Тотальная РРОизация в странах Европы - реальность или миф?

Останнім часом навколо фіскалізації розрахункових операцій точиться багато дискусій. Прихильниками надто широкої фіскалізації наводяться приклади Європи, РФ, США тощо.

Що ж насправді відбувається у Європі, які саме спрощені режими оподаткування там застосовуються та яка сфера застосування реєстраторів розрахункових операцій?

Нижче розглянуті приклади різних країн ЄС та спрощені режими, які діють у них:

Польща

Які ж існують спрощені режими для підприємців у Польщі:

1. Оподаткування за єдиною (фіксованою) ставкою згідно Закону "Про єдину ставку податку на прибуток з певних доходів, отриманих фізичними особами" від 20 листопада 1998 року.

Закон передбачає два режими оподаткування:

- оподаткування доходів від несільськогосподарської діяльності, зокрема у сфері послуг. За своєю суттю - це паушальний (акордний) платіж із задекларованих доходів. Оподаткуванню підлягає виручка (а не доход). Тобто в подібних випадках не дозволяється прийняти до відрахування будь-які витрати.

Обчислений податок сплачується єдиним платежем.

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Облік спрощений - враховуються тільки доходи (без вирахування витрат). Ставки податку для різних видів діяльності становлять 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% і 2%.

Платники податків, які використовують цю форму оподаткування, зобов'язані вести спрощений бухгалтерський облік: облік доходів, облік основних засобів та нематеріальних активів;

2. Податкова картка - ставки податку залежать не тільки від виду діяльності, а й від кількості найманих працівників та розміру населеного пункту.

Податкова карта звільняє від обов'язку ведення бухгалтерського обліку, подання податкових декларацій і сплати авансових платежів. Сума податку визначається рішенням податкового органу окремо для кожного податкового року.

Податок зменшується на суму сплачених платежів за медичне страхування. Платник податків здійснює оплату податку щомісяця (7-й день кожного місяця за попередній місяць і за грудень до 28 грудня поточного фінансового року).

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Перераховані вище види доходу не підсумовуються з доходами, отриманими платниками податків від інших джерел, і оподатковуються за прогресивною ставкою.

Податок сплачується на дохід фізичної особи, отриманий протягом податкового періоду, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня, і збігається з календарним роком. РРО для даних платників не застосовується

Хорватія

Окремою схемою оподаткування самозайнятих осіб виступає механізм сплати податку у вигляді одноразової суми на основі оцінки податкових органів (UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG POREZA).

Для цього платник повинен відповідати двом критеріям: не бути платником податку на додану вартість (відповідно до Закону про ПДВ) та мати щорічні надходження від своєї діяльності, яка не перевищує розмір, встановлений Законом про ПДВ для обов'язкової реєстрація в системі ПДВ (300 000 хорватских кун, що складає 39 000 євро). Такий платник податків веде лише облік отриманих сум (за формою PO-SD) та не зобов'язаний вести Бізнес-книгу, не зобов'язаний користуватись РРО і подавати річну податкову декларацію щодо цього доходу (стаття 44 Закону).

Чехія

Надається можливість на сплату єдиного (разового) податку. Для цього платник повинен звернутись до податкового органу (не пізніше 31 січня поточного податкового періоду) із запитом, який містить дані щодо очікуваного доходу та витрати на ці доходи, інші факти, що мають відношення до визначення єдиного податку.

Платник єдиного податку зобов'язаний зберігати звіти про розмір доходу, дані про суми дебіторської заборгованості та вести облік основних засобів, які використовуються за для здійснення підприємницької діяльності.

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Зараз платниками РРО не застосовується. Лише з середини 2020 року планується розширити сферу застосування РРО, але і тоді від його застосування будуть звільнені підприємці із двома найманими працівниками та невеликими доходами.

Угорщина

В країні діє податок з фіксованою ставкою для низько-бюджетних підприємств та малого бізнесу, дрібних платників податків - КАТА. Приватні/індивідуальні підприємці/підприємства повинні платити щомісяця фіксований податок в розмірі 50 або 75 000 форинтів (відповідно 163 та 245 євро).

У випадку підприємства - з кожного зі своїх працівників, за умови реєстрації за ознакою "дрібний платник податків з повним робочим днем.

КАТА сплачується щомісячно на 12-й день місяця, що настає за звітним місяцем. Податок не підлягає сплаті у місяці коли платник отримує допомогу внаслідок хвороби або нещасного випадку, допомогу по догляду за дитиною (за дітьми), у разі припинення підприємницької діяльності.

КАТА замінює прибутковий податок, податок з дивідендів, податок на прибуток, соціальний внесок, внески на медичне страхування, пенсійні внески, внески на охорону здоров'я і професійний внесок.

Як ми бачимо з викладеного вище, надто широка фіскалізація, яка б охоплювала торговців на вулицях, торгівлю у маленьких крамничках, надання послуг у невеликих закладах тощо, - не дуже розповсюджена у країнах ЄС. Щодо тотальної фіскалізації – експертам з питань податкової політики не вдалося знайти жодної країни ЄС, у якій діє тотальна фіскалізація (всі категорії підприємців).

В той же час розповсюджені моделі, у яких фіскалізуються ризикові категорії товарів, або підприємці, які здійснюють торгівлю на великий торгівельних площах, або фіксований податок визначається відповідно до товарів/послуг, які реалізуються та кількості найманих працівників.

Саме такі підходи фахівці ГО "Інститут соціально-економічної трансформації" рекомендують для України у своєму дослідженні, а необхідними передумовами для цього мають бути реформована податкова та митна служби, спрощення всіх процедур використання РРО та запровадження безкоштовних програмних РРО.