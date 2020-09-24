В бюджете-2020 выросли расходы на СБУ, МВС, ДБР. Зачем поддерживать условную безопасность

У проєкті бюджету на 2021 рік передбачено зростання видатків на сектор оборони і безпеки на понад 20 млрд гривень. Загалом, очікується фінансування Збройних сил України, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань та інших правоохоронних органів у гігантському обсязі - 267 млрд гривень. Кожна четверта, зібрана у держбюджет гривня, піде на безпеку і оборону країни.

Традиційне запитання: це зрада чи перемога?

Моя відповідь: світ зовсім не чорно-білий. Я вбачаю як суттєві недоліки, так і деякі потенційні хороші можливості.

Серед негативів відзначу зменшення фінансування Збройних сил України. І питання навіть не у невеличкому зменшенні оборонних видатків у проєкті держбюджету на наступний рік у порівнянні з 2020 роком - на 127 млн гривень при видатках 117 млрд гривень. Хоча, це неприємний сигнал.

Важливіше те, що, при зростаючій зарплатні військових (а це добре), на таку ж суму зменшаться закупівлі армією нової зброї, набоїв, обладнання та іншої техніки і обмундирування.

Також мені не подобається суттєве зростання видатків на умовну "безпеку". Ми в бізнесі добре знаємо, чим займаються економічні підрозділи силових структур. Якщо коротко - паразитують на економіці. Хоч точні дані з якогось дива засекречені. Є чутки, що над "розкриттям економічних злочинів" працюють більшість лівоохоронців.

Бо тут "бабло і лохи".

Доходи держави від такої діяльності - копійки, але житло і особистий транспорт правоохоронців не поступаються достатку бізнесменів середнього рівня.

І їм ще платять заробітну плату з бюджету. А в проєкті бюджету-2021 ще й суттєво підвищуються видатки на їх утримання.

Але міністр фінансів Сергій Марченко трохи заспокоїв моє обурення. Він пояснив, що у зв’язку з очікуваним створенням Бюро економічної безпеки (БЕБ, новий силовий орган, лише він боротиметься з економічними злочинами), плануються масові скорочення в СБУ та МВС, а податкова міліція взагалі буде ліквідована. Чинне законодавство передбачає виплату великих сум за звільнення працівників, тому видатки в 2021 році зростуть.

Хоча у звільнення українських корумпованих "правоохоронців" я не дуже вірю (зазвичай, вони поновлюються через суди, і держава ще й виплачує їм величезні штрафи), зменшення кількості контролюючих економіку органів - хороша перспектива.

А головне - не набрати у БЕБ тих самих звільнених ментів.

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