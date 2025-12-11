16,7 млн грн за перевірку: скільки коштує аудит у держкомпаніях

Середньорічна вартість контракту на аудит у першій десятці державних компаній України за чистим доходом у 2024 році становила 16,7 млн грн. Для компаній із другої двадцятки він коштує в середньому 1,5 млн грн. Про це свідчать дані дослідження агенції візуальних комунікацій Top Lead.

Як рахували

Держкомпанії: взяли першу двадцятку за доходами та порахували середньорічну вартість контракту окремо для першої десятки та для 11–20 місць.

Аудиторські компанії: проаналізували звіти з прозорості, де вказані доходи від аудиту підприємств суспільного інтересу (ПСІ), і поділили на кількість клієнтів.

Порівняння з іншими країнами: аналогічна методика – дані щодо топових аудиторів, поділені на кількість клієнтів-ПСІ.

Скільки коштує аудит у найбільших компаніях

Вартість аудиту одного підприємства суспільного інтересу в найбільших аудиторських компаніях України варіюється. Послуги "великої четвірки" значно дорожчі. Це – KPMG, E&Y, Deloitte, PwC.

Наприклад, у PwC аудит коштує в середньому 3 млн грн, тоді як у Імона-Аудит – 200 000 грн.

Чому якісний аудит дорогий

У суспільстві існує запит на боротьбу з корупцією в державних та комунальних підприємствах. Якісний аудит – це інструмент, який дає змогу запобігти ризикам корупції чи вчасно її виявити.

Якісна аудиторська перевірка великої компанії – складне завдання. Такі компанії мають чималий масштаб діяльності та велику кількість операцій, які необхідно перевірити. Великий об'єм аудиторської перевірки потребує від аудиторської компанії залучення чималих ресурсів, а також значного досвіду та репутації. Такий аудит буде коштувати дорого.

Показовий приклад – аудит Укранафти, однієї з найбільших державних компаній. Її чистий дохід у 2024-му становив 105,2 млрд грн.

У 2023 році аудит Укранафти коштував 3,0 млн грн, у 2024-му – 5,8 млн грн. А на 2025-2027 роки Укрнафта замовила послуги аудиту за 26,1 млн грн на рік.

Яка вартість аудиту в інших країнах

Аудит в Україні значно дешевший, ніж в інших країнах ЄС. Якщо в Україні середня вартість становить 1,2 млн грн, то в Німеччині – 40,3 млн грн. Навіть у Польщі, яка є нашим сусідом, вартість аудиту теж вища – 7,6 млн грн.

Інфографіка: Top Lead

Що таке аудит і для чого він потрібен

Аудит – це незалежна перевірка фінансової звітності компанії, яку проводять ліцензовані спеціалісти. Він підтверджує правдивість даних, допомагає виявити помилки чи ризики та підвищує довіру інвесторів, кредиторів і держави. Для підприємств суспільного інтересу аудит є обов’язковим.

Підприємства суспільного інтересу (ПСІ) – це компанії, чиї фінанси важливі для економіки та громадян: банки, страхові й пенсійні фонди, публічні акціонерні товариства та великі держпідприємства. Для них аудит є обов’язковим, адже він гарантує прозорість звітності й захищає інтереси вкладників, інвесторів та держави.