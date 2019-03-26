Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.03.2019, 15:03

Стоит ли повышать предельную сумму гарантирования вкладов?

Алексей Гаманюк

экономист, Центр экономической стратегии

Последний раз предельную сумму пересматривали в 2012 году. С тех пор она существенно обесценилась из-за инфляции (укр.)

Фонд гарантування вкладів України компенсує вкладникам банків-банкротів їхній депозит разом із відсотками, але така виплата обмежена максимумом у 200 000 грн. Обмеження не переглядалося сім років. 

Чи варто підвищувати граничну суму гарантування вкладів в Україні?

Реклама

Дві причини "за" підвищення

Наразі у суспільстві обоговорюється декілька варіантів підвищення гарантованої суми. Один з них - для того, аби вкладники українських банків почували себе спокійніше, її потрібно збільшити до 500 000 грн. Однак є й більш радикальні варіанти, як-от за прикладом європейських країн гарантувати вкладникам депозити у межах 100 000 євро.

Однак перш за все необхідно визначитися з функцією граничної суми. Вона має боротися із "набігами на банк", коли люди біжать забирати гроші з банку щоразу, як чують погані новини. Як наслідок, навіть здорові банки можуть збанкрутувати.

Проте ми бачимо, що під час останніх двох криз такі гарантії від "набігів на банки" не рятували. Надра банк, Родовід банк, Дельта банк, Банк Хрещатик та інші – яскраві тому приклади.

Нагадаємо, у кризу 2008-2009 років на рекапіталізацію банків Україна витратила 5% ВВП та 14% ВВП у кризу 2014-2015. Для порівняння, військові витрати України у 2015 році склали 4% ВВП.

Читайте также

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию четырех банков 25.03.2019Фонд гарантирования досрочно вернул Минфину 3,2 млрд грн 22.03.2019Восстановленный судом "банк Януковича" отсудил у НБУ 130 млн 20.03.2019

Граничну суму гарантування востаннє встановлювали у 2012 році. Із тих часів вона значно знецінилася через інфляцію. Наприклад, у 2012 році за 200 000 грн можна було купити 1/3  квартири в Києві за медіанною ціною, а у 2018 р. – лише 1/10.

Інфляція з вересня 2012 року (коли було встановлено суму у 200 000 грн.) до кінця 2018 року склала 150%. Якщо збільшити граничну суму гарантування на інфляцію, то отримаємо 500 000 грн.

Чи є ресурс

Для такого збільшення гарантованої суми можливості є. У 2018 році банківська система вперше за останні п'ять років знову стала прибутковою. Обсяг прибутку банків склав 21,7 млрд грн. Це означає, що банки зможуть платити помірні внески до Фонду гарантування вкладів, якщо гранична сума гарантування буде підвищена до 500 000 грн.

Реклама

Наразі внески банків складають 0,5% за гривневими депозитами та 0,8% - за валютними. У той же час за даними НБУ всередині 2012 року на один банк припадало 1,9 млрд грн депозитів фізичних осіб, а станом на кінець 2018 року – 6,6 млрд грн. Це означає, що номінальний обсяг депозитів зріз більше, ніж у три рази з часів останнього підвищення граничної суми гарантування вкладів.

Водночас підвищувати суму вище за 500 000 грн також не варто. Дійсно, у Європейському союзі гранична сума гарантування складає 100 000 євро. Проте банківська система показує успіхи лише один рік після кризи, тому і внески до Фонду для українських банків варто збільшувати помірно. Крім того, рівень доходів і заощаджень в Україні набагато менший, ніж у ЄС.

Водночас низька гранична сума гарантування – це не єдиний недолік поточної системи. Однозначно треба зменшити час від банкрутства банку до початку виплат з 20 днів до семи, а також запобігати "моральному ризикові", - коли вкладники не зважають на ризиковість банку, оскільки їм усе одно гарантують кошти. Крім того, варто переглянути механізм реалізації активів збанкрутілих банків.

Читайте также

Фонд гарантирования подписал договор о продаже ТРЦ Фирташа 06.03.2019Ликвидацию Платинум Банка продлили на год 06.02.2019
Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: фгвфл
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 