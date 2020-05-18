Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.05.2020, 19:02

Списав долг бедным странам, МВФ запустит в пруд рыбу, но не даст удочку

Михаил Федоров

аналитик ИГ Универ

Мир уверовал в бесконечный ресурс денег и это чревато последствиями. Списанием долга одной из стран, МВФ поставит на ней клеймо "неплатежеспособная"

Как известно, в целях борьбы с коронакризисом, развитые экономики мира прибегли к включению своих печатных станков на полную мощность. Например, в США баланс Федеральной резервной системы вырос до $6,9 трлн к 14 мая, тогда как 2 января он составлял $4,2 трлн. Примерно то же самое, в той или иной степени, сделали почти все развитые страны.

В то же время бедные страны не могут себе такого позволить, и вынуждены жить по счетам.  

В результате, мир разделился на два условных лагеря: богатых, которые могут печатать деньги и дотировать свою экономику, и бедных, которые не могут это делать. Люди оказались в разных условиях перед коронакризисом. Предприниматели в Германии получают деньги от государства просто так, тогда как Украина или Мексика не могут такое себе позволить.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

По отношению к населению такое положение дел не справедливо, но такова реальность. Но слабость бедных стран, в конечном итоге, может обернуться проблемами для богатых.

Ведь сегодня мы живем в глобальном мире, где все экономики между собой взаимосвязаны. Если после коронакризиса бедные не смогут покупать товары, то это отразится и на богатой части мира: бедные не смогут покупать, в том числе товары, производимые богатыми странами. Без вклада развивающихся стран в общий пирог по совокупному спросу планеты, быстро восстановить мировую экономику будет проблематично.

Поэтому Международный валютный фонд ранее заявлял, что готов выделить целый триллион долларов на преодоление финансового кризиса, и задействовать все свои возможности.  

Это мера позволит хотя бы частично вовлечь бедные страны в процесс оздоровления денежным дождем. Но такая идея оказалась не финальной точкой в этом вопросе. Сенатор и екс-кандидат в президенты США Берни Сандерс, призвал МВФ и Всемирный Банк списать долги бедных стран. Его поддержали более 300 парламентариев по всему миру.

С раздачей триллиона от МВФ все более менее понятно - Фонд пополняется за счет квот со стороны стран участниц, и с 2016 года общий объем этих средств составляет $477 млрд специальных права заимствований. Это примерно равно $650 млрд.

Читайте также - Авиамир будет другим. Но мы больше не слепые котята

Для выдачи триллиона, МВФ может увеличить объем квот, которые оплатят все государства мира за счет увеличения своей позиции в Фонде. Или же МВФ может прибегнуть к временному заимствованию. Но в случае списания долгов бедным странам, для МВФ это будет чистым убытком, ведь деньги в конце концов не растут на деревьях.

В результате этого, МВФ, если смотреть на него как на обычный финансовый институт, будет банкротом, поскольку его обязательства превысят объем активов. Ведь долги перед МВФ обнулятся, а квоты, образно говоря депозиты стран, сохранятся. И у МВФ дебет не сойдется к кредитом.

Но МВФ не может быть банкротом, как обычный финансовый институт, поскольку является одной из основ в ямайской денежной системе. И вкладчики МВФ, по большому счету, не могут отозвать свои квоты из МВФ. Мыслей о выходе из МВФ нет, наверное, ни у одной страны мира, ведь это будет и выходом из денежной системы мира.

Поэтому, в теории, МВФ может списать все свои долги всем и все квоты превратить в убыток. Его вкладчики не запросят деньги назад. Более того, потратив все свои деньги, Фонд может объявить о новом увеличении квот для всех 189 стран членов.

Читайте также - Польские победы над Газпромом: уроки газовой независимости для Украины

Поэтому, этот минус МВФ будет аналогом включения печатного станка со стороны Фонда, и он, скорее всего, может себе это позволить. 

Кто от этого потеряет? Вкладчики в лице всех стран-членов МВФ. Потеряют страны, у которых есть золотовалютные резервы, часть которых храниться в специальных правах заимствования. И потенциальное списание долгов бедных стран будет представлять из себя солидарный убыток для всех стран-членов МВФ.

И в этом механизме богатые страны будут платить бедным. Ведь богатые понесут потери от своего вклада в МВФ, но они ничего от него не получат, а бедные страны получат от МВФ больше, чем они потеряют по своему вкладу в МВФ.

Но тут возникает пара моментов, которые не видны с первого взгляда.

Если МВФ раздаст триллион долларов бедным странам, это будет благо для бедных стран. Они получат дополнительные ресурсы. И МВФ выступит в роли защитника бедных стран. Причем, подобная идея в мире циркулирует давно.

Еще в начале нулевых, известный финансист Джордж Сорос, предлагал МВФ ежегодно эмитировать по 70 млрд СДР и раздавать их бедным в ущерб богатым. Эту же идею он озвучивал и в 2009 году. Но тогда главным противником этого были США.

Читайте также - Закон желания. Виталий Портников - о мести, которая не свершилась

В идее списания долгов все уже выглядит по-другому, если копать глубоко. Потому что списание долгов может оказать медвежью услугу бедным странам. Ведь как ни крути, это будет аналогом дефолта. Своим списанием МВФ поставит на стране клеймо "неплатежеспособная", а это очень сильно испортит ее репутацию в глазах всех денег мира. В результате, эти бедные страны понесут гораздо большие потерь, чем приобретут от списания их долгов. Образно говоря, МВФ своим списанием долгов даст бедным странам рыбу, но заберет удочку.

Дать взаймы и устроить аналог дефолта - это две совершенно разные вещи. И небольшая правка настроек может все перевернуть сверх наголову. Плюс к этому, подобное изменение опций привнесет беспорядок в баланс МВФ и включит организацию в нынешнюю моду, поразившую развитые страны в виде включения печатного станка.

Конечно же, многие из 300 парламентариев, скорее всего, не вникали в глубинные экономические мысли, когда призывали МВФ и Всемирный банк списать долги бедным странам, а исходили из простой идеи помощи.

Но тем не менее, эти идеи могут иметь далеко идущие последствия, которые могут превратить МВФ в фонд, эмитирующий необеспеченные деньги, а бедные страны, напротив, загнать в еще большую бедность. В итоге, все может получится так, как в поговорке, добрыми намерениями вымощена дорога в Ад.

Как пример, возьмем Украину. На февраль 2020 года, из общей величины внешнего государственного долга в размере $49,8 млрд, долг Украины перед МВФ составлял всего $2,4 млрд. 

Читайте также - "Антиколомойский" закон: Зеленский и Порошенко – за, Коломойский и Тимошенко – против

Если МВФ даст Украине $5 млрд, инвесторы увидят, что МВФ поддерживает нас, что Украина платежеспособная страна, и эти деньги непосредственно придут в страну. Таким образом, Украина сможет более успешно занимать деньги у других людей, организаций, стран, к тому же с меньшим процентом. 

С другой стороны, если МВФ спишет Украине эти $2,4 млрд, то эффект будет полностью противоположный.

Да, величина долга уменьшиться, но никаких живых денег в данный конкретный момент у страны не появится. Частный капитал частично плохо отнесется к списанию долга, для него это будет сигналом о том, что страна слаба и неплатежеспособна. От этого Украине станет только хуже - другие инвесторы будут с меньшим желанием покупать долговые бумаги Украины и проценты по обслуживанию долга пойдут вверх. Это нанесет вред Украине в несопоставимо больших масштабах, чем величина списанных средств.

Но мир давно не видел сильной инфляции в мировом масштабе и финансовые власти мира практически уверовали в свою безнаказанность в деле включения печатных станков. Если МВФ присоединится к печатному буму, то, наверное, мир будет готов к идеальному "инфляционному шокус".

В этом ключе можно сказать, что финансовые власти мира не ведают, что творят. Они уже чрезмерно далеко зашли в своей финансовой политике и вообразили, что деньги растут таки на деревьях. А это чревато серьезными последствиями в будущем. Ведь безответственное включение печатного станка сегодня, после коронакризиса, может привести мир в новый кризис, связанный с сильным ростом глобальной инфляции и обесценением денег.

Еще по теме

Читайте также

Коронакризис. Баффет продал все акции авиакомпаний 04.05.2020Доступные кредиты. Кабмин снова расширил программу 5-7-9% 29.04.2020
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: дефолт, долг мвф, коронакризис, списание долга
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 