ВВП-варанты – не головная боль, а источник богатства для Украины

ВВП-варанти ‒ то ніякий не головний біль нашої теперішньої чи майбутньої влади. Це, насправді, майже бездонне джерело фінансування будь-яких амбітних планів уряду та благополуччя його керівників, а може, навіть, і потенційне джерело багатства для усіх українців. Зміна умов випуску/обігу ВВП варантів – це один із можливих варіантів виходу із потенційної проблеми великих виплат за варантами.

Довідка. ВВП-варанти або інструменти відновлюваної вартості (VRI) – богові папери, які інвестори отримують взамін списаної частини боргу. Виплати за ними прив'язані до темпів росту економіки країни-емітента. Тобто, чим більший ВВП божника, тим він більше платить своїм кредиторам. Якщо ж економіка країни не росте, або росте повільніше, ніж зазначено в угоді з кредиторами, то тримачі варантів не отримують виплати. В 2015 році Україна випустила ВВП-варанти в рамках реструктуризації $19,3 млрд держборгу на суму списаних кредиторами єврооблігацій - $3,8 млрд. Якщо ВВП України в 2020 році виросте на 5% і на 7% в наступні роки, як того прагне новий уряд, то лише в 2022-2026 роках ми будемо вимушені заплатити приблизно $9 млрд нашим кредиторам. 16 січня котирування ВВП-варантів України, випущених e 2015 році, відновило історичний максимум і досягло 100,13% номіналу.

Справа в тому, що проспект емісії ВВП-варантів, дає право Україні випускати нові варанти. Навіть без погодження з тримачами існуючих паперів, і навіть, якщо такий випуск може негативно вплинути на вартість раніше випущених паперів.

Але звісно, не все так просто, бо, окрім проспекту, є інші документи, які регламентують випуск і обіг варантів.

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Згідно з Трастовою угодою (принаймні доступною в мережі версією цієї угоди), додаткові ВВП-варанти можна випускати лише:

- в обмін на зовнішні зобов’язання України, що перераховані у постанові уряду №318-р від 4 квітня 2015 року (але ж цю постанову можна змінити);

- не більше ніж на певну суму, до $300 млн номінальної вартості (але це обмеження можна спробувати змінити, якщо переконати більшість тримачів варантів).

Тож, якщо Україна не може уникнути майбутніх виплат за варантами, вона може як завгодно розширяти список тих, хто отримає ці виплати.

Таким чином, держава може легко випускати варанти для:

- Урядовців та топ-менеджерів ключових державних компаній.

Замість премій або навіть замість зарплати. Працюєш добре – ВВП зростає швидше, тож отримуєш більше грошей. Працюєш погано – ВВП не росте – нічого не отримуєш. Тоді усі урядовці будуть лише і думати про те, як забезпечити зростання українського ВВП.

- Реалізації проекту "економічного паспорта українця" - одного із найбільш суперечливих пунктів передвиборчої програми президента Володимира Зеленського: "кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ".

Але з варантами цей пункт може набути реального змісту, бо замість неіснуючих доходів від продажу природних благ, кожній дитині можна буде роздавати по ВВП-варанту.

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Більше того, за допомогою випуску варантів можна фінансувати будь-які амбітні проекти: від ремонту доріг до будівництва космодромів, ба навіть створення зимньоолімпійських об’єктів.

А можна піти ще далі – кожному українцю випустити по варанту – хай активно розбудовує свою державу і на власному гаманці відчуває від того зиск.

Так що припиніть критикувати екс-міністра фінансів Наталю Яресько. Краще подумайте, як ви витратите гроші , які ви отримаєте від вашого ВВП-варанта.

А поки наш уряд вже п’ятий рік думає (чи не думає), як найкраще скористатися усіма очевидними можливостями, що їх дають ВВП-варанти, іноземні спекулянти вже на них заробили більш як 120% прибутку.