Вы готовы платить налоги за Донбасс? Так должен звучать второй вопрос Зеленского

Офіс президента України вирішив включити до всенародного опитування, яке планують провести на виборах 25 жовтня, питання про підтримку ідеї створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі. Якщо точно процитувати, питання звучить так: "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?"

Така ідея не нова – в Україні вже існували вільні економічні зони, і їх вплив на економіку України був досить неоднозначний.

У 2005 році, уряд Юлії Тимошенко скасував податкові пільги для технологічних парків, вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку (ТПР). Левова частка цих пільгових територій була розташована у Донецькі області.

Після скасування пільг, для нас відкрився дивовижний масштаб ухилення від оподаткування, що відбувався на цих пріоритетних територіях. Вже у другому кварталі 2005 року, доходи від ПДВ стрибнули більше ніж на 100% (подвоїлись, порівняно з попереднім роком). А доходи від податку на прибуток підприємств були на 75% більше ніж у другому кварталі 2004-го.

За 2005 рік надходження від ПДВ стрибнули до $6,6 млрд, порівняно з $3,1 млрд у 2004-му. У 2006 році доходи від ПДВ вже потроїлись і склали $10 млрд.

При цьому всьому, переробна промисловість (а це переважно той же Донбас) у 2005 році уповільнилась до 0,4% р/р у порівнянні з +14,8% р/р у попередньому 2004 році.

Ось такі метаморфози можуть спричиняти наявність пільгових територій.

Очевидно, що в ті часи технологічні парки, ВЕЗи та ТПРи працювали як внутрішні офшорні зони для уникнення оподаткування. В той самий час якогось суттєвого впливу на економічний розвиток вони не справляли.

Чому цього разу повинно бути інакше? Тому питання Зеленского потрібно переформулювати: ви готові платити податки за Донбас чи не дуже? Це буде звучати більш коректно.

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