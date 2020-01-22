Спрос на украинские ОВГЗ - чудо, а не финансовая пирамида

Це справжнє диво, що з 2019 року цінні папери українського уряду користуються неабияким попитом. Нічого дивного в тому, що попит на ці папери прийшов з-за кордону, немає.

Серед українців гривневі ОВДП популярними НІКОЛИ* не були.

На графіку 1 видно структуру чистої купівлі ОВДП за категоріями "інвесторів" (купівля за живі гроші, а не за акції банків, Нафтогазу чи векселі ФГВФО).

Як ми бачимо, резиденти (українські банки та компанії) майже ніколи не відрізнялися активністю щодо купівлі нових ОВДП. Вони здебільшого отримували ці цінні папери "на шару" – у вигляді внесків у статутні фонди. Потім продавали частину отриманих паперів Нацбанку чи, навіть, іноземцям.

Винятками були:

- 2010 рік, коли уряд випустив велику партію так званих ПДВ-облігацій.

- 2016-2018 роки, але тоді левову частку чистої купівлі ОВДП складали валютні облігації (88%, див. графік 2).

Іншими словами, уряд у своїх операціях із випуску нових гривневих ОВДП ніколи не міг розраховувати на українські банки та корпорації.

Можна також стверджувати, що випуск нових гривневих ОВДП на ринок, - це були здебільшого спецоперації уряду із вирішення поточних проблем (таких як докапіталізація банків чи Нафтогазу). І основним донором таких випусків був Нацбанк, на рахунках якого і осідала частина нових паперів.

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Але ситуація змінилася у 2019 році, коли інтерес до гривневих ОВДП проявили іноземні спекулянти. Усього протягом року вони викупили облігацій на 111 млрд грн.

Чомусь це сильно збудило громадськість, і, навіть, спровокувало якісь розмови про "піраміду ОВДП". Ніякої піраміди немає.

Збільшення державного боргу за випущеними ОВДП протягом 2019 року – усього 69 млрд грн.

Звісно, що борг зріс, адже нові облігації ішли на фінансування дефіциту бюджету за відсутності інших джерел, окрім боргового (плановий дефіцит 2019 року – 91 млрд грн).

При цьому, наші резиденти більше виходили із ОВДП, ніж купували (ну, нічого нового).

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При цьому, борг за ОВДП по відношенню до ВВП України протягом року знизився, тобто боргове навантаження на економіку зменшилося.

Зростання боргу 2019 року – значно скромніше, ніж у деякі з попередніх років (163 млрд – у 2016-му, 189 млрд – у 2014-му). При тому, що усі отримані урядом гроші ішли виключно на фінансування дефіциту бюджету, а не на вирішення корпоративних проблем банків чи компаній, як це було в попередні роки (див. графік 3).

Прихід іноземних спекулянтів дозволив Мінфіну знизити ставки за ОВДП (які є прямими витратами бюджету) до рівнів, за якими українські банки не можуть позичати уряду.

На відміну від іноземців, які не обмежені високою ставкою Нацбанку (див. графік 4), наші банки не бачать можливості зичити уряду під 10%. Так, відсутня доцільність у банків інвестувати в ОВДП, спричиняє певні проблеми, про які я писав тут. Але то, скоріше, проблема Нацбанку, ніж уряду.

Звісно, велика частка іноземного капіталу в українських облігаціях підвищує чутливість спекулянтів до подій, що відбуваються в Україні. У свою чергу, це підвищує відповідальність уряду (в широкому розумінні) за свої дії. Наприклад, якщо нерезидентів сполохати, у нас будуть проблеми з курсом. Але це чудово: як показує наше життя, підвищена відповідальність уряду перед адекватними іноземцями іде на користь країні.

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Наприклад, якби не потреба повертати значний борг іноземцям у 2019-2020 роках (тобто, необхідність отримати транш МВФ у 2019 році), ми не мали б антикорупційного суду.

І, врешті, позитивний досвід іноземних спекулянтів від інвестицій в ОВДП (мало де вони сьогодні можуть так заробити) – це унікальна можливість для України. Про Україну у світі пишуть і говорять не лише у розрізі ситуації з Дональдом Трампом. Україна стала популярним місцем для інвестицій. Хай поки спекулятивних (але і такого не було вже дуже давно).

І тепер в українського уряду є чудова можливість пропонувати задоволеним інвесторам нові інвестиційні ідеї в Україні – хай, навіть, не такі прибуткові. І ці ідеї будуть сприйматися значно позитивніше та серйозніше, ніж рік тому. Головне тепер - не прогавити цю можливість.

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* Тут і далі мається на увазі, що, звісно, випущені ОВДП крутяться на ринку, змінюють свого власника, попит на них всередині країни є. І вже випущені ОВДП здебільшого охоче міняють на нові. Але це не дозволяє уряду випускати нові папери, які не на заміну старих.