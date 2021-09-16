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У Зеленского высокий рейтинг благодаря поддержке Запада. Почему же он на него жалуется

Цей матеріал також доступний українською
У Зеленского высокий рейтинг благодаря поддержке Запада. Почему же он на него жалуется

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
16.09.2021, 12:03

Запад не помогает Украине, жалуется Владимир Зеленский. Но украинская экономика очень легко прошла кризис лишь благодаря поддержке западных партнеров

Евросоюз снова дал Украине денег. Теперь 600 млн евро. И сделал это, несмотря на жалобы украинской власти о том, что Запад нам не помогает.

Парадокс.

У президента Владимира Зеленского высокий рейтинг. Несмотря на лютый непрофессионализм всех вокруг, толпы крепких хозяйственников "я от Азарова", депутатов-мажоров, и коронакризис в стране. 

Тоже парадокс? 

На самом деле, один и тот же парадокс. Потому что у президента действительно высокий рейтинг. И он легко бы выиграл выборы, проводись они сейчас. И как бы оппозиция не кричала про "зубожіння", но де-факто его нет. Большая часть людей в стране не почувствовала кризис. Средняя зарплата продолжила расти. Пострадала лишь узкая прослойка людей, которые связаны со сферой услуг и страдали от карантина. Все.

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В среднем украинцы живут лучше, чем когда-либо (средняя зарплата на самом высоком уровне за всю историю, продолжительность жизни на самом высоком уровне за всю историю), и тут можно спорить только о том, самый ли это лучший период, или в 2008-м и 2013-м было чуть лучше.

Холодильник пока побеждает телевизор (интернет, надписи на заборах), есть деньги строить дороги, радуя таксистов от Херсона до Харькова. Не только инвесторы оценивают макроэкономическую ситуацию в Украине как позитивную (а они оценивают), но и люди не чувствуют проблем в экономике. А реальные доходы продолжают расти, даже несмотря на рост инфляции. 

Украинская экономика очень легко прошла кризис. И пока люди не чувствуют экономических проблем, то у президента все хорошо с рейтингом. А случаи со всякими депутатами легко списываются на "добрый царь, плохие бояре".

И это происходит не потому, что в Украине реализуется какая-то гениальная экономическая стратегия. А благодаря поддержке Запада. Которая разделяется на две части. 

Первая – благодаря реформам, которые были проведены после Майдана под давлением и с помощью кредиторов. Что сделало нашу экономику более устойчивой и позволило пройти кризис, например, без значительной девальвации. 

Вторая — благодаря финансовой поддержке Запада во время кризиса. Да, той самой поддержке, которой "а-ля не было", по словам украинских властей во время кризиса. 

В 2020 году было два ключевых момента, когда украинская экономика висела на волоске, и холодильник мог бы почувствовать кризис. 

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Первый – лето 2020 года. Момент паники на мировых рынках. Когда казалось, что коронакризис разрушит мировую экономику. Именно тогда Украина получила первый транш по программе МВФ в размере $2,1 млрд. Деньги и факт сотрудничества моментально успокоили инвесторов, спекулянтов и просто бизнес, что стабилизировало ситуацию на валютном рынке. Гривня не ушла в пике и не породила волну ненависти к власти, как случается каждый раз, когда гривна девальвирует сильно. В итоге отделались легким испугом. 

И второй критический момент – ноябрь-декабрь 2020 года. Когда правительство не находило денег для выполнения бюджета. Именно в тот момент, пусть Украина и не сделала ничего по программе МВФ, Фонд дал сигнал приездом миссии, что позволило Украине получить деньги ЕС, Мирового банка и снова занимать у инвесторов. В итоге дефицит бюджета был профинансирован, и все выплаты были осуществлены. Люди опять почти ничего не заметили, празднуя Новый год в хорошем настроении. 

Да и в этом году Украине прощают многое. Закрывают глаза на игры с тарифами, списывая это на временную меру борьбы с коронакризисом. Тем более, реформа Нафтогаза очистила компанию и дала запас прочности для того, чтобы пройти текущий период сознательной убыточности. Да и на многое другое закрывают глаза. И ЕС, и Мировой банк, и МВФ снова дают деньги (шутка ли, их общая помощь составит $5 млрд в этом году), инвесторы готовы покупать украинский долг. В итоге холодильник полный, дороги будут строиться, люди не будут включать режим ненависти к первому лицу.

В итоге высокий рейтинг президента, похоже, основан на финансовой поддержке Запада (и на в целом позитивной ситуации в мире, где напечатали ну очень много денег, и они лезут из всех щелей). Но, при этом президент обвиняет Запад в том, что он не помогает Украине. Парадокс.

И главное — не заиграться в эту игру, ведь когда погода на внешнем рынке поменяется, или головокружение от успеха заставит сделать какую-то глупость, потеряв поддержку Запада, то это может отразиться и на холодильнике. А он ничего не прощает. Порошенко не даст соврать.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский бюджет кризис Мировой банк кредит МВФ поддержка запада
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