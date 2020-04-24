Субвенции регионам урезали, это правильно. Но поддержку ОТГ не надо было трогать

Для того щоб Україна могла легше пережити пандемію коронавірусу й економічну кризу, Верховна Рада затвердила зміни до бюджету. Вони передбачають значне скорочення видатків на регіони.

Фонди, які мають розподіляти за чітким правилом, порізали найбільше: Державний фонд регіонального розвитку - на 35%, а субвенцію на підтримку розвитку ОТГ забрали взагалі.

Водночас субвенцію на соціально-економічний розвиток, яку розподіляють на округи лояльним депутатам, зменшили лише на 15%.

На субвенцію на соціально-економічний розвиток у попередньому варіанті бюджету передбачали 2 млрд грн. Зараз на неї закладено 1,7 млрд грн або на 15% менше. Ця субвенція не має чітких правил розподілу, а тому розподіляється здебільшого на округи лояльних депутатів-мажоритарників.

Крім того, зазвичай цю субвенцію використовують на дрібні речі: вікна у школах, дитячі майданчики. Наприклад, Сватівська міська рада Луганської області витратила субвенцію на чотири холодильники, вісім пилосмоків, одну електричну духовку і дві пральних машини.

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Тобто субвенцію розподіляють політично і використовують неефективно. Такі видатки треба скорочувати і без кризи. Тому субвенцію на соціально-економічний розвиток потрібно скасувати.

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) також часто використовують на дрібні речі. Проте для цього фонду існує чітке правило розподілу між регіонами: 80% - між усіма відповідно до чисельності населення, 20% - найбіднішим регіонам.

У попередньому варіанті бюджету на ДФРР було виділено 7,5 млрд грн, зараз лишили 4,9 млрд грн. Тобто фонд знизили на 35%.

Дуже ймовірно, що ці кошти підуть на дрібні речі та будуть використані неефективно, навіть якщо їх розподілять між регіонами за правилом.

В умовах кризи від таких фондів варто відмовлятися, але на майбутнє вдосконалювати правила використання.

Субвенція на підтримку розвитку ОТГ має на меті розвиток інфраструктури саме об’єднаних територіальних громад. Тому розподіляється вона між ними за чіткою формулою: залежно від чисельності сільського населення та площі ОТГ.

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До того ж, у січні були внесені зміни до правил, за якими кошти мають іти на стратегічно важливі проекти, а не на дрібні закупівлі.

У попередньому варіанті бюджету на субвенцію на підтримку розвитку ОТГ було виділено 2,1 млрд грн. Після змін до бюджету коштів на субвенцію не залишилося.

З усіх варіантів підтримки регіонів саме субвенція на підтримку розвитку ОТГ мала найбільше шансів бути ефективно використаною, але Верховна Рада обрала інші інструменти.

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Що далі?

Під час кризи дуже важливо витратити виділені кошти ефективно.

Видатки на розвиток регіонів мають іти на капітальні інвестиції, а не на пилосмоки та пральні машини з холодильниками. Розподілити кошти слід відповідно до чисельності населення та передусім до тих регіонів, що найбільше їх потребують.

У майбутньому субвенцію на соціально-економічний розвиток треба скасувати, а ДФРР витрачати на інфраструктурні проекти замість дрібних.