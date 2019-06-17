Украина разместила еврооблигации под 6,75%. Это дорого или дешево

Україна розмістила семирічні єврооблігації в євро під 6,75%. Дорого це чи дешево? Аргументи є як на користь першого, так і другого.

Дешево: З часу кризи 2014 року, це найдешевше міжнародне ринкове розміщення.

Дорого: В євро борги значно дешевші, ніж в доларах

- Мінфін нещодавно розміщав річні ОВДП в євро під 4,60%, тоді як подібні папери в доларах були за ставкою 7,25%.

- Якщо порівнювати ставки найбільш надійних цінних паперів у доларах (держоблігації США) та євро (держоблігації ФРН) з погашенням у 2026 році, маємо різницю у 2,5 відсоткових пункти. Саме на ці цінні папери орієнтуються при визначенні ціни доларових/єврових міжнародних запозичень.

- Тобто, теоретично, наше семирічне розміщення в євро мало бути на 2,5 пп дешевше, ніж у доларах. Якщо наш доларовий бонд з погашенням у 2026 році торгувався по ставці 7,95%, то євровий мав би розміститися під 5,45%. Але ж маємо 6,75%.

Але:

На жаль, така різниця в доларових та єврових запозиченнях доступна більш "рейтинговим" позичальникам. Чим нижчий кредитний рейтинг - тим менша різниця.

Так, різниця доларових та єврових ставок по 6/7-річним бондам:

- У Польщі (кредитний рейтинг А/А-, або на 10-11 позицій краще, ніж в України) - 2,5%.

- У Газпрому (кредитний рейтинг ВВВ/ВВВ-, або на 7-8 позицій краще, ніж в України) різниця становить 2,2%.

- У Туреччини (кредитний рейтинг ВВ/ВВ-, або на 4 позиції краще, ніж в України) – вже 1,8%.

- У Єгипту (кредитний рейтинг В+/В, або на 2 позиції краще, ніж в України) 1,3%.

* У нас вийшло 1,2% - і це виглядає "в тренді".