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25.03.2020, 19:09

Трамп выбрал меньшее зло для США. А что Украина?

Андрей Самофалов

руководитель деловой редакции

Позиция президента США: экономический спад приведет к гибели большего числа людей, чем от коронавируса. Украина тоже должна сделать выбор

Что есть меньшее зло — возможные смерти из-за коронавирусной инфекции или шок, в котором пребывает экономика? Уверены, что второе? Возможно. До сих пор в большей части развитых стран тоже так считали. Кадры из итальянского Бергамо, в котором буквально негде складывать трупы, — достаточно отрезвляющий аргумент.

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Чтобы избежать аналогичных эпидемий правительства по всему миру объявили карантин и отправили население по домам. Украина — не исключение.

Всего за неделю стало очевидно: тысячи компаний уже стали потенциальными банкротами, а миллионы людей по всему миру оказались перед угрозой безработицы. Когда пандемия закончится, для них, возможно, просто не найдется рабочих мест.

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Перспективы туманны. Судя по новостям мировых агентств, ограничения в большинстве европейских стран грозят затянуться в лучшем случае до лета. Что дальше — не знает никто.

Глобальный тренд на затягивание поясов может измениться. В США готовы рискнуть. Президент США Дональд Трамп вчера вечером сделал сенсационное заявление: экономика США должна заработать к Пасхе, 12 апреля. Его мотив прост: экономический спад приведет к гибели большего числа людей, чем коронавирус.

Рынки отреагировали мгновенно. По итогам торгов на Уолл-стрит, 24 марта индекс Dow Jones подскочил на 11,37%. Это рекордный подъем с 1933 года.

Для решения Трампа были и другие причины. С одной стороны, низкая цена на нефть, крайне выгодна американской промышленности.

С другой, глобальная конкуренция с Китаем, где с середины марта, число заразившихся резко идет на спад, и восстанавливается экономика С третьей, президентские выборы в самих Штатах. Трамп — фаворит, но кто знает, куда повернет история. Вряд ли потерявшие работу американцы отблагодарят за это президента своим голосом.

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Можно не сомневаться: если не случится неожиданностей, США перейдут от слов к делу. Откроют офисы, запустят станки, снимут замки с ресторанов, восстановят производство и потребление. Наверняка увеличат меры безопасности, но лишь настолько, чтобы это не мешало главной цели: Make America great again!

И тогда Европе вновь придется серьезно подумать о меньшем и большем зле.

А вместе с ней и Украине. Президенту, премьеру, депутатам. И всем украинцам. Любое осознанное решение лучше, чем слепое копирование или зарывание головы в песок. 

Кстати, а вы как думаете? 

P.S. Уже после того, как был написан этот текст, появилась новость: карантин продлили до 24 апреля. Кабинет министров сделал свой выбор.

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Теги: финансовые рынки, дональд трамп, экономический кризис, карантин, экономика Украины, коронавирус
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