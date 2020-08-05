Уважаемая власть, не осваивайте денег, которых нет

Одна хороша новина та одна погана неновина.

Міністерство фінансів України оприлюднило звіт про використання бюджетних коштів для боротьби з коронавірусною хворобою. Нагадаю, у державному бюджеті на 2020-й на ці цілі передбачено 64,7 млрд гривень. Спочатку взагалі хотіли виділити майже 200 млрд гривень.

Станом на 1 серпня, за п'ять місяців найскладнішого періоду поширення коронавірусу в Україні, з державного бюджету використано аж 1,7 млрд гривень. І це хороша новина. Дерибану коштів платників податків не спостерігалося. Але інші відмічають, що таки використано 14 млрд гривень. Зокрема, 3,5 млрд гривень - на будівництво автодоріг, напрям - "запобігання спалахів COVID-19".

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Погана неновина - про якість планування бюджету. Розпорядники просто "зі стелі" беруть якісь цифри - чим вони більші - тим краще для них - а потім шукають шляхи "освоєння" бюджету. Цей підхід не міняється роками, не зважаючи на зміни керівників уряду, міністрів фінансів та намагання щось змінити деяких з них. Бюрократично-номенклатурна система всіх перемагає. Інституційна пам'ять, хай йому грець! Під кінець - попередження. Не маю сумнівів, що будуть спроби роздерибанити фонд по боротьбі з COVID-19. За наступні п'ять місяців можна "освоїти" гроші, які залишилися. Дуже ласий шматок! Читайте також - Електрифікація залізниці: як зняти транспортну блокаду з міст України Уже лунають пропозиції збільшити фінансування поліції (щоб краще шукали порушників масочного режиму в парках?) чи підняти пенсійні виплати (тут все зрозуміло - незабаром місцеві вибори). Звертаюся до керівництва країни. Не треба освоювати бюджетні кошти, бо, мовляв, вони вже виділені. Насправді, цих коштів немає. А є дефіцит бюджету, під який ще потрібно буде знаходити джерела фінансування.

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