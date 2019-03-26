Стоит ли повышать предельную сумму гарантирования вкладов?

Фонд гарантування вкладів України компенсує вкладникам банків-банкротів їхній депозит разом із відсотками, але така виплата обмежена максимумом у 200 000 грн. Обмеження не переглядалося сім років.

Чи варто підвищувати граничну суму гарантування вкладів в Україні?

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Дві причини "за" підвищення

Наразі у суспільстві обоговорюється декілька варіантів підвищення гарантованої суми. Один з них - для того, аби вкладники українських банків почували себе спокійніше, її потрібно збільшити до 500 000 грн. Однак є й більш радикальні варіанти, як-от за прикладом європейських країн гарантувати вкладникам депозити у межах 100 000 євро.

Однак перш за все необхідно визначитися з функцією граничної суми. Вона має боротися із "набігами на банк", коли люди біжать забирати гроші з банку щоразу, як чують погані новини. Як наслідок, навіть здорові банки можуть збанкрутувати.

Проте ми бачимо, що під час останніх двох криз такі гарантії від "набігів на банки" не рятували. Надра банк, Родовід банк, Дельта банк, Банк Хрещатик та інші – яскраві тому приклади.

Нагадаємо, у кризу 2008-2009 років на рекапіталізацію банків Україна витратила 5% ВВП та 14% ВВП у кризу 2014-2015. Для порівняння, військові витрати України у 2015 році склали 4% ВВП.

Граничну суму гарантування востаннє встановлювали у 2012 році. Із тих часів вона значно знецінилася через інфляцію. Наприклад, у 2012 році за 200 000 грн можна було купити 1/3 квартири в Києві за медіанною ціною, а у 2018 р. – лише 1/10.

Інфляція з вересня 2012 року (коли було встановлено суму у 200 000 грн.) до кінця 2018 року склала 150%. Якщо збільшити граничну суму гарантування на інфляцію, то отримаємо 500 000 грн.

Чи є ресурс

Для такого збільшення гарантованої суми можливості є. У 2018 році банківська система вперше за останні п'ять років знову стала прибутковою. Обсяг прибутку банків склав 21,7 млрд грн. Це означає, що банки зможуть платити помірні внески до Фонду гарантування вкладів, якщо гранична сума гарантування буде підвищена до 500 000 грн.

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Наразі внески банків складають 0,5% за гривневими депозитами та 0,8% - за валютними. У той же час за даними НБУ всередині 2012 року на один банк припадало 1,9 млрд грн депозитів фізичних осіб, а станом на кінець 2018 року – 6,6 млрд грн. Це означає, що номінальний обсяг депозитів зріз більше, ніж у три рази з часів останнього підвищення граничної суми гарантування вкладів.

Водночас підвищувати суму вище за 500 000 грн також не варто. Дійсно, у Європейському союзі гранична сума гарантування складає 100 000 євро. Проте банківська система показує успіхи лише один рік після кризи, тому і внески до Фонду для українських банків варто збільшувати помірно. Крім того, рівень доходів і заощаджень в Україні набагато менший, ніж у ЄС.

Водночас низька гранична сума гарантування – це не єдиний недолік поточної системи. Однозначно треба зменшити час від банкрутства банку до початку виплат з 20 днів до семи, а також запобігати "моральному ризикові", - коли вкладники не зважають на ризиковість банку, оскільки їм усе одно гарантують кошти. Крім того, варто переглянути механізм реалізації активів збанкрутілих банків.