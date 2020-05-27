В Украине начался фискальный террор

Ведение бизнеса в ближайшие два месяца значительно усложниться. И не из-за карантина. По сравнению с тем, что сейчас начинается, карантин может показаться бизнесу легким отпуском.

С этого понедельника компаниям начали массово блокировать налоговые накладные. Также посыпались аресты на счета — без решения суда, а по представлению прокуратуры. Эти действия носят резкий и явно системный характер. Я считаю, что это — лишь первая волна перед настоящим фискальным цунами.

Многие компании в ближайшее время рискуют обнаружить аресты на своих счетах. Суды не будут нормально работать, да и времени они забирают столько, сколько у ослабленного простоем бизнеса попросту нет. К услугам арестантов административная процедура, но и там сейчас будут сложности.

Уже сейчас стоит начать активно следить за тем, не появился ли ваш бизнес в проверочных списках, и внимательно отслеживать каждую операцию. Ведение бизнеса в ближайшее время будет все больше походить на жонглирование котелками в клетке со львом.

Смена руководства фискальной службы тоже не добавляет ожидаемой организованности процесса.

Еще в середине карантина смутные предчувствия толкнули меня написать колонку "Под крылом голодного Левиафана". Все жаловались, что потолстели на карантине, вот и долетели эти жалобы до фискалов. С бизнеса сейчас активно начнет сбиваться жирок. Государству нужно много денег, очень много. И взять его можно только у бизнеса. И это еще закон о КИКах, который 21 мая подписал президент Владимир Зеленский, пока не заработал. 2020-й будет очень сложным годом для бизнеса, и еще очень далеко до его окончания.

Какие же изменения сулит для бизнеса Закона №466 (известный всем, как законопроект №1210): к чему украинский бизнес должен был подготовиться и что ждет дальше?

Изменения в сфере ТЦО

Новые правила вводят в Украине трехуровневую структуру отчетности для международных групп компаний. Она включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).

Также так называемые "конструктивные" дивиденды — выплаты, приравненные к дивидендам, будут облагаться налогом. К таким относятся суммы корректировок в рамках методологии трансфертного ценообразования по операциям по приобретению или реализации товаров, работ и услуг и по доходам в виде платежей за корпоративные права и ценные бумаги.

Операции контролируемых иностранных компаний со связанными нерезидентами, резидентами из "низконалоговых" юрисдикций и из перечня организационно-правовых форм, будут подпадать под контроль с ТЦО, если объем операций КИК с одним из таких контрагентов превысит 10 млн гривень и при этом годовой доход КИК превысит 150 млн гривень.

Новые правила тонкой капитализации

1. Правило теперь распространяется на всех нерезидентов, а не только связанных.

2. Для расчета используется налоговая база и превышение более 30% суммы финансового результата до налогообложения.

3. Теперь для расчета будет использоваться налоговая база, а не бухгалтерская, с учетом отдельных корректировок.

4. Для целей расчета разницы увеличения финансового результата до налогообложения нужно вести раздельный учет капитализированных процентов.

5. В случае превышения суммы процентных расходов по контролируемым операциям над уровнем, определенным в соответствии с принципом "вытянутой руки", положения правил тонкой капитализации (п. 140.2 НКУ) применяются к сумме процентных расходов, соответствующим принципу "вытянутой руки".

Проверка деловой цели

Каждая операция с нерезидентами, приводящая к уменьшению базы налогообложения будет проверяться.

Закон устанавливает условия отсутствия деловой цели у операций с нерезидентами:

- если главная цель, одна из главных целей или результат операции — неуплата или неполная уплата суммы налогов или уменьшение объёма облагаемой прибыли налогоплательщика;

- если лицо не было бы готово приобрести или продать такие работы, услуги, нематериальные активы, или прочие предметы хозяйственных операций, отличные от товаров, у несвязанных лиц в сопоставимых условиях.

Теперь в каждой ситуации расходы украинского предприятия в пользу нерезидента проверяются на соответствие этим условиям. Если хотя бы один из элементов совпадает, устанавливается отсутствие деловой цели, а предприятие лишается права на оформление таких расходов и обязано увеличить на их сумму финансовый результат до налогообложения.

Правила КИК

Штрафы за нарушение правил КИК — едва ли не главный повод для бизнеса обратить внимание на новый закон.

Он вводит пять основных категорий штрафов на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМ), который на 1 января налогового (отчетного) 2020 года составляет 2102 гривень.

Первая категория — непредставление отчета о КИК. Во избежание штрафа в 100 размеров ПМ (210 200 грн) необходимо подать отчет в случаях, установленных законом № 466-ІХ.

Вторая категория — представление отчета КИК с опозданием. За несвоевременное предоставление отчета КИК вы должны будете заплатить штраф в 1 размер ПМ (2102 гривень) за каждый календарный день непредоставления, но не более 50 размеров ПМ (105 100 гривень).

Третья категория — отсутствие информации о КИК. Если вы не отразите в отчете КИК сведения об имеющихся КИК, вас ждет один из двух видов штрафов:

- 3% суммы дохода КИК;

- 25% скорректированной прибыли КИК за соответствующий год, отраженной в отчете КИК.

Контролирующий орган избирает большее значение для наложения штрафа, который не может превышать 1000 размеров ПМ (2 102 000 гривень). Штрафы налагаются за каждый факт неотражения КИК или все не отраженные суммы.

Четвертая категория — отсутствие информации о сделках по КИК. Штраф в размере 300 размеров ПМ (630 600 гривень) налагается за каждый факт несообщения об одном из следующих обстоятельств:

1. приобретение доли в иностранном юридическом лице, образовании без статуса юридического лица;

2. начало осуществления фактического контроля над иностранным юридическим лицом;

3. отчуждение доли в иностранном юридическом лице;

4. прекращение осуществления фактического контроля над иностранным юридическим лицом.

Пятая категория — нарушение порядка предоставления документации по ТЦО и других копий первичных документов по КИК на запрос контролирующего органа в случаях, предусмотренных статьей 392 НКУ. Если вообще не подать или подать эти документы не в полном объеме, вам грозит штраф в размере 3% от суммы дохода КИК, по которым документы не представлены. Штраф ограничен 1000 размерами ПМ (2 102 000 гривень).

Важное замечание: заплатив такие финансовые санкции (штрафы), вы все еще обязаны представить отчет о КИК и подтверждающие документы, предусмотренные статьей 392 НКУ.

Наконец, если не подать отчет о КИК течение 30 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты таких финансовых санкций (штрафов), каждый календарный день просрочки будет стоить вам 5 размеров ПМ (10 510 гривень). Штраф ограничен 300 размерами ПМ (630 600 гривень).

Не стоит расслабляться, что на этом с нововведениями в налоговой сфере покончено. Президент уже дал задание Кабинету министров разработать ряд законодательных инициатив с "детальными, четкими и понятными" инструкциями по применению принятого Закона.

Так что рано выдыхать: нас еще ждет второй раунд, но доживут ли до него все бизнесы — покажет время.

Колонка написана в соавторстве с Мариной Томаш, партнером и руководителем налоговой практики Juscutum