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16.09.2019, 15:15

Сплит в действии: шаг к накопительным пенсиям сделан. Что дальше?

Тимур Хромаев

глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Закон "о сплите" - одна из трех главных предпосылок развития накопительного уровня пенсионной системы. Как отреагирует рынок на новые порядки? (укр.)

Не пройшло і п’яти років з початку появи у Верховні Раді України законопроекту №1069-2 про спліт, як він був прийнятий. Відповідно до умов спліта, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку перейдуть повноваження Нацкомфінпослуг у частині регулювання та нагляду за суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення та за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництва житла та операцій з нерухомістю. 

Для нас цей законопроект був важливим тому, що без нього ми не могли розпочати предметний діалог про розбудову накопичувального рівня пенсійної системи. Спліт, а саме консолідація нагляду за суб‘єктами пенсійної системи в одному регуляторі (мова йде про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку), був однією з трьох головних передумов її розбудови. 

Тож першу сходинку до накопичувальних пенсій ми подолали. Залишились ще дві. 

Друга сходинка буде не менш простою – вона передбачає підвищення інституційної спроможності регулятора ринку (ми говоримо знову ж таки про НКЦПФР) до міжнародних стандартів. Що це означає на практиці - забезпечення ефективного захисту учасників пенсійної системи та попередження зловживань з грошима інвесторів. 

Третя сходинка – це вже безпосередня законодавча рамка для запровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Поточні вимоги до компаній з управління активами та зберігачів наразі є дуже низькі, вони не відповідають стандартам ЄС, не передбачають реальної відповідальності компаній і не забезпечують захисту громадян від шахрайства.

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Потрібно посилювати вимоги до учасників (запроваджувати такі функції як управління портфелем, ризик менеджмент, комплаенс, внутрішній контроль, внутрішній аудит); змінювати процедури нагляду та правозастосування; посилювати відповідальність учасників за правопорушення і багато іншого. Тут не потрібно вигадувати якійсь оригінальний український велосипед – ми будемо пропонувати запроваджувати європейські правила щодо регулювання і нагляду за установами пенсійної системи. 

Але це вже забагато про майбутнє. Що ж ринок очікує найближчим часом? 

У нас є рік з моменту підписання закону президентом, упродовж якого відбуватиметься передача функцій від Нацкомфінпослуг до НКЦПФР та НБУ. Цей перехідний період триватиме до 1 липня 2020 року. На весь час перехідного періоду, тобто до 30 червня 2020 року, включно, регулюванням ринку, як і раніше займатиметься Нацкомфінпослуг.

Всі нормативно-правові акти, видані Нацкомфінпослуг діятимуть до моменту визнання їх такими, що втратили чинність, і заміни новими нормативно-правовими актами вже НКЦПФР та НБУ. А на період з дня введення в дію цього закону і до дня набрання чинності нових нормативно-правових актів ми користуємось тим, що є зараз.

Всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, видані Нацкомфінпослуг, залишатимуться чинними і продовжать діяти і після введення цього закону у дію. У перехідний період з будь-яких питань щодо видачі ліцензії компанії також повинні звертатися до Нацкомфінпослуг. 

Те саме стосується процедур реєстрації, внесення певних відомостей до реєстрів та баз даних і виключення з реєстрів. Все реєстраційні процеси, розпочаті Нацкомфінпослуг, до прийняття закону, або завершуються Нацкомфінпослуг до 30 липня, або вже завершуються НКЦПФР та НБУ відповідно до розподілу повноважень між ними.

А поки всі звикають до нового порядку, ми рухатимемось за нашою дорожньою картою по запровадженню спліта в життя.

За цей рік потрібно провести ґрунтовну інвентаризацію в Нацкомфінпослуг, скласти план передачі функціоналу, документів, баз даних, здійснити якісно цю передачу. І забезпечити плавний перехід до виконання НКЦПФР нового функціоналу, так щоб учасники ринку не відчули суттєвих незручностей.

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Теги: сплит, закон о сплите
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