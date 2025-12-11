16,7 млн грн за проверку: сколько стоит аудит в государственных компаниях

Среднегодовая стоимость контракта на аудит в топ-10 государственных компаний Украины по чистой прибыли в 2024 году составила 16,7 млн грн. Для компаний второй двадцатки он стоит в среднем 1,5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства визуальных коммуникаций Top Lead.

Как считали

Государственные компании: взяли топ-20 по доходам и рассчитали среднюю годовую стоимость контракта отдельно для топ-10 и для мест с 11 по 20.

Аудиторские компании: проанализировали отчеты о прозрачности, в которых указаны доходы от аудита предприятий, представляющих общественный интерес (укр. – ПСІ), и разделили их на количество клиентов.

Сравнение с другими странами: аналогичная методика – данные по ведущим аудиторским фирмам, разделенные на количество клиентов-ПСІ.

Сколько стоит аудит в крупнейших компаниях

Стоимость аудита одного предприятия, представляющего общественный интерес, в крупнейших аудиторских компаниях Украины варьируется. Значительно дороже в компаниях "большой четверки" – KPMG, E&Y, Deloitte, PwC.

Например, в PwC аудит стоит, в среднем 3 млн грн, тогда як в Имона-Аудит – 200 000 грн.

Читайте также ПриватБанк и monobank лидируют: сколько активных карт у украинцев в 2025 году

Какова стоимость аудита в других странах

Аудит в Украине значительно дешевле, чем в других странах ЕС. Если в Украине средняя стоимость составляет 1,2 млн грн, то в Германии – 40,3 млн грн. Даже в Польше, которая граничит с нами, стоимость аудита выше – 7,6 млн грн.

Инфографика: Top Lead

Что такое аудит и зачем он нужен

Аудит – это независимая проверка финансовой отчетности компании, проводимая лицензированными специалистами. Он подтверждает достоверность данных, помогает выявить ошибки или риски и повышает доверие инвесторов, кредиторов и государства. Для предприятий, представляющих общественный интерес, аудит является обязательным.

Предприятия, представляющие общественный интерес (ПСІ), – это компании, финансовое состояние которых важно для экономики и граждан: банки, страховые и пенсионные фонды, публичные акционерные общества и крупные государственные предприятия. Для них аудит является обязательным, поскольку он гарантирует прозрачность отчетности и защищает интересы вкладчиков, инвесторов и государства.