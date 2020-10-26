Восстановление экономики закончилось? Многое зависит от шагов власти в борьбе с COVID-19

Економічна ситуація в Україні у вересні погіршилася, порівняно з серпнем, за більшістю індикаторів, крім торгівлі. Однак, внаслідок швидкого відновлення протягом літа, падіння ВВП у 3 кварталі 2020 року уповільнилося приблизно до 5% р/р, порівняно з 11,4% у 2 кварталі 2020-го. Ризики для нашого прогнозу падіння ВВП у 2020 році на 5,7% виглядають збалансованими.

У вересні, падіння промислового виробництва уповільнилося до 4,4% р/р (з 5,3% р/р у серпні), однак, порівняно з серпнем, випуск у промисловості знизився на 1,1% м/м с/с.

Насамперед, погіршилися показники в харчовій та добувній промисловості. За дев’ять місяців 2020 року, виробництво промислової продукції скоротилося на 7% р/р, насамперед, через скорочення виробництва продукції металургії (на 12,6% р/р) та машинобудування (на 20,6% р/р), видобутку вугілля (на 16,3% р/р), обсягів постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря (на 4,8% р/р). Натомість, випуск продукції хімічної галузі зріс на 7,3% р/р, фармацевтичної – на 1,4% р/р.

Обсяги сільськогосподарського виробництва у вересні впали на 19,2% р/р, а за дев’ять місяців 2020 року падіння поглибилося до 13,1% р/р. Насамперед, таке падіння зумовлено пізнішим початком збору врожаю і нижчою врожайністю ранніх зернових. Крім того, продовжується зниження обсягів тваринництва – на 2,4% за дев’ять місяців 2020 року.

Також після кількох місяців посткарантинного відновлення, погіршилася ситуація в транспорті. Падіння пасажирообігу та вантажообігу у вересні поглибилося до 50,3% і 12,8% відповідно (з 45,8% і 4,2% у серпні).

Насамперед, скоротилися перевезення пасажирів залізничним і авіаційним транспортом, найімовірніше, відображаючи наслідки зростання випадків захворюваності COVID-19. Зниження вантажообігу відбулося, насамперед, на залізниці, внаслідок нижчих обсягів врожаю та скорочення перевезень будівельних матеріалів, а також у трубопровідному транспорті після певного відновлення транзиту газу в серпні.

Натомість, неочікувано високими виявилися показники внутрішньої торгівлі у вересні. Зростання роздрібної торгівлі прискорилося до 11,6% р/р. За нашими оцінками, сезонно скоригований показник виріс на 2,5% м/м. За дев’ять місяців 2020 року, роздрібний товарооборот зріс на 6,7% р/р. Крім того, зростання оптового товарообороту за дев’ять місяців 2020 року становило 1,9% р/р, порівняно з падінням на 0,2% за вісім місяців 2020 року.

На основі місячних показників, ми оцінюємо падіння ВВП у вересні приблизно на 6% р/р після менш ніж 5% р/р у червні-липні. Відповідно, падіння ВВП у третьому місяці 2020 року, за нашими оцінками, уповільнилося приблизно до 5% р/р, порівняно з 11,4% р/р у другому кварталі 2020 року та 6% р/р у нашому вересневому прогнозі. При цьому, вагомий внесок (близько 1,5 в.п.) у це падіння в третьому кварталі 2020 року забезпечили низькі показники сільського господарства через пізніший початок збору кукурудзи.

І хоча частково цей фактор буде компенсований у четвертому кварталі, загалом за рік очікування щодо врожаю зернових та інших сільськогосподарських культур погіршуються через несприятливі погодні умови. А стрімке поширення захворюваності COVID-19 в Україні та сусідніх країнах посилює ризики для подальшого відновлення внутрішнього та зовнішнього попиту.

Водночас, стрімке зростання обсягів внутрішньої торгівлі вказує на те, що фактор зростання захворюваності був компенсований слабким дотриманням соціального дистанціювання та ігноруванням посилення обмежень на місцевому рівні разом з розквітом електронної комерції. Крім того, стійке зростання реальної заробітної плати (6% р/р у серпні) та відновлення ринку праці сприяли поліпшенню настроїв споживачів, особливо щодо оцінки власного фінансового стану.

Унаслідок, ми оцінюємо ризики для нашого прогнозу падіння ВВП у 2020 році на 5,7% як збалансовані в обидва боки. Значною мірою результат визначатиметься жорсткістю реакції влади на поширення коронавірусу після місцевих виборів.

Хоча ми очікуємо запровадження додаткових заходів, їхній негативний ефект на економіку має бути набагато слабшим, ніж весною. Однак, імовірно, зростання показників економічної активності в четвертому кварталі 2020 року, порівняно з третім кварталом, буде слабшим, ніж ми закладали в наш вересневий прогноз (2% кв/кв с/с).

Додатковий імпульс очікується лише від сільського господарства через зміну сезонності.

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