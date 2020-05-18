Списав долг бедным странам, МВФ запустит в пруд рыбу, но не даст удочку

Как известно, в целях борьбы с коронакризисом, развитые экономики мира прибегли к включению своих печатных станков на полную мощность. Например, в США баланс Федеральной резервной системы вырос до $6,9 трлн к 14 мая, тогда как 2 января он составлял $4,2 трлн. Примерно то же самое, в той или иной степени, сделали почти все развитые страны.

В то же время бедные страны не могут себе такого позволить, и вынуждены жить по счетам.

В результате, мир разделился на два условных лагеря: богатых, которые могут печатать деньги и дотировать свою экономику, и бедных, которые не могут это делать. Люди оказались в разных условиях перед коронакризисом. Предприниматели в Германии получают деньги от государства просто так, тогда как Украина или Мексика не могут такое себе позволить.

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По отношению к населению такое положение дел не справедливо, но такова реальность. Но слабость бедных стран, в конечном итоге, может обернуться проблемами для богатых.

Ведь сегодня мы живем в глобальном мире, где все экономики между собой взаимосвязаны. Если после коронакризиса бедные не смогут покупать товары, то это отразится и на богатой части мира: бедные не смогут покупать, в том числе товары, производимые богатыми странами. Без вклада развивающихся стран в общий пирог по совокупному спросу планеты, быстро восстановить мировую экономику будет проблематично.

Поэтому Международный валютный фонд ранее заявлял, что готов выделить целый триллион долларов на преодоление финансового кризиса, и задействовать все свои возможности.

Это мера позволит хотя бы частично вовлечь бедные страны в процесс оздоровления денежным дождем. Но такая идея оказалась не финальной точкой в этом вопросе. Сенатор и екс-кандидат в президенты США Берни Сандерс, призвал МВФ и Всемирный Банк списать долги бедных стран. Его поддержали более 300 парламентариев по всему миру.

С раздачей триллиона от МВФ все более менее понятно - Фонд пополняется за счет квот со стороны стран участниц, и с 2016 года общий объем этих средств составляет $477 млрд специальных права заимствований. Это примерно равно $650 млрд.

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Для выдачи триллиона, МВФ может увеличить объем квот, которые оплатят все государства мира за счет увеличения своей позиции в Фонде. Или же МВФ может прибегнуть к временному заимствованию. Но в случае списания долгов бедным странам, для МВФ это будет чистым убытком, ведь деньги в конце концов не растут на деревьях.

В результате этого, МВФ, если смотреть на него как на обычный финансовый институт, будет банкротом, поскольку его обязательства превысят объем активов. Ведь долги перед МВФ обнулятся, а квоты, образно говоря депозиты стран, сохранятся. И у МВФ дебет не сойдется к кредитом.

Но МВФ не может быть банкротом, как обычный финансовый институт, поскольку является одной из основ в ямайской денежной системе. И вкладчики МВФ, по большому счету, не могут отозвать свои квоты из МВФ. Мыслей о выходе из МВФ нет, наверное, ни у одной страны мира, ведь это будет и выходом из денежной системы мира.

Поэтому, в теории, МВФ может списать все свои долги всем и все квоты превратить в убыток. Его вкладчики не запросят деньги назад. Более того, потратив все свои деньги, Фонд может объявить о новом увеличении квот для всех 189 стран членов.

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Поэтому, этот минус МВФ будет аналогом включения печатного станка со стороны Фонда, и он, скорее всего, может себе это позволить.

Кто от этого потеряет? Вкладчики в лице всех стран-членов МВФ. Потеряют страны, у которых есть золотовалютные резервы, часть которых храниться в специальных правах заимствования. И потенциальное списание долгов бедных стран будет представлять из себя солидарный убыток для всех стран-членов МВФ.

И в этом механизме богатые страны будут платить бедным. Ведь богатые понесут потери от своего вклада в МВФ, но они ничего от него не получат, а бедные страны получат от МВФ больше, чем они потеряют по своему вкладу в МВФ.

Но тут возникает пара моментов, которые не видны с первого взгляда.

Если МВФ раздаст триллион долларов бедным странам, это будет благо для бедных стран. Они получат дополнительные ресурсы. И МВФ выступит в роли защитника бедных стран. Причем, подобная идея в мире циркулирует давно.

Еще в начале нулевых, известный финансист Джордж Сорос, предлагал МВФ ежегодно эмитировать по 70 млрд СДР и раздавать их бедным в ущерб богатым. Эту же идею он озвучивал и в 2009 году. Но тогда главным противником этого были США.

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В идее списания долгов все уже выглядит по-другому, если копать глубоко. Потому что списание долгов может оказать медвежью услугу бедным странам. Ведь как ни крути, это будет аналогом дефолта. Своим списанием МВФ поставит на стране клеймо "неплатежеспособная", а это очень сильно испортит ее репутацию в глазах всех денег мира. В результате, эти бедные страны понесут гораздо большие потерь, чем приобретут от списания их долгов. Образно говоря, МВФ своим списанием долгов даст бедным странам рыбу, но заберет удочку.

Дать взаймы и устроить аналог дефолта - это две совершенно разные вещи. И небольшая правка настроек может все перевернуть сверх наголову. Плюс к этому, подобное изменение опций привнесет беспорядок в баланс МВФ и включит организацию в нынешнюю моду, поразившую развитые страны в виде включения печатного станка.

Конечно же, многие из 300 парламентариев, скорее всего, не вникали в глубинные экономические мысли, когда призывали МВФ и Всемирный банк списать долги бедным странам, а исходили из простой идеи помощи.

Но тем не менее, эти идеи могут иметь далеко идущие последствия, которые могут превратить МВФ в фонд, эмитирующий необеспеченные деньги, а бедные страны, напротив, загнать в еще большую бедность. В итоге, все может получится так, как в поговорке, добрыми намерениями вымощена дорога в Ад.

Как пример, возьмем Украину. На февраль 2020 года, из общей величины внешнего государственного долга в размере $49,8 млрд, долг Украины перед МВФ составлял всего $2,4 млрд.

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Если МВФ даст Украине $5 млрд, инвесторы увидят, что МВФ поддерживает нас, что Украина платежеспособная страна, и эти деньги непосредственно придут в страну. Таким образом, Украина сможет более успешно занимать деньги у других людей, организаций, стран, к тому же с меньшим процентом.

С другой стороны, если МВФ спишет Украине эти $2,4 млрд, то эффект будет полностью противоположный.

Да, величина долга уменьшиться, но никаких живых денег в данный конкретный момент у страны не появится. Частный капитал частично плохо отнесется к списанию долга, для него это будет сигналом о том, что страна слаба и неплатежеспособна. От этого Украине станет только хуже - другие инвесторы будут с меньшим желанием покупать долговые бумаги Украины и проценты по обслуживанию долга пойдут вверх. Это нанесет вред Украине в несопоставимо больших масштабах, чем величина списанных средств.

Но мир давно не видел сильной инфляции в мировом масштабе и финансовые власти мира практически уверовали в свою безнаказанность в деле включения печатных станков. Если МВФ присоединится к печатному буму, то, наверное, мир будет готов к идеальному "инфляционному шокус".

В этом ключе можно сказать, что финансовые власти мира не ведают, что творят. Они уже чрезмерно далеко зашли в своей финансовой политике и вообразили, что деньги растут таки на деревьях. А это чревато серьезными последствиями в будущем. Ведь безответственное включение печатного станка сегодня, после коронакризиса, может привести мир в новый кризис, связанный с сильным ростом глобальной инфляции и обесценением денег.