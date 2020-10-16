UA

Вы готовы платить налоги за Донбасс? Так должен звучать второй вопрос Зеленского

Вы готовы платить налоги за Донбасс? Так должен звучать второй вопрос Зеленского

исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина
16.10.2020, 16:09

Зеленский хочет у нас узнать, как мы относимся к созданию свободной экономической зоны на Донбассе. Зачем наступать на одни и те же грабли? (укр.)

Офіс президента України вирішив включити до всенародного опитування, яке планують провести на виборах 25 жовтня, питання про підтримку ідеї створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі. Якщо точно процитувати, питання звучить так: "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?"  

Така ідея не нова – в Україні вже існували вільні економічні зони, і їх вплив на економіку України був досить неоднозначний.

У 2005 році, уряд Юлії Тимошенко скасував податкові пільги для технологічних парків, вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку (ТПР). Левова частка цих пільгових територій була розташована у Донецькі області.

Читайте также
Читайте питання Зеленського між рядків. Про топ-корупції: чому довічне ув'язнення не допоможе

Після скасування пільг, для нас відкрився дивовижний масштаб ухилення від оподаткування, що відбувався на цих пріоритетних територіях. Вже у другому кварталі 2005 року, доходи від ПДВ стрибнули більше ніж на 100% (подвоїлись, порівняно з попереднім роком). А доходи від податку на прибуток підприємств були на 75% більше ніж у другому кварталі 2004-го.

За 2005 рік надходження від ПДВ стрибнули до $6,6 млрд, порівняно з $3,1 млрд у 2004-му. У 2006 році доходи від ПДВ вже потроїлись і склали $10 млрд.

При цьому всьому, переробна промисловість (а це переважно той же Донбас) у 2005 році уповільнилась до 0,4% р/р у порівнянні з +14,8% р/р у попередньому 2004 році.

Ось такі метаморфози можуть спричиняти наявність пільгових територій.

Читайте также
Вільна економічна зона на Донбасі – користь чи чергова годівниця для "своїх"

Очевидно, що в ті часи технологічні парки, ВЕЗи та ТПРи працювали як внутрішні офшорні зони для уникнення оподаткування.  В той самий час якогось суттєвого впливу на економічний розвиток вони не справляли.

Чому цього разу повинно бути інакше? Тому питання Зеленского потрібно переформулювати: ви готові платити податки за Донбас чи не дуже? Це буде звучати більш коректно.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Донбасс местные выборы Зеленский война на востоке свободная экономическая зона пять вопросов зеленского опрос на выборах вопросы Зеленского

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Новий старт" після ковіду: Як вирощувати в Україні мікрогрін та куди його продавати

Партнер проекта – EU4Business"Новий старт" після ковіду: Як вирощувати в Україні мікрогрін та куди його продавати
 