Вы никому не нужны: как самому накопить на пенсию

Україна рухається до запровадження обов'язкових накопичувальних пенсійних рахунків. А демографічна динаміка та постійний дефіцит Пенсійного фонду України не дають надії сподіватися, що у найближчому майбутньому щось зміниться, і українці будуть отримувати гідну гарантовану пенсію.

Тому сподіватися лишається тільки на себе.

З чого почати та які є інструменти для інвестицій?

Оберіть компанію або фінансового радника, які допоможуть зробити правильний вибір куди відкладати кошти. Це може бути страхова компанія, недержавний пенсійний фонд, банк. Якщо є бажання інвестувати кошти у цінні папери, на ринку є професійні учасники - торговці цінними паперами. Вони, в залежності від суми коштів, терміну інвестування та відношення до ризику, запропонують, у які саме папери варто вкласти гроші.

Куди крім банків, можна вкладати кошти в Україні?

В Україні є понад 60 недержавних пенсійних фондів. Їх перевага - кошти можна вкладати без бар'єрів щодо мінімальної суми (саме це притаманне інвестиціями у цінні папери).

У них зазвичай доволі висока реальна дохідність. Зокрема, 2-3% реальної дохідності на рік дають можливість за 25-30 років майже вдвічі збільшити суму накопичень.



В які активи можна інвестувати гроші?

З 2019 року українцям можна легально інвестувати за кордони України. Це означає, що кожен з нас може купити собі акції Apple, наприклад. Але, якщо сума для інвестиції невелика, вкладати всі кошти тільки в акції однієї компанії не варто. Краще зменшити ризики втратити кошти, якщо ціни на акції компанії підуть вниз, інвестувавши у різні компанії.

Якщо інвестувати на довгострокову перспективу, можна розглядати не тільки безризикові активи, але більш ризикові. Наприклад, користуються попитом акції ETF (exchange traded fund).

Де безпечна гавань для грошей?

Найбезпечнішими вважаються державні цінні папери. Серед країн світу - звичайно, державні зобов'язання США.

В Україні дохідність по облігаціям зараз дорівнює середній ставці по депозитам. Перевага цього інструменту - це папери, виплати за якими гарантуються державою, і які не обкладаються податком на доходи фізичних осіб.

Депозити Ощадбанку теж гарантовані державою, а у всіх інших банках - кошти вкладникам виплачуються з Фонду гарантування вкладів (спільного Фонду, куди банки відраховують гроші на випадок банкрутства).

Як себе мотивувати почати відкладати?

Ось кілька технік із поведінкової економіки:

Використовуйте ментальні рахунки - маркуйте кошти - на що саме відкладаєте (це "на старість", а не "просто відкладаю на чорний день"). Введіть жорстке правило "від кожного доходу відкладаю певний %". Це можна автоматизувати, налаштувавши регулярне списання із зарплатної картки. Рекомендується відкладати не менше 10% місячного доходу. Відштовхніться або від мети ("мушу накопичити 1,000,000 грн."), або від можливостей ("можу відкладати 750 грн. на місяць"). Пам’ятайте про довгу перспективу (20-30-40 років) і силу складного відсотка

(за 25 років депозит під 10% збільшиться в 10 разів!).

Головне: не чекайте. Ви нікому не потрібні. Ніхто, ні держава, ні родичі, ні роботодавець, ні друзі не будуть вас постійно витягувати з бідності в старості.

Якщо вам менше 30 років - державної пенсії 100% у вас не буде.

Колонка написана у співавторстві з Володимиром Вахітовим, професором економіки Київської школи економіки

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