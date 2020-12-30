Ты меня не сломаешь: экономика Украины продолжает держаться, несмотря на ковид и карантин

Незважаючи на суттєве зростання захворюваності населення України на COVID-19, економіка продовжила демонструвати високу стійкість у листопаді. Очікуємо в цьому році падіння ВВП лише на 4,8%, хоча і навесні, і влітку очікування були більш песимістичні.

До того ж покращення зовнішньої кон’юнктури, насамперед на ринках залізної руди та чорних металів, сприяло відновленню промисловості. У свою чергу, це стимулювало вантажний транспорт.

Внутрішній споживчий попит залишався стійким, зумовлюючи високі показники роздрібної та пожвавлення оптової торгівлі.

У листопаді падіння промислового виробництва уповільнилося до 0,3% р/р (з 5% р/р в середньому за попередні п’ять місяців), з урахуванням сезонності випуск у промисловості зріс на 1, 5% м/м.

Насамперед, суттєво покращилися показники видобутку металевих руд і металургійного виробництва. Вони перевищили минулорічні показники на 10,6% р/р і 8,2% р/р відповідно. З одного боку, минулорічна база порівняння була дуже низькою, з іншого – високий попит з боку Китаю та рекордно високі за останні роки ціни сприяли подальшому нарощенню обсягів ГМК.

Обсяги сільськогосподарського виробництва у листопаді були вищими, ніж торік, – на 11,3% р/р, а за 11 місяців 2020-го падіння уповільнилося до 12,4% р/р. Насамперед, це було пов’язано із прискоренням збору кукурудзи.

Покращення ситуації в промисловості та сільському господарстві стимулювало роботу вантажного транспорту, у якому падіння уповільнилося до 7,9% р/р порівняно з 9,8% у жовтні. Водночас показники могли б бути значно кращими, якби не падіння обсягів трубопровідного транспорту майже на третину. Крім того, прискорилося зростання оптового товарообороту – до 2,6% р/р за 11 місяців 2020-го порівняно з 2,1% р/р за 10 місяців 2020-го.

Незважаючи на збільшення випадків захворювання на COVID-19, темпи зростання роздрібного товарообороту залишалися високими – 12,1% р/р у листопаді. Але поширення захворюваності зумовило деяке зниження соціальної мобільності. Так у листопаді пасажирообіг становив лише 45% порівняно з минулорічним рівнем, що було найнижчим співвідношенням з липня.

Насамперед, порівняно з попередніми місяцями знизилися перевезення залізничним транспортом.

Осінній спалах захворюваності на COVID-19 спричинив різке гальмування відновлення економіки, насамперед, через посилення норм соціального дистанціювання. Водночас, на відміну від весняного карантину, втрати ВВП є досить незначними: і бізнес, і населення вже адаптували свою діяльність до нових умов.

Крім того, сприятлива зовнішня кон’юнктура надала додаткові імпульси економіці. Тому бачимо більше позитивних ризиків для прогнозу ВВП на четвертий квартал 2020-го і загалом на 2020 рік (наразі – падіння на 4,8%).

У першому кварталі 2021-го очікуємо додатковий позитивний ефект для економічної активності від зростання державних видатків наприкінці цього року. Це стало можливим завдяки активним залученням урядом як офіційного фінансування, так і ринкового.

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