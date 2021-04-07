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В Украине отток прямых инвестиций. Впервые за 20 лет. Чему удивляться? Все как всегда

В Украине отток прямых инвестиций. Впервые за 20 лет. Чему удивляться? Все как всегда

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
07.04.2021, 16:00

Что случилось в Украине в 2020 году, что у нас случился отток прямых инвестиций? Спойлер – ничего нового. Нет реформ, нет и инвестиций

Караул! Спасите! Помогите! Все пропало! Примерно такие крики мы слышим в последние дни в связи с публикацией статистики за 2020 год. Ведь (о, сюрприз) оказалось, что в Украине случился чистый отток прямых инвестиций. То есть прямые инвестиции сыграли в минус. Впервые за 20 лет. И теперь пора посыпать голову пеплом и срочно делать из этой одной цифры какие-то выводы.

Что случилось в Украине в 2020 году, что у нас случился отток прямых инвестиций? Ничего. На самом деле инвестиционный климат в Украине не изменился. По-прежнему для инвесторов наибольшей проблемой является судебная система, а именно – отсутствие верховенство права. 

По прежнему, основным шлагбаумом на пу

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ти денег в Украину управляют украинский судья и украинский СБУшник. Судебная реформа, настоящая судебная реформа, остается только в мечтах. Программа с МВФ саботируется. Ничего нового. Все как всегда.

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Почему же инвестиции сыграли в минус?

Банально, но просто. Коронавирус. Пандемия. Которая привела к карантину по всему миру. Который вызвал крупнейший экономический кризис последних десятилетий. Мировая экономика упала. А бизнес просто не мог никуда ездить. Сидел дома. Проводил конференц-звонки в Zoom. А это не лучшая атмосфера для осуществления прямых инвестиций в далекие страны. Прямо скажем, худшая атмосфера. А вот вывести домой дивиденды в такой ситуации никому не помешает. Вот и результат.

Почему же такой плохой результат, худший за 20 лет? Ведь даже в 2008 году такого не было, спросите вы.

Дело в том, что текущий кризис прошел для Украины мягче, чем в 2008 году, но для всей мировой экономики, наоборот, жестче. Тогда, в 2008-2009 годах, мировая экономика продолжила рост. А в Украине падение было в разы больше. Но это падение случилось в конце 2008 года. В сентябре. А до этого в мире царило благоденствие и настроение, как на рынке биткоина сейчас. 

Поэтому в первое полугодие 2008 года, инвестиции в Украину продолжали идти. Потом прошел обвал, но во втором полугодии 2009 года снова все уже восстановилось, кроме финансового сектора, и инвестиции снова пошли.

В этот раз все было по-другому. 

Украина потеряла всего 4% от ВВП, несмотря на прогнозы марта 2020 года, которые рисовали потери до 10%. А вот весь мир просел гораздо сильнее и ему, миру, и всем бизнесам в отдельности, было не до инвестиций. Кроме IТ. 

Сейчас мы видим просто сумасшедший кадровый голод в IТ-секторе в Украине. Спрос на айтишников сумасшедший. Вакансий море. И экспорт IТ-услуг растет как на дрожжах. Но вот такая особенность IТ-сектора, что тут надо просто снять офис, никаких инвестиций делать не надо. И даже если иностранные конторы открывают офисы и нанимают украинских айтишников, а они это делают, то в статистике по инвестициях это не проходит.

И еще одна особенность инвестиций "до Майдана". 

Большая часть из них шла с Кипра. Деньги выводились через украинские банки на Кипр, а потом просто возвращались. После реформы банковской системы, большинство каналов вывода денег закрыли. И вдруг упали инвестиции с Кипра. Парадокс, правда?

Значит ли, что с иностранными инвестициями все хорошо? 

Конечно, нет. В Украине постоянная нехватка инвестиций. Прямых иностранных инвестиций. Их исторически просто критически мало. 

Остается ли проблема? 

Конечно. Инвестиций в украинскую экономику катастрофически мало. А отсутствие верховенство права приводит к тому, что и украинские олигархи активно выводят дивиденды из страны. 

Что нужно для решения этой проблемы? 

Та самая судебная реформа. И отстранение силовиков от экономики. Это как необходимое условие. Будет ли оно достаточным? Для улучшения инвестиционного климата – уже да. Для резкого роста инвестиций в экономику, возможно, и нет, пока у нас такой высокий уровень бюрократии, регулирования и советская система трудовых отношений. То есть не будет у украинской экономики конкурентных преимуществ до того момента, пока мы не либерализуем максимально условия деятельности в Украине. Но в первую очередь, необходимо создать необходимые условия, без которых деньги просто не придут.

И умиляет, что больше всех озаботились потерей инвестиций в группе "посипаки Коломойского". Александр Дубинский носится с этой статистикой, как дурень с писанной торбой. Занятно. 

То есть сначала ты призываешь объявить дефолт и не платить по долгам, то есть кинуть всех и сотворить экономический кризис. Сначала ты атакуешь независимый Нацбанк, который для всех в мире является индикатором адекватности экономической политики, а значит надежности инвестиций. А потом вдруг удивляешься, что инвестиции не идут. Действительно, что же может напугать инвесторов…

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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