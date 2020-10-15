Свободная экономическая зона на Донбассе – польза или очередная кормушка для "своих"

Президент Володимир Зеленський оголосив, що 25 жовтня на виборчих дільницях буде проведене масштабне опитування громадян. Залишаючи за дужками законність таких опитувань та необхідність впровадження їх результатів, прокоментую лише самі запитання і можливі відповіді. А також свої пропозиції.
Вчора, 14 жовтня, Зеленський назвав перше питання: "Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?". Сьогодні ж, 15 жовтня, прозвучало запитання номер два – чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?
Моя відповідь – так, підтримую. Але, є але!
Це питання досить маніпулятивне.
Що таке "вільна економічна зона" (ВЕЗ)? Загалом, це частина території держави з особливим юридичним статусом, який полягає в пільгових податкових або митних умовах для місцевих та/або іноземних підприємців.
Більшість країн світу використовують ВЕЗ для пришвидшення зростання економіки, залучення прямих іноземних інвестицій, створення нових робочих місць. Усі наші сусіди мають такі зони. У багатьох вони досить успішно працюють, виконуючи покладений на них функціонал.
Втім, Україна має свій особливий досвід запровадження ВЕЗ.
Це були спеціальні зони з пільгами для "своїх". Обрані компанії за хабарі перереєстровувалися у такі ВЕЗ і економили на податках. Жодної користі економіці ці "вільні економічні зони" не давали, інвестиції в розвиток не залучалися. Більше того, "схемні" ВЕЗ спотворювали чесну конкуренцію на ринках.
В царині боротьби з кумівством та корупцією з тих часів у країні небагато змінилося. Так, думаю, що Зеленський не збагачується особисто, проте цього зовсім недостатньо. На середньому та низовому рівні корупція цвіте пишним цвітом. І ЗеПрезидент не хоче (чи не може) ліквідувати, наприклад, прогнилий Окружний адміністративний суд міста Києва.
Підсумовуючи. Без суттєвих успіхів у боротьбі за верховенство права теоретично корисні вільні економічні зони перетворяться на чергову годівницю корупціонерів.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии