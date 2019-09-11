Время платить налоги?

За последние несколько лет практически каждый владелец бизнеса или значительных активов в Украине, а тем более за рубежом, слышал от своих налоговых консультантов, личных юристов, банкиров или же бизнес-партнеров такие термины как AML, BEPS, CRS, MLI, CFC, mandatory disclosure и подобное.

При попытке создания компании на далеком красивом острове, некоторые с удивлением воспринимали перечень "свежих" законодательных требований и условий и узнавали, что "классических офшоров" де-факто больше не существует. А те, кому все же удалось создать нужную компанию, понимали, что все сложности только начинаются: ведь теперь нужно открыть банковский счет, без которого компания вряд ли пригодится. В то же время, надежные банки, ценящие свою репутацию, в последнее время под давлением регуляторов отказываются обслуживать структуры из "налоговых гаваней".

Все это - последствия самой настоящей войны за налоговые поступления и против отмывания денег, которую начали богатые и развитые страны, и в которую медленно, но уже довольно уверенно, входит и Украина.

Соблюдение новых, более жестких процедур проверки клиентов (также известных, как "KYC") и процедур по борьбе с отмыванием денег (или "AML") стало прямым обязательством европейских банков и других финансовых учреждений. И не только финансовых - даже посредники в торговле предметами искусства уже скоро не смогут продать Вам картину стоимостью свыше 10 000 евро без подтверждения источника происхождения средств в силу, так называемой, "Директивы по борьбе с отмыванием денег", или "AMLD", которая должна быть имплементирована в национальное законодательство стран-членов ЕС до 20 января 2020 года.

Но и это еще не все. Другой документ - "Директива по налоговому сотрудничеству" или "DAC" - обязывает, в частности, европейских налоговых консультантов сообщать налоговым органам об известных им схемах агрессивного налогового планирования.

А в соответствии с уже упомянутой "Директивой по борьбе с отмыванием денег" в ряде стран уже успели появиться реестры бенефициарных собственников юридических лиц и трастов. "Директива по борьбе с уклонением от налогов" или "ATAD" вводит в Европе так называемый Тест на основную цель ("PPT", или "Principal purpose test") для оценки возможности применяя льготных налоговых ставок по конвенциям об избежании двойного налогообложения и европейским директивам, который непросто соблюсти – если выяснится, что целью той или иной сделки была налоговая экономия, льготы по международным договорам не будут применяться.

И Европа отнюдь не одинока. Всю мировую экономику сотрясает глобальный обмен информацией, известный как "Единый стандарт по обмену налоговой информацией" или "CRS". Имплементация CRS означает, что никакой банковской тайны для налоговых органов больше не существует: все данные об остатках на счетах могут в итоге оказаться у Вашего налогового инспектора, даже если Ваши счета открыты за рубежом.

Изменения существуют уже не только на бумаге. Например, в Великобритании появилось несколько дел на основании запущенного в 2018 году механизма Unexplained Wealth Order (Приказ о неподтвержденных активах). Так, жену бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиру Хаджиеву, потратившую в Великобритании несколько десятков миллионов фунтов, попросили объяснить происхождение ее состояния. И если она этого не сделает, то все неподтвержденное (при этом, не обязательно украденное!) имущество будет конфисковано.

Таким образом, мы наблюдаем глобальную тенденцию, которая семимильными шагами охватывает земной шар: если Ваши расходы превышают официальные доходы, этого уже достаточно, чтобы возник дополнительный интерес со стороны контролирующих органов, а затем - возможные негативные последствия.

Кроме этого, на практике одним из самых серьезных нововведений стало появление новых правил по "сущности" компаний или "substance", а также раскрытию бенефициарных собственников даже в таких офшорных юрисдикциях, как суперпопулярные некогда Британские Виргинские острова.

Использование налоговыми органами уже упомянутого теста на основную цель позволит отсеять большинство компаний, которые были созданы в целях получения налоговых выгод и выполняли единственную роль – так называемого "кондуита", искусственного звена в "прогонке денег", при этом не нарушая никаких законов.

С учетом вышесказанного, по состоянию на сегодня создание и использование украинскими бизнес-группами любых иностранных компаний должно происходить с мыслью о том, что любая конструкция может быть оспорена фискальными органами на предмет доначисления налогов. По сути, теперь для каждой бизнес-структуры или сделки нужно будет заранее готовить защитную документацию, которая сможет подтвердить налоговым органам, что структура имеет целью не уход от налогов, а настоящую "бизнес-цель".

Сейчас для бизнеса очень важно успеть проанализировать существующие структуры и активы, и принять необходимые меры с поправкой на украинские реалии.

В частности, следует очень серьезно отнестись к возможности использования налоговой амнистии, которая по сути является последним и единственным масштабным способом "выйти из тени". Согласно законопроекту 1232 от 2 сентября 2019 года, амнистия в Украине позволит задекларировать все активы по общей ставке налога на прибыль физических лиц в размере 5% и сниженной (при инвестировании в облигации госзайма) – 2,5%. При этом стоит понимать, что налоговая амнистия – не панацея от возможных негативных последствий, она является достаточно сложным и объемным процессом, к которому нужно подойти подготовленным.

В пакете с налоговой амнистией в Украине ожидается ратификация соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией (CRS), а это с высокой вероятностью означает, что в 2021 году иностранные юрисдикции предоставят в Украину информацию за 2020 год. Раскрытию будут подлежать, в частности, номера финансовых счетов, баланс и валовая сумма доходов от операций с собственными активами по всем налоговым резидентам Украины, имеющим счета в странах – участниках CRS.

Третьей составляющей пакета изменений должно стать принятие Верховной Радой законопроекта о деофшоризации с учетом требований плана BEPS. Данный законопроект появился на сайте Верховной Рады 5 сентября 2019 года под номером 1210.

Из ожидаемых нововведений, согласно данному закону, можно выделить правила по контролируемым налоговыми резидентами Украины иностранным компаниям (КИК). Их нераспределенная прибыль теперь будет подлежать налогообложению на уровне украинских акционеров или бенефициаров.

Чего можно ожидать от появления правил КИК? По данным Федеральной налоговой службы РФ в 2017 году внедрение правил КИК принесло в бюджет 6 млрд рублей (около $100 млн). В то же время, есть информация о том, что не менее трети российских участников рейтинга состоятельных лиц от Forbes в том же году покинули страну навсегда – и правила КИК были одной из причин для этого.

Учитывая политическую ситуацию в Украине, "яркое" начало работы новой Верховной Рады и практически полное обновление Кабинета министров, до принятия изменений остались считанные месяцы, если даже не недели. А, оценивая общемировые тенденции, особенно влияние высоконалоговых юрисдикций, даже такие жесткие изменения - только часть того, что ждет Украину в ближайшее время.

Важно отметить также сокращение программ гражданства и налоговой резидентности за инвестиции, на которых некоторые страны ЕС зарабатывали огромные деньги в последние годы. Вполне возможно, что вскоре исчезнет возможность избавиться от назойливого государства и его фискалов таким простым способом, как эмиграция.

Вспоминая слова американского судьи Оливера Уэнделл Холмса - старшего, "Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе". Поезд изменений уже набрал ход, и для того, чтобы запрыгнуть в последний вагон, украинским бизнесменам придется бежать в два раза быстрее. Либо "остаться на перроне", не адаптировавшись к изменениям и потерять еще больше, - но это уже решать каждому лично.

Материал подготовлен в соавторстве с Андреем Серветником,

партнером налогово-юридического департамента компании Делойт в Украине