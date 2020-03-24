Угроза для гривни только одна - станок Нацбанка

Як добре відомо, у хорошому жарті лише частина - жарт. Інша частина - особливий погляд на правду.

Пам'ятаєте анекдот про три стадії бідності в пересічного українця? Перша - нема грошей; друга - зовсім нема грошей; третя - час міняти долари.

Так у нас повелося, що запаси на чорний день відкладаємо у долярах чи в єврах, і без нагальної потреби підматрацні скарби в гривню не переводимо.