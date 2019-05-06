Все стабильно: краткий анализ макрофинансовой ситуации в Украине

Гривня/долар 26,50 на міжбанку і 26,70 на готівковому ринку

Національний банк України збільшив щоденний викуп доларів до $20 млн. Валюта збільшує золотовалютні резерви НБУ, а емітовані гривні потрапляють у економіку.

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Якби Нацбанк не викуповував з ринку зайві долари, курс був би десь біля 24 грн за 1 долар США. Хтось скаже, що це було б добре. Я не погоджуся і поясню свою точку зору. Причина надмірного припливу валюти в Україну - спекулятивні інвестиції іноземців у гривневі ОВДП.

За три місяці близько одного мільярда "зелених" зайшло в державні облігації. Чимала частина цих коштів незабаром знову буде конвертована в долари і повернеться закордон. Щоб в момент конвертації гривня різко не просіла, НБУ продасть назад частину своїх резервів, куплену нещодавно. І, я сподіваюся, дорожче, ніж купив.

Крім того, надто міцна гривня збільшує привабливість імпорту і пригноблює експорт. Тобто, зменшує виробництво всередині України. Тому я підтримую валютну тактику фінансового регулятора: з початку року золотовалютні резерви Нацбанку зросли на $925 млн.

Суттєво покращилося становище з публічними фінансами

Міністерство фінансів України оприлюднило свої авуари станом на початок травня. На гривневому рахунку державного бюджету 36,85 млрд грн, на валютних - еквівалент 53,80 млрд грн. Загалом - понад ₴90 млрд. Дуже добре.

Якщо поглянути трішки глибше на причини таких досягнень, побачимо, що основним джерелом гривневих доходів держскарбниці став прибуток Нацбанку за 2018 рік. 47,6 млрд грн головний банк країни вже перерахував у бюджет, ще близько 17 млрд грн надійде в скарбницю до кінця року.

Зауважу, що такі платежі не є фінансуванням бюджету за рахунок емісії. Левова частина прибутку Нацбанку - доходи за ОВДП, які утримує НБУ. Наразі портфель держоблігацій Нацбанку становить 337 млрд грн. Це дуже багато, проте ця сума постійно зменшується. Зокрема, на 11 млрд грн цього року, а також на приблизно 12,5 млрд грн - у 2018 році.

Зростання валютних коштів на рахунках Державного Казначейства відбулося за рахунок завчасних позик від наших міжнародних партнерів та іноземних банків. У травні Мінфін повинен погасити валютні борги на суму понад $1 млрд, тому розумно було накопичити кошти, щоб не залучати надто дорого в останні дні перед погашеннями.

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У вівторок, 07 травня, Мінфін проводитиме чергове розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Вперше з моменту зниження облікової ставки Національним банком наприкінці квітня з 18% до 17,5%. Оскільки в скарбниці грошей достатньо, прогнозую подальше зменшення ціни залучення коштів у бюджет. Тобто, держава витрачатиме менше коштів на виплату відсотків. Дохідності нових гривневих ОВДП впадуть приблизно на ті ж 0,5% річних.

Вважаю, що 17-18% у гривні на рік - дуже хороша дохідність, варто докупляти ОВДП у свої портфелі.

Загалом, Нацбанк і Мінфін проводять розумну, далекоглядну і скоординовану політику. Макрофінансова ситуація залишається стабільною, гривня міцною, а інфляція знижується.