Цель Кабмина - кредитный рейтинг Украины "А". Есть ли шансы?

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук поставив перед Міністерством фінансів України амбітне завдання - за п'ять років довести кредитний рейтинг України до позначки "А".

Олександр Паращій спеціально для LIGA.net пояснив, що таке кредитний рейтинг "А", як його дістатися, та чи є в України хоч якісь шанси?

Кредитний рейтинг на рівні "А-" - це знак високої якості. З таким рейтингом можна кредитуватися в євро на 30 років під 0,7%, як це сьогодні може дозволити собі Литва, а не на сім років під 5,3%, як це доступно Україні. І ставити Міністерству фінансів України амбіційну задачу отримати кредитний рейтинг "А-" за п’ять років можна, але виконати цю задачу – нереально.

Якщо Мінфіну вдасться досягти поставленої цілі (оцінку "А-" від поважного рейтингового агентства у 2024 році), то очільника міністерства треба буде одночасно номінувати на Нобелівські премії миру та економіки.

Принаймні, статистика кредитних рейтингів свідчить, що "А-" є непосильною задачею для України. Для подальшого аналізу, візьмемо історію кредитних рейтингів від Fitch, найлояльнішого до України із трійки поважних рейтингових агентств.

Країни з рейтингом "А" – це елітарний клюб

Родина країн із літерою А в рейтингу – це зовсім інший світ, ніж наш. Найбідніша з них має у 2,7 рази вищий рівень ВВП на душу населення, ніж Україна (правда, за винятком Китаю, від якого ми відстаємо трохи менше, але він однаково недосяжний для нас).

Родина країн із рейтингами "А-" та вище - це надійні країни, що не допускали дефолту (тобто це не наш випадок). Найнижчий рейтинг, що історично мала країна перед тим, як отримати літеру А в рейтингу, був "B-". Ми ж опускалися значно нижче, причому не так давно.

Найгірший історичний рейтинг країн, що мали потім рейтинг з літерою А (Fitch)

Джерела: Bloomberg, розрахунки автора

Але "B-" - то був виняток (Південна Корея під час кризи 1998 року, і то на дуже короткий час), бо усі інші країни з рейтингом рівня "А" ніколи не опускалися нижче, ніж до "ВВ+". Такого рівня Україна ніколи не досягала.

Історія рейтингів від Fitch: Україна та Корея

Джерело даних: Bloomberg

Неуспішним студентам - не місце серед відмінників

Рейтингові агентства поводять себе як ті прикрі злопам’ятні вчителі, що ніколи не поставлять високу оцінку учневі, який мав до цього "двійку". Якщо подивитися на історію країн, що мали "незадовільний" рейтинг (RD, D від Fitch), то таких країн у родині рейтингів "А" ми просто не знайдемо.

Найбільшого успіху після дефолтного рейтингу досяг Уругвай: "ВВВ-". І за останні шість років більшого він не досяг.

Максимальний післядефолтний рейтинг країн (Fitch)

Джерела: Bloomberg, розрахунки автора

Тут, звичайно, усі обуряться і згадають, що дефолт ще колись був у Росії. Так, вони багато говорили про "дефолт" у 1998 році, але гуманний Fitch тоді знизив їх рейтинг лише до ССС (тобто, формально - не зовсім дефолт). Можливо, через те, що Росія швидко вирішила свої боргові питання, а, можливо, тому, що в агентстві не дуже хотіли псувати країні "успішність", і цілком імовірно тому, що лише два роки до того поставили Росії досить високий ВВ+.

"Низький старт" є проблемою для України

Початковий рейтинг, що рейтингові агентства присвоюють країні, є дуже важливим. Він багато в чому визначає подальшу рейтингову "успішність" країни. Це як залікова працює на студента на старших курсах. Оцінюючи країну вперше, рейтингові агентства роблять найглибший аналіз країни та створюють перше враження про неї, яке здебільшого потім не змінюють.

Рейтингові агентства є зарозумілими і не дуже люблять змінювати свою думку про країну, яку вони сформували із самого початку. Вони з більшою легкістю понижують кредитні рейтинги, коли країна погіршує свої показники, але не так охоче підвищують, коли країна стає кращою.

Так, на сьогодні не існує жодної країни, яка коли-небудь мала рейтинг "А-" та вище після початкового рейтингу рівня України. Тобто, ми себе зарекомендували не дуже успішним студентом із самого початку. Червоний диплом нам не світить.

Початкові рейтинги країн, що коли-небудь досягали "А-" та вище (Fitch)

Джерела: Bloomberg, розрахунки автора

Який рейтинг світить Україні у 2024 році?

Беручи до увагу історію кредитних рейтингів усіх країн із середини 1990-х, пробуємо подивитися на межі українського рейтингу.

За початковим рейтингом: ВВ+

Агентство Fitch (яке, нагадаю, є найбільш лояльним до України), ще жодній країні не поставило рейтинг на шість пунктів вище, ніж той, що присудило спочатку. Якщо у наступні п’ять років ця сумна статистика не буде порушена, то максимум що Україні "світить" – це рейтинг "ВВ+". Це на чотири пункти нижче цілі Мінфіну.

Максимальне/мінімальне значення рейтингу країни порівняно з початковим (Fitch)

Джерела: Bloomberg, розрахунки автора

За швидкістю зростання рейтингу: ВВВ

За нашими підрахунками, Україна займає друге місце у світі за швидкістю покращення кредитного рейтингу в історії Fitch. Попереду, лише раніше згадувана Корея, що просто швидко відновила свої позиції після проблем 1998 року. Якщо швидкість зростання рейтингу України збережеться на теперішньому рекордному рівні, то за п’ять років ми зможемо вийти на рівень "ВВВ" (плюс шість позицій).

Найшвидші зростання рейтингу (Fitch)

Джерела: Bloomberg, розрахунки автора

Але одна справа – відновити втрачені позиції (як то зробила Корея 20 років тому чи Україна протягом останніх чотирьох років), але зовсім інша справа - здобувати нові висоти, як то доведеться робити Україні у майбутньому.

Тим не менше, в історії кредитних рейтингів Fitch такий швидкий набір нової висоти мав місце: це Росія у 2004-2008 роках. І це єдина країна в історії Fitch, що досягла рейтингу ВВВ+ після "твердої трійки" (ССС), та ще й зробила вона це швидко – усього за вісім років.

Історія рейтингів від Fitch: Україна та Росія

Джерело даних: Bloomberg

Таке підвищення рейтингу Росії вдалося досягти через значне покращення справ на ринку нафти, що дозволило країні різко збагатіти.

Чи "світить" подібний прорив Україні в найближчі п’ять років? При тому, що ціни на наші основні експортні позиції (сталь та зерно) навряд чи будуть такими ж сприятливими, як то було для Росії 15 років тому.

Для такого прориву Україні потрібно стати зовсім іншою країною. Це реально, але не надто імовірно. І це все одно не "А-".

За максимальним рейтингом після дефолту: ВВВ-

Як ми вже згадували вище, найбільшого рейтингового успіху в історії після дефолту здобув Уругвай, який за 10 років досяг "ВВВ-". Тим не менше, протягом останніх шести років він так і залишився на досягнутому рівні. Скоріш за все, це і буде максимальною планкою для України зразка 2024 року. Україні ж, щоб досягти цього рівня у 2024 році, доведеться рухатися швидше і пройти цей шлях за дев'ять років.

Історія рейтингів від Fitch: Україна та Уругвай

Джерело даних: Bloomberg

Вище "ВВВ-" - це вже фантастика

Отже, якщо Україна буде активно змінюватися протягом наступних п’яти років, залучати по $10 млрд іноземних інвестицій на рік та показувати 7% реального зростання (і до того ж повністю виключити війну з Росією), то найкращий рейтинг, що ми зможемо отримати – це "ВВВ-".

Це буде значний прорив для країни і значне полегшення для її боргів. Наприклад, Хорватія з таким рейтингом нещодавно залучила євровий кредит на 10 років під 1,3%.

Статистика рейтингів країн на сьогодні, Fitch

* Середній ВВП по групі 2018 році на душу населення (за РРР), поділений на показник України

Джерела: Bloomberg, МВФ, розрахунки автора