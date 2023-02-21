UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ростислав Шурма: Не могут все автоматически платить дешево за комуслуги – интервью

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 12:00
Популярное
Майдан в Киеве: прямая онлайн видеотрансляция
Майдан в Киеве: прямая онлайн видеотрансляция
Ситуация на Грушевского в Киеве: прямая онлайн трансляция
Ситуация на Грушевского в Киеве: прямая онлайн трансляция
Майдан в Киеве: прямая онлайн видеотрансляция
Майдан в Киеве: прямая онлайн видеотрансляция
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости

Власти понимают проблему субсидирования населения в вопросе коммунальных тарифов, но повышать цены в условиях войны – сложное решение. Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По его словам, государство рассматривает несколько вариантов, как изменить ситуацию, чтобы сделать помощь от государства адресной.

"Есть вариант и полноценной монетизации субсидий, когда люди платят справедливую цену, но получают компенсацию от государства. В конце концов, это решение государства — помогать гражданам, которые не могут оплатить справедливую цену, но это не автоматически дешевая цена для всех", — отмечает он.

Кроме того, мы поговорили с Ростиславом Шурмой о послевоенном восстановлении Украины и необходимости привлекать для этого сотни миллиардов долларов инвестиций, о страховании военных рисков и о налоговой реформе, которая должна как помочь с детинизацией, так и содействовать инвестициям.

Текстовую версию интервью с Ростиславом Шурмой читайте здесь.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Ростислав Шурма
Еще по теме
Последние видео
Ростислав Шурма: Не могут все автоматически платить дешево за комуслуги – интервью
Ростислав Шурма: Не могут все автоматически платить дешево за комуслуги – интервью
Сожженные катера и автомобили. ССО показали, как уничтожают технику россиян – видео
Сожженные катера и автомобили. ССО показали, как уничтожают технику россиян – видео
Зеленский: Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка
Зеленский: Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка
Последние новости
 