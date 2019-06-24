Ваши деньги снова ваши. Дайджест главных финансовых событий

Прошедшая неделя (внезапно) прошла под знаком свободы. 20 июня президент и Нацбанк отменили наиболее одиозные штрафы и ограничения в сфере обращения наличности и в сфере внешнеэкономической деятельности. О них и поговорим в очередном налогово-бухгалтерском дайджесте.

Отмена штрафов в сфере обращения наличности

Почти четверть века назад второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию наличности".

Самая середина "шальных девяностых", банковская система молодого государства только-только начинает формироваться, банкам никто не доверяет, предприятия предпочитают рассчитываться чемоданами наличности… Руководствуясь испытанным с советских времен принципом "запретить и не пущать", отцы молодого украинского государства решили силой заставить бизнес перейти в "безнал". Воплощением этого принципа и стал вышеупомянутый указ.

Держите в кассе предприятия деньги свыше установленного лимита? Заплатите штраф в двукратном размере сверхлимитной наличности.

Несвоевременно оприходовали в кассе наличность? Вот только не надо говорить, что это личные деньги кассира – нечего им здесь делать. Гоните штраф в пятикратном размере!

Получили наличные в банке для одной цели, а потратили на другие – тоже получите штраф. И так далее…

Какой-нибудь наивный иностранец – постоянный читатель рейтингов Doing Business – мог воскликнуть: "Да какое вам дело, это же мои деньги?!".

"Были Ваши – стали наши", то есть, государственные, – отвечали ему налоговики, которые, собственно, и контролировали соблюдение правил обращения наличности.

Пару-тройку лет тому назад уже ходили слухи о том, что предыдущий президент собирается отменить одиозный указ. Ведь, действительно, времена изменились, бизнес уже и сам давно оценил преимущества безналичных расчетов и не хочет возиться с наличкой. Зачем теперь эти "двукратные" и "пятикратные" штрафы?

Но то ли руки не дошли, то ли по-прежнему хотелось держать бизнес в заложниках, чтобы у каждого при желании всегда можно найти какие-то нарушения… Когда-то такую систему удачно назвали "азаровщиной", по имени первого руководителя новосозданной Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), а впоследствии премьер-министра, прославившегося созданием своей собственной версии государственного языка.

Поэтому отмена Указа новоизбранным Президентом – это не просто отмена еще одного устаревшего нормативно-правового документа. Хочется верить в то, что это изменение подхода государства к бизнесу.

Больше нет обязательной продажи валютной выручки

В то же ряду стоит еще одно событие, которое, что очень символично, также произошло 20 июня – Нацбанк отменил свои нормы об обязательной продаже части валютной выручки.

Эти нормы тоже родом из 90-х, когда галопирующая девальвация национальной валюты вынудила правительство прибегнуть к административным рычагам, чтобы обеспечить возврат в Украину валютной выручки экспортеров. Чтобы они не копили валюту "под подушкой", а продавали ее, поддерживая курс, а заодно давая возможность Нацбанку пополнять резервы.

Эти нормы были упразднены в 2005 году. Тучные 2000-е, когда иностранные банки накачивали Украину дешевыми валютными ресурсами через своих "дочек", позволили государству отказаться от инструмента принуждения.

Вспомнили о нем в 2012 году при премьере Николае Азарове, снова введя обязательную продажу 50% валютной выручки. В 2014 году, в самый разгар кризиса и обвала национальной валюты, новые власти и вовсе поднимали этот норматив до 100 %. Впоследствии он неуклонно снижался: 75, 60, 50, 30%. Последнее снижение состоялось в марте этого года.

Вдруг оказалось, что принуждение уже и не нужно. По статистике Нацбанка, экспортеры и так продают почти 90 % валютной выручки, то ли опасаясь дальнейшего ослабления доллара к национальной валюте, то ли желая получить дополнительные доходы от размещения временно свободных гривневых ресурсов (ведь нынче даже нерезиденты охотно заходят в гривню, чтобы купить украинские ОВГЗ).

В любом случае, этот шаг Нацбанка внушает оптимизм.

И снова-таки, как и в случае с отменой штрафов "за наличку", только вам решать, как распорядиться своей валютой. Ваши деньги – снова ваши. По крайней мере, пока.

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