Ростислав Шурма: Не могут все автоматически платить дешево за комуслуги – интервью

Власти понимают проблему субсидирования населения в вопросе коммунальных тарифов, но повышать цены в условиях войны – сложное решение. Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.

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По его словам, государство рассматривает несколько вариантов, как изменить ситуацию, чтобы сделать помощь от государства адресной.

"Есть вариант и полноценной монетизации субсидий, когда люди платят справедливую цену, но получают компенсацию от государства. В конце концов, это решение государства — помогать гражданам, которые не могут оплатить справедливую цену, но это не автоматически дешевая цена для всех", — отмечает он.

Кроме того, мы поговорили с Ростиславом Шурмой о послевоенном восстановлении Украины и необходимости привлекать для этого сотни миллиардов долларов инвестиций, о страховании военных рисков и о налоговой реформе, которая должна как помочь с детинизацией, так и содействовать инвестициям.

Текстовую версию интервью с Ростиславом Шурмой читайте здесь.