Спящие ФОПы: как списать долги по ЕСВ. Детальная инструкция

Ваш ФОП вже давно не працює, проте борги по ЄСВ продовжують накопичуватись? Выдтепер у вас з’явилась можливість виправити ситуацію. Розберемо, як.

Як відомо, підписаний президентом Закон №592-IX від 13 травня 2020 року "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників" набирає чинності з 1 січня 2021 року, окрім пункту 5 розділу 1, що набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. У «Голосі України» Закон був опублікований 2 червня 2020 року.

Податкова служба вже навела в «ЗІР» порядок списання вказаної заборгованості, який цитує Закон.

Про «революційність» норм Закону, зокрема про можливість списання для "сплячих ФОПів" сум заборгованості за ЄСВ я писала раніше, але не звернула увагу читачів на важливу деталь. Зокрема, мова йде про п.5 розділу 1 Закону, що стосується саме списання сум недоїмки і який вже набрав чинності. А це означає, що у непрацюючих ФОПів вже є можливість на те, щоб подати відповідні заяви. На подання таких заяв законодавець дає 90 календарних днів. Отже, час пішов.

Що списуватиметься

По-перше, відповідно до п.5 Закону за заявою платника та у порядку, визначеному Законом, можна списати суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Закону, а також штрафи та пеню, нараховані на ці суми, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

Важливо! Таке списання можливе лише за умови подання заяви протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом. У розрізі саме цього пункту Закон набув чинності 3 червня 2020 року.

Хто може списати

Фізичні особи-підприємці (крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності (п.п.4, 5 ч.1 ст. 4 цього Закону).

Алгоритм дій

ФОПи, окрім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування, мають за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи подати заяву державному реєстратору про припинення підприємницької діяльності. Окрім цього, до податкового органу необхідно буде подати звітність (відповідно до вимог ч.2 ст. 6 цього Закону) за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592-IX від 13 травня 2020 року "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Така звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність мають подати до податкового органу відповідну заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску, а також звітність за період з 1 січня 2017 року до набрання чинності Законом №592-IX від 13 травня 2020 року "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників".

Від теорії до практичних питань

Виникає питання: «сплячі ФОПи», які не значаться у базі державного реєстратора як фізичні особи-підприємці, мають подавати держреєстратору спочатку заяву про внесення відомостей, а потім про припинення підприємницької діяльності?

19 травня 2020 року Міністерством юстиції України прийнято наказ № 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Мін’юсті 20 травня 2020 року за №454/34737. Відповідно до цього наказу, замість двадцяти чотирьох форм заяв з 1 червня 2020 року використовуються лише дев'ять – вони згруповані переважно за видом особи, щодо якої проводяться реєстраційні дії.

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця передбачає такі позначення, як «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем» та «Відомості про реєстрацію до 1 липня 2004 року (у разі включення відомостей про фізичну особу-підприємця)».

Тобто, відтепер, незалежно від дій, які необхідно провести, наприклад, щодо фізичної особи - підприємця (реєстрація фізичної особи підприємцем, включення відомостей про фізичну особу-підприємця до реєстру, зміни відомостей чи припинення), подається одна затверджена форма заяви.

За наслідками подання необхідних документів, податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку. За результатами цієї перевірки він ухвалює рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Чому можуть відмовити у списанні?

Податковий орган може відмовити у списанні суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників";

суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаченому цим Законом.

У разі якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті у порядку, передбаченому цим Законом, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені пунктом 7 частини одинадцятої статті 25 цього Закону (за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності) за наведених умов не застосовуються. Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною у день ухвалення податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до цього Закону не підлягають поверненню.

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