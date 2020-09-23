Украине осталось недолго радоваться низкой инфляции и учетной ставке

У серпні 2020 року, річна інфляція лише маржинально прискорилася, однак сезонно скориговані показники демонструють суттєве посилення інфляційного тиску через послаблення курсу гривні, стрімке відновлення споживчого попиту, зарплат і цін на енергоносії.

Споживчі ціни в серпні знизилися на 0,2% м/м, а річна інфляція лише трохи прискорилася до 2,5% р/р. Це майже співпало з нашими очікуваннями (2,4% р/р) і було трохи нижче консенсусного прогнозу Bloomberg (2,7% р/р). Базова інфляція також дещо прискорилася – до 3,2% р/р, залишаючись майже незмінною з січня, а базовий індекс споживчих цін у серпні зріс на 0,1% м/м.

Як і в попередні місяці, низька річна інфляція зумовлена значною мірою падінням за рік світових цін на енергоносії, завдяки чому ціни на паливо та послуги ЖКГ були в серпні нижчими, ніж торік – на 17,9% і 3,1% відповідно. Хоча, порівняно з попередніми місяцями, темпи падіння знижуються як через відновлення світових цін, так і послаблення гривні.

Також нижчими, ніж торік, залишаються ціни на низку непродовольчих товарів (одяг і взуття, домашній текстиль, побутова техніка, аудіотехніка й фотоапаратура), що відображає вплив як низького попиту внаслідок карантину, так і посилення гривні наприкінці минулого року (послаблення обмінного курсу протягом останніх місяців не відобразилося на цінах попередніх закупівель).

Низькою є продовольча інфляція – 2,3% р/р у серпні. Цього року овочі, цукор і м’ясо дешевші, ніж торік, крім того в серпні знову різко впали ціни на яйця. Натомість високими темпами зростають ціни на фрукти, хліб і хлібопродукти.

Очікувано, в умовах пандемії та соціального дистанціювання, уповільнюється зростання цін на послуги ресторанів і готелів, відпочинку та культури. Водночас прискорюється інфляція за групами «охорона здоров’я» та «транспортні послуги».

Хоча інфляція в річному вимірі залишилася низькою, останні декілька місяців зростання цін досить суттєво прискорилося: до 8-9% м/м ссат (сезонно скориговані аннуалізовані темпи зростання порівняно з попереднім місяцем) як для загальної, так і базової інфляції. Це було зумовлено послабленням обмінного курсу гривні, стрімким відновленням споживчого попиту та заробітних плат, зростанням цін на енергоносії у світі.

Тому низькі показники інфляції в річному вимірі значною мірою є спадщиною процесу дезінфляції минулого року та приховують посилення інфляційного тиску останні місяці. У міру того, як ефект статистичної бази минулого року буде вичерпуватися, інфляція в річному вимірі прискорюватиметься.

Враховуючи більш стрімке відновлення внутрішнього попиту та зарплат, а також очікуване подальше послаблення обмінного курсу, ми переглянули прогноз споживчої інфляції на кінець цього року до 5,3% (порівняно з 4,2%, що прогнозували в червні). А вже протягом першого кварталу 2021-го, споживча інфляція перевищить 6% - верхню межу цільового діапазону Національного банку України.

Тому, незважаючи на низькі поточні показники річної інфляції, цикл зниження облікової ставки НБУ закінчився, і після певного вичікувального періоду, регулятор буде змушений знову підвищувати ставку.

Імовірно, це відбудеться на початку наступного року, тобто на півроку раніше, ніж закладено в липневий прогноз Нацбанку, що однак не враховував різке підвищення мінімальної зарплати наступного року.

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