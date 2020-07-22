В США снова дефицит из-за COVID-19. И это не туалетная бумага

У США знову дефіцит через COVID-19 і це не туалетний папір. Це дефіцит монет (центів). Точніше, в економіці сповільнився обіг монет.

Таке стається не вперше в історії США. У 1965 році спостерігався дефіцит срібних монет. Причина була двояка. По-перше, був дефіцит срібла і тому уряд не міг виробляти більше монет. По-друге, срібні монети вартували більше як срібло, ніж як їх грошова вартість, і тому люди часто залишали срібні монети вдома. Тоді уряд вирішив проблему, замінивши срібло на мідь та нікель. Сьогодні ситуація дещо інша, хоча є деякі подібності.

Є кілька причин, чому в США спостерігається дефіцит монет:

- По-перше, кількість вироблених монет зменшилася на 35% під час карантину. Однак важливо зауважити, що виробництво монет відновилося і, за останніми підрахунками Міністерства фінансів США, загальна вартість монет в обігу становить $47,8 млрд, що перевищує $47,4 млрд у 2019 році.

- По-друге, бізнес через коронавірус перейшов від готівкового до безготівкового розрахунку. Вивіски в магазинах заохочують покупців уникати оплати готівкою, щоб зменшити людський контакт.

- По-третє, люди бояться заразитися коронавірусом через дотик. Тому вони взагалі уникають будь-яких готівкових грошових операцій. Саме через це багато людей перестали користуватися торговими автоматами та пральнями.

Для подолання цієї проблеми, Федеральні резервні банки почали розподіляти запаси монет між банками, виходячи з історичного обсягу замовлень та наявної кількості монет. 30 червня, Федеральний резерв США оголосив про створення спеціальної комісії, яка працюватиме "з метою виявлення, розробки та впровадження заходів щодо усунення проблем нормального обігу монет пов'язаних з COVID-19".

Спеціальна комісія, що представляє державні установи, банки та підприємства, буде вирішувати, які потрібно зробити кроки для розв'язання поточного питання обігу монет.

Що ж можна буде зробити для розв'язання проблеми дефіциту монет?

- По-перше, дуже важливо щоб бізнеси мали вивіски та інформували клієнтів про цю проблему. Вивіски можуть закликати клієнтів принести свої зайві монети для безпечного обміну.

- По-друге, уряд міг би забезпечити банки додатковими коштами для програми «викупу монет». Програма могла б запропонувати бонус у розмірі $5 за кожні $100 монет, які приносить клієнт.

- По-третє, уряд може виділити гранти на встановлення в різних місцях станцій збору монет.

- Нарешті, проблема дефіциту монет може спонукати структурні реформи.

Наприклад, є пропозиція, яка називається: "Вбити цент!". Сьогодні один цент вартий менше, ніж уряд США витрачає на його виробництво (виробництво одного центу коштує два центи). Тож, можливо, настав час "Вбити цент!"?

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