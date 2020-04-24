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24.04.2020, 10:04

Застряли в другой стране из-за COVID-19: как не стать должным местному бюджету

Светлана Тутовская

менеджер практики Deloitte Private

Что делать тем, кто из-за локдауна оказался в другой стране или не успел выехать из Украины, и теперь работает в стране, где постоянно не проживает

О влиянии COVID-19 на бизнес и экономику уже написаны сотни статей, проведены десятки часов вебинаров и видеоконференций. Мнения экспертов о влиянии на экономику и бизнес разнятся, но одно ясно точно – и малому бизнесу, и большим международным группам компаний придется нелегко.

А что же налогоплательщики – физические лица? Как повлияет вирусное стихийное бедствие на налогообложение их доходов в той или иной стране? Что делать тем, кто не по своей воле оказался "закрытым на карантин" в другом государстве или не успел выехать из Украины домой и теперь вынуждены работать в стране, где постоянно не проживают? Ведь сейчас эта "другая" страна может законно потребовать уплаты налогов в свой бюджет. Или все-таки не может?

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Чтобы разобраться в этом, важно помнить: 

- уплата налогов, обычно, зависит не от паспорта (хотя и тут есть исключения, например, если у вас есть паспорт США).
- не путайте гражданство (кратко – это устойчивая правовая связь лица с конкретным государством) и налоговую резидентность (по сути – обязательство уплачивать налоги в определенной стране на основании ряда "привязок" к ней).

Как и гражданство, налоговая резидентность может быть изменена по собственному желанию физического лица. Но, в отличие от гражданства, резидентность можно сменить случайным образом, даже не подозревая об этом. Достаточно соответствовать критериям налоговой резидентности, установленным законодательством "заинтересованного" в вас государства.

Такими критериями могут быть:

- место постоянного жительства (наличие личного или арендованного постоянного жилья);
- срок пребывания на территории государства (чаще всего 183 дня и более в календарном году);
- наличие центра жизненных интересов (например, проживание семьи, ведение бизнеса, работа по найму).

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Современной истории случаи "случайной" смены резидентности известны. Чего только стоит случившийся в 2018 году громкий инцидент с певицей Шакирой.

С 2011 года певица несколько лет жила в Барселоне с защитником одноименного футбольного клуба Жераром Пике. Но, согласно испанским законам, в случае проживания на территории страны более полугода, физическое лицо "автоматически" становится налоговым резидентом Испании. Таким образом, оказалось, что певица, сама того не желая, обрела статус налогоплательщика в Испании и, соответственно, была обязана заплатить налоги со всех полученных (в том числе и из-за рубежа) доходов, чего она не сделала. В результате налоговая служба Испании оштрафовала Шакиру за "налоговое мошенничество" на $25 млн.

Бывают и более сложные ситуации, в которых два государства (страна А и Б) считают физическое лицо своим резидентом и претендуют на налогообложение его доходов одновременно. В таком случае резидентность определяется чаще всего с помощью "теста" с использованием стандартных критериев Модельной налоговой конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Тест предусматривает как минимум такие вопросы:

1. Где находится постоянное место жительства физического лица?
2. Где сосредоточены его личные и экономические связи (центр жизненных интересов)?
3. Где обычно проживает физическое лицо?
4. Гражданином какой страны такое лицо является?

Но что делать, если предприниматель, топ-менеджер или сотрудник международной компании (гражданин и налоговый резидент страны А) оказался "закрытым" на полгода в другой стране (стране Б) по причине "локдауна" из-за COVID-19, и, сам того не желая, "угодил" под один или несколько вышеуказанных критериев? Обязательно ли такое лицо будет считаться налоговым резидентом страны Б?

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В связи с возникшей ситуацией, ОЭСР выпустила разъяснение, что делать в подобных случаях, чтобы не допустить фактическое двойное налогообложение доходов физических лиц.

Основная идея этого документа – влияние карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 на налоговую резидентность физических лиц маловероятно.

Далее немного техники. 

ОЭСР рассматривает два основных примера, когда две страны (А и Б) могут претендовать на налоговую резидентность физического лица.

Сценарий 1. Физическое лицо (назовем его Физическое лицо А) – гражданин и налоговый резидент страны А, временно отсутствует в своем постоянном доме. Скажем, отправился в отпуск или командировку в страну Б и оказался там в локдауне из-за пандемии COVID-19. В результате он проживает в стране Б более 183 дней и по одному из критериев становится налоговым резидентом страны Б.

Сценарий 2. Физическое лицо А работает в стране Б на постоянной основе, в результате чего приобрел там статус налогового резидента. Но из-за ситуации с пандемией COVID-19 был вынужден вернуться на свою родину – в страну А. В соответствии с национальным законодательством страны А, он мог никогда не терять статус налогового резидента либо же, в противном случае, восстановить этот статус по возвращению в страну.

В первом сценарии маловероятно, что Физическое лицо А получит статус налогового резидента в стране Б, где он находится временно в силу чрезвычайных обстоятельств. Однако, даже если так случится, можно будет доказать обратное: Физическое лицо А владеет или арендует дом/квартиру в стране А, где и проживает обычно. В этой стране у него есть личные и экономические связи, ведь он, в конце концов, гражданин страны А. Таким образом, его временное пребывание в стране Б не должно повлечь за собой налоговые последствия.

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Во втором сценарии снова-таки маловероятно, что Физическое лицо А восстановит статус налогового резидента страны А, поскольку он временно и в исключительном порядке находится в стране А. Даже если местная налоговая инспекция будет считать иначе, скорее всего это можно будет опровергнуть, ведь пребывание Физического лицо А в стране А – временное и вынужденное. Однако во втором случае тест дает более неопределенный результат, поскольку привязанность человека к предыдущей стране сильнее.

Для облегчения решения возможных вопросов, некоторые страны (например, Ирландия, Великобритания и Австралия) уже выпустили рекомендации в отношении влияния мер в связи с пандемией COVID-19 на вопросы, касающиеся налоговой резидентности.

Например, правительство Великобритании просит не принимать во внимание количество дней, проведенных в стране, при определении резидентности в силу исключительных обстоятельств (в том числе пандемии). Австралия в своем руководстве подчеркивает, что физическое лицо – нерезидент Австралии – временно находится на территории страны (несколько недель или месяцев) из-за COVID-19, поэтому не будет признаваться австралийским резидентом для целей налогообложения.

Важно учитывать, что Украина не является членом ОЭСР, но ее рекомендации по налоговым вопросам уже вошли в практику налоговых и судебных органов Украины, как дополнительный источник трактовки определений. 

Так что при возникновении спорных вопросов, мы вполне можем прислушиваться и опираться на рекомендации ОЭСР, особенно в отсутствии официальных разъяснений от налоговых органов.

В период серьезных изменений и исключительных обстоятельств важно обратить внимание на количество дней, проведенных в стране, отличной от места обычного проживания, ведь это может повлиять на ваш статус налогового резидентства и появление дополнительных налоговых обременений – и в Украине, и за рубежом.

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Теги: налоги, карантин, коронавирус, застряли в другой стране, налоговая резидентность
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