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Знаете, какой самый большой секрет Украины? Спойлер – касается он Коломойского и Привата

Знаете, какой самый большой секрет Украины? Спойлер – касается он Коломойского и Привата

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
24.03.2021, 17:02

Раскрыли схемы Коломойского и Ко в ПриватБанке – госизменники. Наверное, такое возможно только в таких коррумпированных странах, как наша (укр.)

Знаєте, який найбільший секрет України? Про який не має дізнатися ворог. Який за будь яку ціну треба залишити закритим для агентів країни-агресора?

Ні, це не секретні операції в тилу ворога. Бо кому то цікаво охороняти. Операція з вагнерівцями тому доказ.

Ні, то не оборонні плани країни. Бо їх вже давно скопіювали.

Ні, це не перемовини з нашими союзниками. Ми ж бачимо, що ці перемовити в пресу зливають агенти країни агресора.

Ні, ні і ще раз ні.

Найсекретніша секретна інфа – це схеми Ігоря Коломойського в ПриватБанку. Це і є найважливіша державна таємниця в країні. Яку треба берегти як чистоту стін в Офісі президента. Як зіницю ока. Як честь дочки.

Саме тому зараз українські спецслужби кинули всі сили на розкриття цього зухвалого злочину. Справньої державної зради. 

Як виявилося, чиновники Національного банку показали детективам компанії Kroll темну сторону українського банкінгу. Вони відкрили скрижалі, наповнені компаніями-пустишками, через які виводилися гроші на рахунки патріотичних олігархів. Вони показали, як менеджери банку створювали фіктивні компанії, щоб встигнути вивести гроші в ніч перед націоналізацією "на помідорчики".

Це неприпустимо!!

А якщо серед детективів Kroll був російський шпигун? Має ж хтось серед російських шпигунів бути розумним. А якщо секретарка агенції напівросіянка, яка є коханкою офіцера ГРУ. Хіба можна таке допустити, щоб росіяни побачили найбільший грабунок в історії України? Це типова державна зрада!!!

Не можна розказувати росіянам, як ми вміємо красти. Бо вони ж цього не знають. А це є наше національне надбання. Його треба оберігати сильніше, ніж спадщину Юнеско.

Добре, що є хтось, хто ще здатен оберігати честь країни. Янгол охоронець українських схем. Від хтивих детективів Kroll. Від російських агентів.

Країна в безпеці поки такі люди на посту. І вони мають запроторити до буцигарні тих, хто допустив таку державну зраду. Валерія Гонтарєва і Катерина Рожкова мають відповісти за те, що вони дозволили собі відкрити світу найбільший секрет Украіни. Як Коломойський гроші з банка виводив.

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госизмена Катерина Рожкова ПриватБанк игорь коломойский Державна зрада дело Привата справа привата
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