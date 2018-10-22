22.10.2018, 13:50 Украина начинает роад-шоу еврооблигаций Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Нужно воспользоваться объявлением о новой программе с МВФ, чтобы привлечь необходимые средства на внешних рынках

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Все идет по плану. После того, как было объявлено о новой программе МВФ, правительство организует выпуск еврооблигаций. Украине необходимо воспользоваться позитивным новостным фоном и открывшимся окном для того, чтобы привлечь необходимые средства. В идеале, правительство должно привлечь около $2 млрд. Рынок очень долго ждал новости о возобновлении сотрудничества с Фондом. До этой новости выход на рынки был невозможен.

Подъем тарифов на газ нужен был именно для того, чтобы МВФ объявил о новой программе. Украине нужен не сам транш МВФ, а скорее факт сотрудничества с Фондом. Факт, который подтверждает адекватность Украины, что дает возможность привлекать средства инвесторов и официальных кредиторов. И если деньги официальных кредиторов (Мировой банк и ЕС) Украина сможет получить, скорее всего, уже только после получения транша, то деньги с рынка появилась возможность привлечь уже сейчас. Если в ближайшие дни не случится никакого форс-мажора, то Украина решит свои краткосрочные задачи по привлечению внешнего долга. Прежде всего для рефинансирования внешних обязательств. А также финансирования дефицита бюджета. Это, в свою очень, позволит безболезненно пройти турбулентный предвыборный период, избежать резких колебаний курса гривни (сезонные движения никто не отменял, но они будут вменяемые) и сохранить экономический рост.

Следует отметить, что привлечение долга для рефинансирования старой задолженности – абсолютно нормальный процесс. Долг – это нормально. В мире нет долга, наверное, только у Северной Кореи (и то нет только рыночного долга от инвесторов), и это явно не пример для подражания. При этом, благодаря сотрудничеству с МВФ и жесткому контролю дефицита бюджета у Украины наблюдается значительное снижение долговой нагрузки. Если 2017 год мы начинали на уровне 80% отношения долга к ВВП, то к началу 2018 года этот показатель составлял уже 73%, а к концу августа 2018 года мы вышли на уровень в 62%. Очень важно понимать, что абсолютная сумма долга может расти (и всегда растет во всем мире), но это ни в коем случае не означает рост долговой нагрузки. Когда ВВП (номинальный ВВП) растет опережающими темпами, мы наблюдаем снижение долговой нагрузки, ведь снижается отношение объема госдолга к ВВП. Именно это мы и наблюдаем в Украине. Для продолжения этого тренда необходимо поддерживать контролируемый уровень дефицита бюджета, т.е., жить по средствам. При этом Украина должна постоянно присутствовать на рынке заимствований для перманентного рефинансирования старых кредитов.

И да, отдельный привет тем товарищам, которые говорят, что МВФ не требовал повышать тарифы. Если уж вас не убеждают английские буквы и вы не следили за переговорным процессом, то просто объясните совпадение, что в 17:00 в пятницу Кабмин принимает решение о росте тарифов, а в 19:00 выходит официальная коммуникация МВФ о новой программе. Вот такое вот случайное совпадение.