Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.05.2020, 09:34

Упадок есть, а слова нет

Виктор Трегубов

журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"

Минфин ввел запрет на слово "дефолт", а ОП всерьез настроен на замену руководства Нацбанка. Инициативы прекрасно вписываются в логику действий власти

"Минфин ввел запрет на слова "дефолт" и "компромисс" с Коломойским. Во всяком случае, на это указывает документ, опубликованный информагентством “Украинские новости”.

Лично я не могу подтвердить его подлинность - свечку не держал. Но, положа руку на сердце, эта инициатива прекрасно вписывается и в логику действий правительства. Не важно побороть явление - важно просто о нем поменьше говорить! Примерно так ОП Зеленского тщательно вытесняло из информационной повестки войну - и гляди, уже все меньше “уставших от войны” вокруг.

Война все так же идет, обстрелы не прекращаются, люди гибнут - но об этом как-то меньше говорят, и телезрителю уже не так страшно жить.

Во-вторых, это удивительным образом совпадает с риторикой группы Коломойского в Верховной Раде.

Еще недавно бравируя словом “дефолт” и рассказывая, что не так уж он и страшен, они, как по команде, резко переключились на эвфемизм “реструктуризация”.

А в-третьих, все логично. Ведь запрещать обсуждать имеет смысл лишь те темы, о которых без запрета говорили бы все. Особенно в ведомствах с сильной текучкой кадров.

Судя по документу, “...Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.

Рекомендовано не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и варранты лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы…

Рекомендовано никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости… Не давать комментариев относительно прогнозов экономического и финансового состояния Украины… Комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться.”

Разумеется, о таком и говорить страшно.

Но часть из этого уже происходит, а часть - высоковероятна. С одной стороны во власти вроде худо-бедно устраняют стратегические угрозы - приняли закон о рынке земли и проводят “антиколомойский закон”.

Это само по себе могло бы продлить наше сотрудничество с Международным валютным фондом, позволив привлечь кредиты и вытащить нашу страну из кризиса, в которую ее загоняют карантин и особенности хозяйствования последнего года (ведь, напомним, критичный недобор доходов бюджета был зафиксирован еще в первом квартале 2020-го).

Однако, с другой стороны, возникают новые угрозы. И они появляются не из ниоткуда, а из рядов той же самой команды власти.

Одна рука спасает экономику - другая вбивает гвозди в ее гроб.

Речь идет о кадровых заменах во власти. В отставку отправлены глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, а также их заместители.

Причем на место Верланова, фактически, в обход конкурсных процедур влетел проверенный кадр времен Януковича - Алексей Любченко.

На очереди - руководство НАБУ. Два соотствующих законопроекта, 3133 и 3180, зарегистрированы в Верховной Раде.

Оба предполагают возможность уволить директора Бюро уже за одно только административное правонарушение. Это - типичная “торпеда”, позволяющая предположить, что в ОП уже готовы “слить” Артема Сытника.

Безусловно, к работе последнего было множество претензий. Но это не отменяет того факта, что такая замена, да даже подготовка к ней - сама по себе фол с точки зрения Международного валютного фонда.

И МВФ не стесняется говорить об этом прямо.

"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - ЕП)", - обратился к руководству Украины глава МВФ в нашей стране Рон ван Роден.

Хуже того, по данным автора этих строк, полученным сразу от нескольких парламентских фракций, ОП всерьез настроен и на замену руководства Национального банка Украины.

Если так - возможно, “антиколомойский закон” будет лишь маневром. Поскольку конечной целью судебных процессов Игоря Коломойского и его партнеров против Украины был не возврат ПриватБанка, а перехват контроля над НБУ, получение нового рычага давления на банковскую систему, и отзыв исков, поданных против него государственным ПриватБанком в международных судах.

Более того, независимость НБУ - также одно из ключевых требований Международного валютного фонда, что довольно логично.

Я уже писал на Лиге о том, к почему работать с МВФ для нас так важно. Альтернатив сейчас просто нет. Вернее, они есть - например, дефолт.

Он даже рассматривается как благо частью олигархов, начиная с уже упомянутых Игоря Коломойского и братьев Суркисов.

Но если стоит задача удержать экономику страны от обвала, а кошельки всех, кто получает зарплату в гривнах, от запустения, то лучше постараться этого избегать. И если кто-то надеется, что можно принять часть требований МВФ, но параллельно пренебречь предыдущими договоренностями и просто правилами приличия - это слишком наивный подход.

Там тоже не дети. И это не сработает. Хоть ты весь словарь перепиши.

Еще по теме

Читайте также

ЗАО "Владимир Зеленский" 21.10.2019Коломойский вступил в конфликт с министрами из-за песни Квартала 21.10.2019
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: игорь коломойский, дефолт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 