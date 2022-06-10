Вы стали благотворителем? Сколько должны платить налогов с помощи во время войны

Миллиарды гривень добровольных пожертвований граждан, крупного и малого бизнеса в пользу Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и вынужденных переселенцев помогают Украине держать удар и продолжать бороться против российской агрессии.

В то же время, 15 марта 2022 года в Украине появился закон № 2120-IX, регулирующий налогообложение благотворительности.

Кто и сколько налогов должен платить с благотворительной деятельности? Кто может быть благотворителем?

Благотворителями могут быть дееспособные физические лица, юридические лица частного права и специализированные субъекты – благотворительные организации. Получатель благотворительной помощи – физические лица, неприбыльные организации и любые юридические лица.

Действующее украинское законодательство наделяет граждан и украинский бизнес правом оказывать благотворительную помощь как через благотворительные организации, так и напрямую.

Налог на доходы физических лиц

В ситуации военного положения власти понимали, что нужно изменять порядок налогообложения благотворительной помощи, предоставляемой для борьбы с оккупантами и для населения, пострадавшего от их действий. Закон №2120-IX как раз все это регулирует.

О каких изменениях идет речь?

Отныне не включается в налогооблагаемый доход сумма (стоимость) благотворительной помощи, выплаченная благотворителями (физическими и юридическими лицами) в течение действия военного или чрезвычайного положения в пользу:

1) участников боевых действий;

2) работников предприятий, учреждений, организаций, сил гражданской защиты, привлекаемых (привлекавшихся) и принимающих (принимавших) непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, находясь непосредственно в районах проведения боевых действий и в период совершения боевых действий в порядке, установленном законодательством, или в пользу членов их семей;

3) физических лиц, проживающих (живших) на территории населенных пунктов, где проводятся (проводились) боевые действия, и/или вынужденно покинувших место жительства в связи с совершением боевых действий в таких населенных пунктах.

Важно: предоставленная участникам боевых действий благотворительная помощь не облагается налогом только в случаях, когда такая помощь предоставляется исключительно для целей приобретения специальных средств индивидуальной защиты, технических средств наблюдения, лекарственных средств, пищевых продуктов или других товаров (работ, услуг), определенных перечнем, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №112 от 24 февраля 2016 года.

При этом закон устанавливает, что для лиц, перечисленных в пунктах (1) и (2), благотворительная помощь в любой сумме не облагается налогом, если она получена на лечение и медицинское обслуживание (для оплаты стоимости лекарственных средств, донорских компонентов, платных услуг по лечению и т.п.).

Сумма благотворительной помощи, предоставленная международными благотворительными организациями в пользу физических лиц, проживающих (живших) на территории населенных пунктов, где проводятся (проводились) боевые действия во время действия военного положения и/или вынужденно покинули место жительства из-за форс-мажорных обстоятельств, не облагается в полном объеме независимо от ее непосредственного целевого назначения.

Также не будет включаться в налогооблагаемый доход благотворительная помощь, предоставляемая налогоплательщикам, определенными в пунктах (1) – (3), на восстановление утраченного имущества и на другие нужды по перечню, определяемому Кабмином в сумме, которая совокупно в течение отчетного года не превышает 3 250 000 грн в 2022 году (или 500 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года).

Если сумма полученной благотворительной помощи в течение отчетного года будет превышать этот предельный размер, сумма превышения будет облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором – 1,5%. Как следствие, налогоплательщик будет обязан подать годовую налоговую декларацию с указанием сумм благотворительной помощи.

Во всех остальных случаях благотворительная помощь облагается налогом на доходы физических лиц по общему правилу. То есть, если физическое лицо безвозмездно получило товар или денежные средства (нецелевую благотворительную помощь) на сумму до 3 470 гривень (необлагаемый лимит на 2022 год), налог на доходы физических лиц и военный сбор не возникают.

Соответственно, ни само физическое лицо, ни налоговый агент не начисляют такие налоги.

Закон также устанавливает, что в случае предоставления физическим лицом в течение 2022 года благотворительной помощи неприбыльным организациям, внесенным в Реестр неприбыльных организаций и учреждений (опубликован на сайте Государственной налоговой службы Украины), такое лицо по результатам года имеет право на налоговую скидку в размере, что не превышает 16% (ранее 4%) суммы общего годового налогооблагаемого дохода.

Важно: в течение 2022 года документально подтвержденные расходы в виде средств или имущества, добровольно перекрытых/переданных государственным органам для нужд обеспечения обороны государства, включаются в расходы, которые могут учитываться в уменьшении дохода от производства определенного вида независимой профессиональной деятельности, а также расходов ФОП от производства хозяйственной деятельности (кроме лиц по упрощенной системе).

Налог на прибыль предприятий

В случае, если украинская компания перечисляет помощь неприбыльным организациям, включенным в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, дополнительный налог платить не следует, если сумма денежной помощи/стоимость товаров не превышает 4% налогооблагаемой прибыли в предыдущем отчетном году компании. Если превышает, то на разницу будет начисляться налог.

Для юрлиц по-прежнему работает правило добровольной помощи. Это предусмотрено п.69.6 подраздела 10 раздела ХХ НКУ: если компания в добровольном порядке перечисляет или передает военным, правоохранительным органам денежные средства, товары или услуги, определенные Кабмином в постановлении №758 от 26 октября 2016 года, это не приводит к увеличению ее налогооблагаемой прибыли.

При этом закон дополняет это правило: благотворительную помощь, перечисленную больницам и на специальные счета Национального банка, можно также относить к расходам без ограничений.

Ослабление для неприбыльных предприятий и организаций

Неприбыльным организациям на период действия военного, чрезвычайного положения разрешено:

- передавать имущество, предоставлять услуги, использовать доходы для финансирования расходов, не связанных с деятельностью организации, при условии, если такие услуги или имущество добровольно предоставлены военным, правоохранительным органам для нужд обеспечения обороны государства и/или

- перечислять денежные средства на специальные счета, открытые НБУ для сбора денежных средств.

Такая помощь не будет считаться нарушением требований деятельности неприбыльных организаций и не будет основанием для исключения организации из Реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Важно: закон устанавливает, что поставки товаров/услуг, осуществленные в течение 2022 года общественными объединениями и/или благотворительными организациями, не включаются такими общественными объединениями или благотворительными организациями при определении общей суммы для обязательной регистрации налогоплательщиком на добавленную стоимость.

Вместо вывода

Украинское государство создает все необходимые стимулы для помощи нашим бойцам и благотворительной помощи армии, однако украинцы должны добросовестно относиться к требованиям по налогообложению такой помощи, ведь своевременно и в полном объеме уплаченные налоги тоже работают на победу в войне с Россией.

Колонка написана в соавторстве с Виктором Черным, младшим юристом ЮФ INTEGRITES

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.