованиями, в частности ОЭСР, свидетельствующими о том, что:

(а) современные налоговые системы в большей степени способствуют экономии на налогах для тех домашних хозяйств, которые в финансовом отношении более обеспечены, предоставляя им форматы получения доходов и владения активами не подвергающимся значительному налоговому бремени (инвестиционные и частные пенсионные фонды, трастовые конструкции, акции, личная жилая недвижимость);

(б) налоги являются одним из наиболее эффективных инструментов для сокращения неравенства, а увеличение прогрессивности налогообложения форм владения активами с низкой налоговой нагрузкой будет способствовать восстановлению нейтральности налоговых систем.

Таким образом, можно говорить о своеобразном идеологическом, политическом и научном мейнстриме последних лет, направленном на расширение внедрения или даже резкое усиления степени прогрессивности налогообложения. Так что, теоретически, украинские народные избранники - инициаторы возврата к прогрессивной шкале налогообложения доходов - вполне убедительно вписываются в общемировой тренд переосмысления сущности и задач персонального налогообложения.

Украина – исключение?

Но как однажды сказал не менее знаменитый соотечественник Пикетти и Саеза – писатель и эссеист Реми де Гурмон: "В жизни, как в грамматике: исключений больше, чем правил". А посему поговорим о том, почему идея в Украине может не сработать.

Авторы законопроекта №3076 аргументируют необходимость внедрения прогрессивной модели опытом государств-членов ЕС, в большинстве из которых (22 из 28) она уже существует. Но при этом, забывают упомянуть о том, что большинство указанных стран несопоставимы с Украиной по уровню экономического развития, степени соблюдения налогового законодательства (налоговой культуры), уровню демократии и, в конце концов, степенью справедливости работы судебной системы.

Стоит признать очевидные вещи и риски:

- сегодня нельзя сравнивать Украину и экономически развитые страны, а последнее время и большинство развивающихся стран, потому что наше ВВП на душу населения сопоставимо с Бутаном, Боливией, Кабо Верде, Египтом, Молдавией, Филиппинами и Шри Ланкой, а отнюдь не с государствами – членами ЕС;

- в стране присутствует значительный теневой сектор (последние расчеты говорят о 23,8% ВВП) - избегание налогообложения давно стало "национальным видом спорта" особенно для богатых украинцев, а при нахождении в тени около 200 млрд гривень заработных плат, стоит задуматься о существовании в украинском обществе консенсуса о том, что персональные налоги можно не платить;

- степень коррумпированности контролирующих и правоохранительных органов остается высокой, а уровень защиты собственности и экономических свобод и интересов гражданина в судах оставляет желать лучшего (немалое количество активов украинского происхождения находится на Кипре не потому что там нет налогов, а потому что там существует справедливое британское правосудие);

- за последние полгода украинскую налоговую политику и без рассматриваемых нами новаций можно охарактеризовать как крайне некомфортную и непредсказуемую для налогоплательщиков и инвесторов, с тенденцией на последующее усложнение (печально известные законы №128 и 129, внедряющую политику тотальной фискализации расчетов в стране, а также законопроект №1210, принятый парламентом 16 января 2020 года и внедряющий громоздкие и обременительные процедуры администртрования);

- мировая налоговая конкуренция обострилась и состоятельному человеку не составит большой проблемы начать платить налоги там, где ему выгоднее (самые "обжитые" украинцами договора об устранении двойного налогообложения уже сегодня предлагают для многих видов личных доходов вполне умеренное налогообложение под 5%), что делает даже нынешнюю ставку НДФЛ в 18% неконкурентоспособной, не говоря уже про 20%, 21%, 24% и 27%. При этом, страны - соседи, такие как Польша или государство-агрессор получат новые аргументы для успешного привлечения трудовых мигрантов из Украины.

А это значит, скорее всего, коэффициент полезного действия предлагаемого радикального разворота в системе налогообложения физических лиц будет крайне низок (как с точки зрения увеличения доходов местных бюджетов, так и с ракурсов детенизации или повышения уровня социальной справедливости) и потенциальные плюсы могут быть с лихвой перекрыты явными минусами. Крайности вредны сами по себе, а для воюющего государства с полуживой экономикой и непобежденной коррупцией опасны вдвойне.