В Украине полмиллиона бухгалтеров. Мы выяснили, что их волнует

Бухгалтеры в Украине – одна из самых массовых профессий. Общее их число оценивают до полумиллиона. Когда такое количество людей отмечают свой профессиональный праздник, это не может пройти незамеченным. В эти дни лента Facebook пестрит картинками с надписью "Бухучет вечен", а в ресторанах и клубах гремят бухгалтерские вечеринки.

Вчерашний день – День бухгалтера и аудитора-2019, не стал исключением. Это был юбилейный День бухгалтера и аудитора, ведь Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" приняли ровно 20 лет назад, 16 июля 1999 года. Указ президента об учреждении Дня бухгалтера вышел 15 лет назад, в 2004-м. А два года назад этот праздник достался и аудиторам (хотя они и так всегда считали его своим).

С прошлого года ЛИГА ЗАКОН проводит ежегодный социологический опрос "Индекс легкости работы бухгалтера". Рассказажу коротко о результатах последнего опроса, в котором приняли участие более полутора тысяч бухгалтеров.

Результаты - очень показательны. Хотелось бы, чтобы на них отреагировали соответствующие госорганы, - регуляторы.

Начнем с уровня налоговой нагрузки, каким его воспринимают респонденты.

В этом году 46% опрошенных оценили его, как высокий и чрезмерный. В прошлом году таких было 62%. При этом существенно увеличилась доля тех, кто считает уровень налоговой нагрузки средним - сейчас таких 40,2%.

Но мы ведь знаем, что ставки основных налогов за последний год не менялись. Разве что были повышены некоторые акцизы и рентные платежи, но это не коснулось основной массы налогоплательщиков (за исключением, конечно, заядлых потребителей табачных изделий и алкогольных напитков).

Поэтому, скорее всего, все дело в субъективном восприятии налоговой нагрузки, которое, обусловлено не только ставками налогов (которые у нас далеко не самые высокие среди стран Европы), но и с качеством администрирования налогов со стороны государства. И здесь, похоже, понемногу начались позитивные сдвиги (хотя пока и ооочень-очень маленькие).

Посмотрим на статистику ДФС. За первое полугодие 2019 года органами ДФС было проведено 7400 плановых и внеплановых проверки и доначислено 6,5 млрд грн налогов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года - более 9 000 проверок и почти 8 млрд грн доначислений.

То есть вроде бы имеем уменьшение контрольно-проверочного давления со стороны ДФС. В то же время эффективность административного обжалования выросла с 13 до 17%, что также не может не радовать. Конечно, этот показатель никогда не будет очень высоким, поскольку это фактически признание некачественной работы подчиненных. Но сама тенденция радует. Это может говорить о том, жалобы на решения своих органов в ГФСУ стали рассматривать более внимательно.

Если вернуться к ставкам, то нагрузка на фонд оплаты труда, несмотря на снижение ставки ЕСВ до 22%, бизнес все равно считает чрезмерным. И это один из вопросов, что респонденты адресуют к власти: когда будет снижена нагрузка на фонд оплаты труда? Понятно, что это комплексный вопрос, и без реформы пенсионной системы на него не ответить, но оно должно постоянно быть на повестке дня Верховной Рады и правительства.

Возвращаясь к восприятию нашей налоговой системы, отметим, что бухгалтеры крупнейшими недостатками называют:

слишком частые изменения Налогового кодекса, с которыми бухгалтеры не успевают знакомиться;

разночтения законодательных норм, недостаточное количество обобщающих налоговых консультаций.

Понятно, что эти вещи связаны между собой. Большое количество изменений означает их низкое качество, что порождает коллизии и различные толкования, с которыми не справляется Минфин, который должен обобщать разъяснительную практику. И, кстати, забегая вперед, именно совершенствование процедуры разъяснения налогового законодательства респонденты называют одним из первоочередных мероприятий реформирования налоговой системы. Именно с несогласованностью законодательства и непостоянством разъяснительной практики связано то, что, по данным опроса, почти 70% рабочего времени бухгалтера тратят на решение спорных вопросов.

Изменения в законодательстве за последний год респонденты оценили в большинстве своем или нейтрально (41,4%) или отрицательно (26,6%) и совершенно отрицательно (22,5%). То есть суммарно негативное отношение к последним изменениям преобладает. Собственно этого и следовало ожидать на фоне очередных изменений в системе блокировки налоговых накладных, а также акцизных новаций по хранению и применению топлива, которые коснулись многих предприятий. Кроме того, мало кто говорит про фискальное "ноу-хау", которое не прописано в одной норме НКУ и заключается в аресте через суд регистрационного лимита СЭА НДС по сути с одной-единственной целью - взыскать штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в ЕРНН.

Учитывая такое восприятие изменений, вполне ожидаемо, что в качестве первоочередной реформы респонденты предлагают запретить вносить изменения в налоговое законодательство за год до начала нового бюджетного года. Хотя и сейчас в Бюджетном кодексе есть подобный запрет - налоговые изменения можно вносить не позднее, чем за полгода. Но ничего не мешает депутатам и Правительству этот запрет постоянно нарушать. Поэтому выполнение уже существующей нормы частично решило бы проблему. Мы, со своей стороны, надеемся, что переход на среднесрочное бюджетное планирование позволит и изменения в налоговое законодательство планировать заранее.

Также почти половина респондентов (45,6%) предлагают ввести персональную ответственность налоговиков за неправомерные решения. С этим предложением трудно спорить. Ведь одной из главных проблем налоговой системы бухгалтеры называют некомпетентность и коррупционность сотрудников ДФС.

И уже давно специалисты говорят о том, что только персональная ответственность заставит налоговиков взвешивать выгоды и риски от указания в актах проверок несуществующих нарушений и вынесение на их основании необоснованных налоговых уведомлений-решений. Как это часто бывает: "Я напишу, а вы судитесь ...". Кстати, и действующий Налоговый кодекс предусматривает (хотя и очень размыто) ответственность должностных и служебных лиц контролирующих органов. Однако пока ни один налоговик не был привлечен к ответственности.

Здесь также очень показательно, что почти у половины респондентов (48,8%) в течение последних трех лет были конфликтные ситуации с представителями контролирующих органов.

При этом лишь 6% респондентов абсолютно уверены, что их компании смогут защитить свои законные интересы в спорах с налоговой. Преимущественно же звучат отрицательные ответы. Тех, кто совершенно не уверен - почти треть (29,8%). И это очень плохая статистика. О каком бизнес-климате и привлечении инвестиций может идти речь, когда бизнес чувствует себя незащищенным от произвола чиновников.

Если говорить о таком важном аспекте работы бухгалтеров, как отчетность, то ключевыми проблемами называют частую смену форм отчетности (27,9%), дублирование информации для различных инстанций (25%) и неоднозначность требований (17%). Понятно, что проблемы с отчетностью являются производными от общих проблем налогового законодательства, отражением требований которого является отчетные формы.

Если же говорить о дублировании информации, то в наибольшей степени это касается статистической отчетности, многие бухгалтеры предлагают вообще отменить. Здесь интересно было бы изучить опыт европейских государств. Неужели они также свои функции по сбору данных перекладывают на плечи бизнеса.

Также в категорию лишних попали Отчет о льготах (его со следующего года и так будет отменено) и налоговый расчет 1ДФ. Относительно последнего - его бухгалтеры предлагают объединить с отчетом о ЕСВ. Это, кстати, не новая идея. В течение долгого времени на официальном сайте ДФСУ висело опрос о целесообразности такого объединения. Результат голосования абсолютно ожидаемо был положительным - так, целесообразно объединить. Но воз и ныне стоит на месте. Этот вопрос к Министерству финансов. Надеемся, что он будет решен.

В целом же, если сравнивать результаты этого "Индекса" с прошлогодними, то несмотря на то, что многие проблемы остаются нерешенными, и соответственно, звучат снова, общее настроение респондентов несколько более оптимистично. Хотелось бы поддержать этот оптимизм и выразить надежду на то, что новая Верховная Рада, Министерство финансов и реформированная Государственная налоговая служба с новым руководителем во главе прислушиваются к голосу бухгалтеров.

Возможно, когда-нибудь бухгалтер будет слышать своего налогового инспектора только раз в год, когда тот позвонит поздравить его с Днем бухгалтера и аудитора.