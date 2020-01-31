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31.01.2020, 11:03

Ставка НБУ - понижение: реальный инструмент или карго-культ?

Петр Чернышов

основатель Конторы Пи

Понижение Нацбанком учетной ставки - это серьезное событие. Но меня волнует один факт

НБУ объявил о важном событии - понижении учетной ставки с 13,5% до 11%. Это серьезное и приятное событие.

Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что к концу 2020 года ставка должна стать 7%.

Тоже очень хорошее заявление.

Но вот, что меня волнует.

В обычной стране, если существенно падает ставка центробанка, то очень сильно должна падать национальная валюта. По отношению, например, к доллару. 

И, наоборот, когда Центробанк повышает свою ставку, он пытается спасти свою валюту от падения. Смотри примеры Турции, Аргентины и России - у всех было неудачно.

После заявления Маркаровой, что ставка просто рухнет в течение года - гривня должна была обрушиться.

Ведь от 13% до 7% - большое расстояние.

А гривня двинулась только на 1%.

Тогда это означает, что ставка НБУ просто не работает.

Ее огромное снижение и обещание упасть дальше - вообще на курс не влияет.

Какой-то "карго-культ" ставки...

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Теги: курс гривни, учетная ставка, Петр Чернышов
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