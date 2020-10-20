UA

Я не издеваюсь, когда советую откладывать на пенсию уже сейчас

Я не издеваюсь, когда советую откладывать на пенсию уже сейчас

президент Киевской школы экономики, экс-министр экономразвития и торговли
20.10.2020, 15:36

Государственная пенсия хоть и будет, но неадекватно маленькая. Сколько нужно откладывать уже сейчас, и во что вкладывать сбережения (укр.)

У 2004 році, я отримав свою першу роботу після аспірантури в Боннському університеті в Німеччині. Тоді я запитав у колег, як в їхній країні правильно заощаджувати на старість. Мені сказали, щоб на державну пенсію не розраховував. Бо коли черга дійде до мене, і я вийду на пенсію, пенсійна система Німеччини буде банкротом. Через демографію. 

Бо люди живуть все довше, а народжують дітей все менше. Тому державна пенсія хоч і буде, але неадекватно маленька. Вони порадили накопичувати на пенсію самостійно. Що я і роблю.

В Україні така ж ситуація, як в Німеччині. Чи навіть гірша, бо українська економіка слабша за німецьку.

Читайте также
Чому імпортозаміщення та захист національного виробника не працюють?

Скільки потрібно накопичувати? 

Рекомендації різні в різних країнах. Наприклад, я відкладаю від 10% до 40% від свого доходу. Більшість моїх колег в США відкладають десь 15% зарплати. В Україні багато моїх друзів і колег не відкладають нічого. І це дуже погано.

Досить часто, коли я кажу про необхідність відкладати, мені заперечують. Мовляв "зарплата і так маленька, ми вже платимо відрахування в Пенсійний фонд, а ти ще хочеш щоб ми додатково відкладали. Ти що знущаєшся?". 

Ні, я не знущаюсь. А говорю правду. Якщо нічого не відкладати, то на пенсії не будеш мати грошей. Це дуже погано, що зарплати маленькі, що пенсійний фонд в країні маленький. І саме тому потрібно розраховувати на себе.

Читайте также
На шляху до Аргентини: як пов'язані падіння економік і перемоги національних збірних з футболу

В що вкладати заощадження? 

Для України це дуже складне питання, бо у нас не працюють ринки капіталу і інвестиції досить часто ризикові або не дають доходу. 

Я би не вкладав в нерухомість. Вона не достатньо швидко зростає в ціні. Але це моя персональна думка. 

Поклав би частину грошей на депозити, частину в ОВДП, і, якщо є можливість, частину в міжнародні цінні папери (такі можливості сьогодні є, українське законодавство дозволяє, а інвестиційні компанії надають інструменти).

Накопичуйте і ставайте забезпеченими.

 

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
пенсійний фонд пенсія недержавний пенсійний фонд накопити на пенсію відкладати на пенсію

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Интервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии

Партнерский проектИнтервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии
 