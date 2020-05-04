Упадок есть, а слова нет

"Минфин ввел запрет на слова "дефолт" и "компромисс" с Коломойским. Во всяком случае, на это указывает документ, опубликованный информагентством “Украинские новости”.

Лично я не могу подтвердить его подлинность - свечку не держал. Но, положа руку на сердце, эта инициатива прекрасно вписывается и в логику действий правительства. Не важно побороть явление - важно просто о нем поменьше говорить! Примерно так ОП Зеленского тщательно вытесняло из информационной повестки войну - и гляди, уже все меньше “уставших от войны” вокруг.

Война все так же идет, обстрелы не прекращаются, люди гибнут - но об этом как-то меньше говорят, и телезрителю уже не так страшно жить.

Во-вторых, это удивительным образом совпадает с риторикой группы Коломойского в Верховной Раде.

Еще недавно бравируя словом “дефолт” и рассказывая, что не так уж он и страшен, они, как по команде, резко переключились на эвфемизм “реструктуризация”.

А в-третьих, все логично. Ведь запрещать обсуждать имеет смысл лишь те темы, о которых без запрета говорили бы все. Особенно в ведомствах с сильной текучкой кадров.

Судя по документу, “...Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.

Рекомендовано не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и варранты лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы…

Рекомендовано никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости… Не давать комментариев относительно прогнозов экономического и финансового состояния Украины… Комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться.”

Разумеется, о таком и говорить страшно.

Но часть из этого уже происходит, а часть - высоковероятна. С одной стороны во власти вроде худо-бедно устраняют стратегические угрозы - приняли закон о рынке земли и проводят “антиколомойский закон”.

Это само по себе могло бы продлить наше сотрудничество с Международным валютным фондом, позволив привлечь кредиты и вытащить нашу страну из кризиса, в которую ее загоняют карантин и особенности хозяйствования последнего года (ведь, напомним, критичный недобор доходов бюджета был зафиксирован еще в первом квартале 2020-го).

Однако, с другой стороны, возникают новые угрозы. И они появляются не из ниоткуда, а из рядов той же самой команды власти.

Одна рука спасает экономику - другая вбивает гвозди в ее гроб.

Речь идет о кадровых заменах во власти. В отставку отправлены глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, а также их заместители.

Причем на место Верланова, фактически, в обход конкурсных процедур влетел проверенный кадр времен Януковича - Алексей Любченко.

На очереди - руководство НАБУ. Два соотствующих законопроекта, 3133 и 3180, зарегистрированы в Верховной Раде.

Оба предполагают возможность уволить директора Бюро уже за одно только административное правонарушение. Это - типичная “торпеда”, позволяющая предположить, что в ОП уже готовы “слить” Артема Сытника.

Безусловно, к работе последнего было множество претензий. Но это не отменяет того факта, что такая замена, да даже подготовка к ней - сама по себе фол с точки зрения Международного валютного фонда.

И МВФ не стесняется говорить об этом прямо.

"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - ЕП)", - обратился к руководству Украины глава МВФ в нашей стране Рон ван Роден.

Хуже того, по данным автора этих строк, полученным сразу от нескольких парламентских фракций, ОП всерьез настроен и на замену руководства Национального банка Украины.

Если так - возможно, “антиколомойский закон” будет лишь маневром. Поскольку конечной целью судебных процессов Игоря Коломойского и его партнеров против Украины был не возврат ПриватБанка, а перехват контроля над НБУ, получение нового рычага давления на банковскую систему, и отзыв исков, поданных против него государственным ПриватБанком в международных судах.

Более того, независимость НБУ - также одно из ключевых требований Международного валютного фонда, что довольно логично.

Я уже писал на Лиге о том, к почему работать с МВФ для нас так важно. Альтернатив сейчас просто нет. Вернее, они есть - например, дефолт.

Он даже рассматривается как благо частью олигархов, начиная с уже упомянутых Игоря Коломойского и братьев Суркисов.

Но если стоит задача удержать экономику страны от обвала, а кошельки всех, кто получает зарплату в гривнах, от запустения, то лучше постараться этого избегать. И если кто-то надеется, что можно принять часть требований МВФ, но параллельно пренебречь предыдущими договоренностями и просто правилами приличия - это слишком наивный подход.

Там тоже не дети. И это не сработает. Хоть ты весь словарь перепиши.