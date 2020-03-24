Угроза для гривни только одна - станок Нацбанка

Як добре відомо, у хорошому жарті лише частина - жарт. Інша частина - особливий погляд на правду.
Пам'ятаєте анекдот про три стадії бідності в пересічного українця? Перша - нема грошей; друга - зовсім нема грошей; третя - час міняти долари.
Так у нас повелося, що запаси на чорний день відкладаємо у долярах чи в єврах, і без нагальної потреби підматрацні скарби в гривню не переводимо.
До речі, разом з пересічними так вів себе і наш Національний банк України. Тільки доляри у нього не під матрацом, а в найнадійніших іноземних активах. І називаються по-науковому - золото-валютні резерви.
На мій погляд, у більшості українців поки що перша стадія з анекдоту. Змітаємо все з полиць супермаркетів, затарюємося на тижні-місяці карантину. Долари теж прикуповуємо. Нацбанк розпродав аж $1,5 млрд зі своїх понад $26 млрд запасів.
У багатьох компаній-експортерів уже третя стадія. Вони дочекалися досить високого курсу $/₴ і почали продавати свою валютну виручку. В минулу п'ятницю і вчора на міжбанківському ринку долар долав позначку 28 ₴/$, лякався її і відкочувався до ~27,60. Нацбанк мусив втручатися і викуповувати надлишок доларів.
На готівковому ринку курс американця вже тиждень тупцює навколо рівня 28. Можливо, українці і хотіли б ще прикупити долярів, але ж дивись вище - стадія перша - грошей нема.
А якщо серйозно, то середньострокова загроза для гривні лише одна - станок Нацбанку. Його, мабуть, доведеться включати для фінансування потреб уряду. Нагадаю, що протягом п'яти останніх років, гривню масово випускали лише для купівлі доларів у ЗВР НБУ, тобто, емісія була "хорошою" (виключення було лише для допомоги ПриватБанку в кінці 2016 року). Саме на стриманості Нацбанку і базується міцність курсу гривні протягом 2015-2020 років.
Доволі очевидно, що без підтримки ззовні, уряд не зможе виконати державний бюджет за доходами. Причини зрозумілі, та ще й посилюються. При цьому "ззовні" не значить тільки "з-за кордону". Коли НБУ кредитує уряд чи купляє ОВДП, - це теж зовнішня допомога. Через незабезпечену емісію. Зараз це заборонено законом. Раніше і МВФ би бив по руках за таке. Але за останній місяць ситуація кардинально змінилася. Більшість розвинутих країн збільшують дефіцити своїх бюджетів за рахунок масштабного випуску їхніх аналогів ОВДП та купівлі їх місцевими центробанками.
В Україні теж починається дискусія про обсяги незабезпеченої емісії Нацбанку. І важливо вести її на фаховому рівні, а не базуючись на забаганках міліціонерів. Інакше - знову повернуться гіперінфляція і зневіра в нацвалюті.