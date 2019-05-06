Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.05.2019, 13:13

Все стабильно: краткий анализ макрофинансовой ситуации в Украине

Тарас Козак

президент инвестиционной группы Универ

Выборы и праздники закончились. Что интересного происходило на финансовых рынках за это время?

Гривня/долар 26,50 на міжбанку і 26,70 на готівковому ринку 

Національний банк України збільшив щоденний викуп доларів до $20 млн. Валюта збільшує золотовалютні резерви НБУ, а емітовані гривні потрапляють у економіку.

Реклама

Якби Нацбанк не викуповував з ринку зайві долари, курс був би десь біля 24 грн за 1 долар США. Хтось скаже, що це було б добре. Я не погоджуся і поясню свою точку зору. Причина надмірного припливу валюти в Україну - спекулятивні інвестиції іноземців у гривневі ОВДП.

За три місяці близько одного мільярда "зелених" зайшло в державні облігації. Чимала частина цих коштів незабаром знову буде конвертована в долари і повернеться закордон. Щоб в момент конвертації гривня різко не просіла, НБУ продасть назад частину своїх резервів, куплену нещодавно. І, я сподіваюся, дорожче, ніж купив.

Крім того, надто міцна гривня збільшує привабливість імпорту і пригноблює експорт. Тобто, зменшує виробництво всередині України. Тому я підтримую валютну тактику фінансового регулятора: з початку року золотовалютні резерви Нацбанку зросли на $925 млн.

Суттєво покращилося становище з публічними фінансами 

Читайте также

Кто скупил украинские евробонды на $2 млрд 05.11.2018Кредиторы заработали на августовских бондах Украины 17% - СМИ 05.11.2018Большая часть денег от продажи евробондов ушла в резервы - Минфин 05.11.2018

Міністерство фінансів України оприлюднило свої авуари станом на початок травня. На гривневому рахунку державного бюджету 36,85 млрд грн, на валютних - еквівалент 53,80 млрд грн. Загалом - понад ₴90 млрд. Дуже добре.

Якщо поглянути трішки глибше на причини таких досягнень, побачимо, що основним джерелом гривневих доходів держскарбниці став прибуток Нацбанку за 2018 рік. 47,6 млрд грн головний банк країни вже перерахував у бюджет, ще близько 17 млрд грн надійде в скарбницю до кінця року.

Зауважу, що такі платежі не є фінансуванням бюджету за рахунок емісії. Левова частина прибутку Нацбанку - доходи за ОВДП, які утримує НБУ. Наразі портфель держоблігацій Нацбанку становить 337 млрд грн. Це дуже багато, проте ця сума постійно зменшується. Зокрема, на 11 млрд грн цього року, а також на приблизно 12,5 млрд грн - у 2018 році.

Зростання валютних коштів на рахунках Державного Казначейства відбулося за рахунок завчасних позик від наших міжнародних партнерів та іноземних банків. У травні Мінфін повинен погасити валютні борги на суму понад $1 млрд, тому розумно було накопичити кошти, щоб не залучати надто дорого в останні дні перед погашеннями.

Реклама

У вівторок, 07 травня, Мінфін проводитиме чергове розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Вперше з моменту зниження облікової ставки Національним банком наприкінці квітня з 18% до 17,5%. Оскільки в скарбниці грошей достатньо, прогнозую подальше зменшення ціни залучення коштів у бюджет. Тобто, держава витрачатиме менше коштів на виплату відсотків. Дохідності нових гривневих ОВДП впадуть приблизно на ті ж 0,5% річних.

Вважаю, що 17-18% у гривні на рік - дуже хороша дохідність, варто докупляти ОВДП у свої портфелі.

Загалом, Нацбанк і Мінфін проводять розумну, далекоглядну і скоординовану політику. Макрофінансова ситуація залишається стабільною, гривня міцною, а інфляція знижується. 

Читайте также

Госдолг Украины в сентябре сократился на 0,25% 26.10.2018Украина разместила еврооблигации. Кратко, скучно и без эмоций 26.10.2018
Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: нацбанк, Минфин, финансовый рынок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 