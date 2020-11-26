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В бюджете не хватает 10 млрд на расходы. Казначейство работает в режиме картотеки

В бюджете не хватает 10 млрд на расходы. Казначейство работает в режиме картотеки

экс-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
26.11.2020, 08:01

Что происходит с бюджетом, и как Украине выпутаться из сложившейся критической ситуации (укр)

1. Згідно оперативних даних Державного казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.

2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки – до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. 

В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.

3. Одночасно, локдаун вихідного дня та неминуче насування повного локдауну підвищують потребу в бюджетних видатках.

Найпростіша програма підтримки – виплата 5000 грн мінімальної зарплати всім зайнятим в уражених галузях сфери послуг (близько 4 млн людей) – коштує 20 млрд на місяць. Цих грошей зараз просто немає.

Що робити?

Єдиний нормальний спосіб вирішити проблему – швидке відновлення співпраці з МВФ, яке відкриє нам доступ до запозичень, щоб профінансувати видатки. 

Це означає прийняття хоч трохи адекватного бюджету на 2021 рік – йдуть розмови вже про прийнятність дефіциту на рівні 5,3% від ВВП. 

Втім, незрозуміло, від якого прогнозного ВВП – з початком локдаунів очевидно, що макропрогноз, за яким складений бюджет, треба переглядати у бік менших темпів зростання. 

Окрім бюджету, необхідно запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство. 

Звичайно, все це потребує зусиль – але порівняно з часами, коли МВФ вимагав підвищення тарифів або пенсійного віку, це очевидно не важкі умови.

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