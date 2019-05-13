Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вакцина от кори теперь бесплатная для взрослых
13.05.2019, 12:25

Средняя зарплата растет, украинцы богатеют. Что дальше?

Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Долларовая средняя зарплата в Украине почти достигла исторического максимума. В чем особенность текущей ситуации? Разбор

Для адептов теории "хуже не будет".

В принципе, популярность такого тезиса в Украине очень удивительна. Ведь у нас за последние годы уже не раз бывало "хуже". И уверенность, что сейчас уже точно "хуже не будет", иррациональна до невозможности.

Реклама

Но теперь о цифрах. Ниже - график средней зарплаты в Украине. Динамика. Сейчас средняя зарплата находится возле пиковых значений в истории Украины. Почти исторический максимум. Если динамика сохранится, в течении полугода мы получим исторический максимум по долларовой зарплате в Украине. Да-да, долларовой. А не в гривнах. И одновременно график показывает, как легко может "стать хуже". Собственно, уже два раза ставало. Резко хуже.

В чем особенность текущей ситуации? В естественности роста доходов, если можно так сказать.

Рост доходов до пика в 2007 году был вызван резким притоком иностранного капитала на фоне сумасшествия в мире. Дикий рост в мире, рост, прежде всего, в финансовом секторе, обусловил как резкий рост цен на сырьевые товары (в то время состояние Рината Ахметова оценивалось в $32 млрд, а не то, что жалкие цифры сейчас), так и приток капитала в Украину.

Читайте также

Реальная зарплата за год выросла почти на 11% - Госстат 29.03.2019Уже не 10 000. В Украине снизилась средняя зарплата 01.03.2019Сколько получают программисты в Украине: данные за декабрь 2018 22.01.2019

Банковские группы заходили, покупали украинские финансовые учреждения, которые "шо дурни" начинали кредитовать все, что движется. Как результат, экономика рванула вверх, рванули одновременно и зарплаты. Как ни крути, это был рост доходов в кредит. Кредит получал в основном частный сектор, но это не меняет сути.

И еще одна особенность – фиксированный курс. Ведь мы помним, что зарплата измеряется в американской валюте. И, когда приток капитала сменился оттоком, а курс рухнул, сказка закончилась. Депрессивную осень 2008 года помнят многие.

Второй пик – 2013 год. Те самые "славные времена Януковича", когда доходы продолжали расти. Хотя экономика перестала делать это еще в 2011 году.

Долларовые доходы. Вот это был настоящий рост в кредит. Но кредит уже брал не частный сектор, а государство.

Реклама

Высокий уровень доходов граждан в долларах объяснялся фиксированным курсом валют. Пресловутая "гривна по 8". Для искусственного удержания этого курса Нацбанк потратил $40 млрд резервов. А государство набралось долгов.

Высокие пенсии в долг не могли существовать долго. Хоть и правда, для "простых украинцев" это было приятным моментом. Но все это было очень искусственно. Если вы одолжите у соседа тысячу долларов, у вас выйдет прекрасный месяц, который вы заходите продлить. Но если сосед видит, что вы пропиваете его деньги, он больше не одолжит вам. И ваш уровень жизни существенно упадет. И сосед тут уж точно не виноват.

Текущий рост доходов наиболее гармоничен. Он происходит на фоне ограниченного банковского кредитования, свободного курса валют и, главное, - при снижении долговой нагрузки государства.

За последние два года отношение госдолга к ВВП снизилось с 80% до 60%. Но даже он прекратится, если будет разрушена макроэкономическая стабильность.

Тогда первым рухнет курс, а с ним и любой долларовый эквивалент зарплаты. Что любопытно, так это тот факт, что одним из основным драйвером текущего роста доходов стал безвизовый режим. У украинских работодателей появилась конкуренция с польскими, и они вынуждены были подымать зарплаты. И это, кстати, очень не нравится украинскому крупному бизнесу, который впервые в своей жизни столкнулся с дефицитом рабочей силы.

Ведь, скажем честно, если у вас заводы, ориентированные на экспорт, вам выгодно, чтобы страна оставалась бедной. Когда же уровень благосостояния растет, вы снижаете свой уровень конкурентоспособности.

В нормальной ситуации большой бизнес выигрывает от роста капитализации (активы становятся дороже по мере роста благосостояния страны). Но, если бизнесу начхать на капитализацию и главным является денежный поток, ситуации будет не нормальной, и олигархи могут активно ратовать за то, чтобы в стране все оставалось дешево (тарифы должны быть низкими), лишь бы это не приводило к росту затрат на сотрудников (зарплат).

И да, можно предположить, что текущий рост доходов искажен детенизацией. И просто выходом из тени. Но, во-первых, сам по себе этот процесс тоже позитивный, и он может лишь частично искажать картину, но не влияет на тренд. А во-вторых, вряд ли мы можем искренне говорить о том, что в Украине за последние пару лет прошла настоящая детенизация доходов. Увы, не прошла.

А напоследок стоит запомнить, что в Венесуэле недавно вдвое подняли минимальную зарплату. И теперь она составляет целых $8. Правда, хорошо там? Пример для подражания.

Источник - блог автора

Читайте также

Украинцам в 2018 году вернули 460 млн грн долгов по зарплате 16.01.2019Средняя зарплата в Украине составит 7100 грн - Минсоцполитики 12.06.2017
Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: средняя зарплата в Украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 