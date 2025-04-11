За последние годы количество счетов, которые открывали украинцы, и количество их платежных карт выросло почти в два раза. Всего счетов в украинских банках уже почти 200 млн.

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Сколько платежных карт и открытых счетов у украинцев – разбиралась LIGA.net

Сколько платежных карт у украинцев

По данным Национального банка, в январе 2022 года количество платежных карт среди физических лиц составило 56,4 млн. А уже в феврале 2025 года их количество выросло до 71,35 млн. В Нацбанке уточняют, что речь идет о счетах, привязанных именно к платежным картам физических лиц.

Также следует учитывать, что законодательство Украины не ограничивает пользователей в открытии счетов и карт. Одно и то же лицо может одновременно обслуживаться в нескольких банках и иметь столько счетов, сколько ему нужно.