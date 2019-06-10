"Топливная амнистия" и другие налоговые новости минувшей недели

"Нет ничего более постоянного, чем налоговые перемены" – сказал бы немецкий публицист Карл Людвиг Бёрне, если бы жил не в Германии XIX-го века, а в Украине XXI-го. Ведь наши депутаты, если не вносят в налоговое законодательство кодекс новые изменения, то пересматривают свои ранее внесенные поправки. Впрочем, на этой неделе есть повод сказать им за это большое спасибо.

Хранение топлива: лицензии нужны, но за их отсутствие штрафовать пока не будут

6 июня Верховная Рада благополучно решила проблему, которую сама же полгода назад и создала – применение штрафов за хранение топлива без соответствующей лицензии переносится до следующего года. Законопроект №10359 был принят 239-ю голосами "за", и ни одного голоса против "против".

Дело в том, что еще под конец прошлого года, вместе с Госбюджетом-2019, депутаты приняли большой пакет поправок к Налоговому кодексу и другим законам, в числе которых – лицензирование с 1 июля 2019 года деятельности по производству, хранению, оптовой и розничной торговле топливом.

Обратите внимание – и хранению. То есть эти изменения касаются не только нефтеперегонных заводов и сетей АЗС, но и любого бизнеса, который хранит и использует для собственных нужд топливо. C июля нельзя будет не то что торговать, а просто хранить на предприятии топливо без соответствующей лицензии!

Сама по себе эта лицензия стоит совсем недорого – 780 грн в год на каждое место хранения. Но вот штраф за ее отсутствие поистине драконовский – 500 000 грн!

Первыми тревогу подняли крупнейшие предприятия – "Укрзалізниця" и "Енергоатом". Вслед за ними – горнодобывающие и транспортные предприятия, которым в силу специфики деятельности необходимо хранить большие запасы топлива. Наконец, всю тяжесть ситуации осознали аграрии, которые тоже не голыми руками землю обрабатывают.

Фокус в том, что для получения лицензии нужно собрать целый пакет документов, в числе которых правоустанавливающие документы на землю, где находится хранилище, акт его ввода в эксплуатацию, разрешение на начало работ повышенной опасности…. А зная нерасторопность некоторых наших органов, оказалось, что собрать весь пакет документов и получить лицензии по всем местам хранения топлива до 1 июля просто нереально.

Отраслевые ассоциации забили тревогу еще весной, но лишь к маю всю тяжесть ситуации удалось донести до Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности. И здесь нужно отдать должное профильному комитету: в конце мая они обсуждали возможные пути выхода из ситуации, а уже 6 июня законопроект об отсрочке применения санкций проголосован Радой. Будем надеяться, что новоизбранный Президент найдет время подписать его, и бизнес получит столь необходимую отсрочку.

Но надо понимать, что речь идет только об отсрочке применения штрафов, но вовсе не об отмене лицензирования. Учитывая объемы теневого рынка топлива, на это никто не пойдет. Наоборот, рынку следует ожидать только ужесточения контроля.

Между тем, ГФС уже объявила о готовности принимать заявления на топливные лицензии с 12 июня. Формы заявлений пока нормативно не утверждены (это минус Кабмину с Минфином), но налоговики своим письмом довели на месте рекомендованные формы таких заявлений.

При выдаче "налички" банки должны интересоваться ее назначением

3 июня вступили в силу изменения к Инструкции НБУ о ведении кассовых операций банками в Украине. Отныне банки должны изучать свои клиентов – субъектов хозяйствования, которые получают наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов, на предмет наличия рисков участия в схемах по легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

Чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения, от клиентов могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть закупочный акт, закупочная ведомость, налоговый расчет по форме 1-ДФ, кредитный договор, договор поставки, договор транспортировки, договор хранения.

Очевидно (хотя об этом и забыли написать в Инструкции), таким документом является и расчетная ведомость на зарплату, ведь это наиболее распространенное основание для получения наличных средств в банке.

В Инструкции ничего не сказано о суммах наличности, начиная с которых банки должны интересоваться ее назначением. Согласно "антиотмывочному" законодательству, финансовому мониторингу подлежат операции свыше 150 000 грн. Видимо, эту сумму банки и возьмут в качестве ориентира.

Хотя нормы Инструкции о "риск-ориентированном подходе" выписаны настолько обтекаемо, что банки вряд ли начнут сильно досаждать своим клиентам излишним любопытством.

Госбюджет за пять месяцев сведен с профицитом. Что дальше?

Минфин на официальном сайте отрапортовал: госбюджет за пять месяцев выполнен с профицитом 8,6 млрд грн. при утвержденном годовом дефиците в 90,0 млрд грн.

Звучит хорошо, но стоит копнуть глубже, чтобы понять, за счет чего получен профицит, а где у государства недобор. Это поможет прогнозировать фискальную политику правительства в краткосрочном периоде.

И здесь мы увидим, что эти красивые цифры обеспечил Нацбанк, перечислив в казну свою прибыль в сумме 64,9 млрд. грн – на 17,3 млрд больше, чем было предусмотрено Госбюджетом-2019.

Что же до налоговых поступлений, то здесь не все так радужно:

• увеличение возмещения НДС привело к тому, что сальдо доходов от НДС с произведенных в Украине товаров выполнено только на 78,2%;

• укрепление национальной валюты (по сравнению с заложенным в Госбюджете курсом) привело к недопоступлениям НДС от импорта – 88,9%;

• уменьшение производства табачных изделий с начала года привело к недопоступлению акциза (оптовики накопили большие остатки прошлогодней продукции, с которых акциз уже был уплачен по более низким ставкам) – 73,1 %.

Не исключено, что именно увеличение возмещения НДС побудило Кабмин несколько ужесточить в мае правила блокировки налоговых накладных, введя дополнительное условие для безусловной регистрации – 20 тыс. грн. НДС, уплаченного в бюджет за прошлый месяц.

Насчет снижения поступлений от табачного акциза эксперты рынка еще в прошлом году предупреждали правительство о том, что производители и оптовики поспешат нарастить запасы на складах до повышения акциза. Так оно и случилось. Будем надеяться, что урок пойдет впрок, и в будущем такого резкого подъема ставок больше не будет.

Впрочем, по некоторым "налоговым" статьям госбюджета есть даже перевыполнение, в частности:

• доходы от налога на доходы физлиц (НДФЛ) выросли на 21,9 % вследствие повышения средней заработной платы;

• доходы от рентной платы за пользование недрами выросли на 46 %.

Есть подозрение, что на увеличении поступлений от НДФЛ сказались и меры правительства по детенизации зарплат.

В целом сообщение Минфина излучает оптимизм: сумма средств на Едином казначейском счету и валютных счетах Госказначейства в целом достаточна для обслуживания и выплат государственного долга. То есть дефолта пока бояться пока не нужно. По крайней мере, до осени.

А что будет дальше, мы сможем судить из бюджетной резолюции, предварительный проект которой всплыл на просторах интернета. Она сулит плановое повышение минзарплаты на 13%, и вроде бы никаких серьезных изменений в системе налогообложения (осторожность Минфина в отношении налога на выведенный капитал мы уже все знаем). Но это все не точно. Дождемся хотя бы утверждения резолюции Кабмином.

Пока же, как сказано в сообщении, "Минфин принимает меры по повышению эффективности администрирования налогов в 2019 году". Будем надеяться, что улучшение администрирования будет проходить исключительно в рамках действующего законодательства, без разнарядок контролерам по доначислениям и штрафам.