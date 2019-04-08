Зе президент и ПриватБанк: 4 возможных сценария развития ситуации

Если сделать два не таких уж невероятных политических допущения: первое – выборы на пост президента Украины выигрывает Владимир Зеленский; второе - Игорь Коломойский имеет на него хоть какое-то влияние, можно грубо предположить, как и по каким сценариям могут развиваться события вокруг ПриватБанка.

Сценарий 1 - "Ре-национализация"

Этот сценарий предполагает полноценный возврат банка в собственность Игоря Коломойского и его партнеров. Вариация этого сценария – "как-бы приватизация" ПриватБанка за условную 1 гривню, где покупателем выступит компания, подконтрольная бывшим акционерам. На наш взгляд, сценарий наименее вероятный. По-честному откатывать ситуацию полностью назад, в состояние 2016 года, – значит вернуть государству влитые в капитал в виде ОВГЗ на 150 млрд гривень.

Реклама

Бывшим собственникам это делать не с чего да и незачем. Не возвращать рекап, и просто принять рекапитализированный банк "в подарок" на основании, скажем, решения суда, было бы слишком круто даже для Игоря Валерьевича. Конечно, всегда можно взамен передать, скажем, Ощаду или Укрэксиму права требования на сумму равную докапитализации, обеспеченные чьим-нибудь честным словом или даже какими-то активами.

При этом и международное сообщество, и внутренние эксперты на такую сделку вряд ли посмотрят благосклонно. А снять захватывающий сериал про тонкости отечественного банковского дела – это, пожалуй, сложнее, чем даже "Волка с Волл-Стрит" или "Игру на понижение".

Сценарий 2. "Традиционный украинский"

Банк не обязательно возвращать в собственность. Достаточно будет поставить "свое" правление и наблюдательный совет, как собственно и происходило в Украине с госбанками многие годы после каждой смены лиц в Кабмине. Все кредиты связанных с экс-акционерами лиц реструктуризируются на 30 лет или продаются на Прозорро или другом аукционе за 0,1% от номинальной стоимости. Убытки национализируются и, раньше или позже, покрываются за счет налогоплательщиков. Впоследствии "свой" председатель правления выдает кредиты "нужным компаниям", хотя это и не обязательно – вполне можно действовать через новый "банк-пылесос".

Для реализации этой схемы есть три сложности. Во первых, не факт, что новый президент получит подконтрольную Раду и Кабмин. За Приват точно придется побороться. Во-вторых, новый закон о корпоративном управлении в госбанках в случае назначения в набсоветы независимых членов усложнит задачу назначения "своих" людей. В-третьих, пободаться придется еще и с НБУ – Глава правления назначается на семь лет, и чтобы снять его с должности по закону есть исчерпывающий список совершенно конкретных причин.

В общем, путь не самый простой.

Сценарий 3. "Судебный фокус" или "При своих"

Новый президент берет под контроль судебную вертикаль и в результате бывшие собственники выигрывают суды против государства и госбанка, им выплачивают из бюджета компенсацию в размере капитала банка до национализации. Это дорого обойдется всем участникам процесса, как в финансовом, так и в репутационном смысле.

Более реальная вариация этого же сценария – "при своих". В результате взаимных договоренностей участники судебных процессов спускают на тормозах дела по просроченным кредитам, связанным с бывшими собственниками лицам.

Приватбанк остается государственным. Дальше, вероятно, последует кропотливая работа по сценарию 2 как минимум с существующими проблемными кредитами.

Реклама

Сценарий 4. "Розовые пони на сверкающей радуге"

Расследование событий в Привате ведется силами нескольких объединенных украинских, европейских и американских детективов. Новый президент не вмешивается ни в ход расследования, ни в судебные дела. В итоге решение по делу Привата выносит независимый суд, на базе пакета серьезных доказательств и после громкого и прозрачного процесса, который мониторят украинские и международные специалисты.

А затем это решение подкрепляется результативными действиями по взысканию в Украине и зарубежом, в периметр включаются все виновные в махинациях лица, чья вина доказана, как на стороне бывших акционеров или менеджмента банка, так и на стороне регулятора.

Правление и набсовет национализированного банка при этом независимы от политических игроков. После разрешения конфликта и очистки баланса банк успешно продают частному инвестору за честную цену.

Оговорюсь, что все эти сценарии - всего лишь допущение. Получат ли они шанс на воплощение, зависит от исходов второго тура президентских выборов. Ждать осталось недолго.