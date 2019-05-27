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27.05.2019, 14:50

Коломойский призывает отказаться от реформ. Зачем

Владимир Рапопорт

экономист-аналитик

Все решения в экономике имеют свой лаг. Глупость делаешь сейчас, а взрывается через год или через два

Думал, что с заявлением Коломойского про дефолт и МВФ все ясно. Но удивительное рядом - его поддержали сторонники новой власти. Вроде грамотные люди. Но, как дело доходит до политики, куда-то грамотность исчезает.

Практически все реформы в Украине проходили под нажимом МВФ

Не все они были полезны. Но процентов 80 абсолютно необходимы.

Украина – не Грузия 2003-2008 годов, когда двигателем реформ был Бендукидзе. В Украине двигателем реформ был МВФ.
Отказ от сотрудничества с МВФ – отказ от сделанного, возврат в 2013 год. Обвал гривны, валютных резервов, бюджета. Поскольку в долг без МВФ Украине никто не даст.

Зачем Коломойскому и новой власти отказ от реформ и возврат в 2013 год?

Для Коломойского – отказ от реформы энергетики и ручное установление цен на электроэнергию – низких для электропечей Коломойского.

Для новой власти – дать населению низкие цены на коммуналку, сохранив высокий рейтинг среди своего патерналистского избирателя. 

Вы же помните инаугурационная речь Зеленского про "шокирующие тарифы, которые делают украинцев несчастными"? А Коломойский в интервью прямо говорит: "победа Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований МВФ". Кто бы сомневался. Откат от реформ никто не скрывает.

Но при этом остаются сторонники реформ – сторонники Зеленского, которые не видят тут никакого противоречия

В 2018 году Украина вернула МВФ на $700 млн больше, чем взяла

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Основные деньги были одолжены в 2008-2012 годах правительствами Тимошенко-Азарова. Но вернуть их в полном объеме невозможно, поэтому приходится перезанимать.

Отказ от реформ означает низкие тарифы на электроэнергию для электропечей Коломойского (таких мощных электропечей в Украине ни у кого больше нет, поэтому никто больше так сильно не зависит от цен на электроэнергию).

Но отказ от реформ будет требовать денег на компенсацию заниженных цен. Этих денег в Украине нет, и без МВФ их никто Украине не одолжит (кроме РФ на политических условиях).

Дефолт, предлагаемый Коломойским, это цена для Украины низких цен для Коломойского и для патерналистского электората Зеленского

Но напрасно Коломойский и сторонники новой власти убеждают, что для населения станет лучше. Для населения, особенно патерналистского электората Зеленского, это станет ужасным ударом. Просто они этого не понимают.

- Первое последствие – обвал гривны и всех доходов в гривнах. У вас сегодня пенсия $200 и вы жалуетесь, что в 2013 году была 500? После дефолта станет максимум 50. Приток валюты в страну уменьшится в разы.

Сейчас дефицит бюджета Украины порядка 2% - по настоянию МВФ. Если МВФ по боку, он может быть любым но покрываться может только и исключительно эмиссией. Т.е. обвал гривневых цен сделает нынешних псевдозубожилых по настоящему зубожилыми.

- Даст ли дефолт толчок развитию экономики? Только в случае принятия мер жесткой экономии, более жесткой, чем была при Порошенко и привела к его поражению на выборах.

Бюджет должен быть бездефицитным, зарплаты и пенсии при обвале курса должны быть уменьшены. Если власть этого не сделает, никакого роста экономики не будет, будет обвал.

- Примеры с Грецией и Аргентиной абсурдны.

У Греции вообще не было дефолта, была реструктуризация долга по согласованию с кредиторами – типа украинской 2015г. И Греция ввела меры жесточайшей экономии как условие этой реструктуризации. Не "отдохнуть от жестких мер", а ввести более жесткие меры и сотрудничать с МВФ – вот путь Греции на самом деле. Приводит его как пример отказа от МВФ – значит ничего не знать или сознательно дурить.

Аргентина – типичный дефолт. В 1998 году ВВП на душу населения в Аргентине был $9000, в 2018-м, через 20 лет, $11 600 (вы же понимаете разницу того доллара и нынешнего). То есть экономика страны 20 лет после дефолта стоит и не развивается. Да, Аргентина до сих пор не может договориться с кредиторами, которых кинула при дефолте, все как хочет Коломойский.

У Украины, если что, ВВП на душу населения около $3 000 (в 1998 году было $884, т.е. Украина худо бедно развивалась эти годы без дефолта). Вы хотите вернуться в 1998-й?

Если вы посмотрите страны Латинской Америки, они в 1998 году отставали от Аргентины, а в 2018 году без дефолта стали ее опережать. Например, у Чили в 1998 году было почти в два раза меньше, чем у Аргентины – $5446 на человека, в 2018-м – больше $16000. У Коста-Рики было $3600, стало $11700/чел. Аргентина до дефолта была передовой страной ЛА, в результате опустилась в середину списка.

Вывод

Предложение по прекращению сотрудничества с МВФ – часть стратегии прекращения реформ и обращения их вспять. Ничего кроме обвала экономики и обнищания широких народных масс оно не принесет. Рост доходов пришедшей к власти группы и радость патерналистского электората будет не долгой.

Все решения в экономике имеют свой лаг. Глупость делаешь сейчас, а взрывается через год или через два. Но настолько тупые и безграмотные решения сработают быстрее, чем через год. Не знаю, есть ли в команде Зеленского кто-то кто сможет донести эту простую мысль до принимающих решения, чтобы они его услышали.

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Теги: МВФ, дефолт
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