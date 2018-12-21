Украинцы лидируют в Польше по страхованию среди иностранцев

На сегодняшний день в Польше застраховано около 600 тыс. иностранцев, большинство из которых - граждане Украины. Об этом сообщил вице-министр семьи, труда и социальной политики Станислав Швед, передает Польское радио.

По словам министра, еще недавно число застрахованных в Учреждении социального страхования было в шесть раз ниже.

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"Почти 600 тыс. человек, прежде всего из Украины, уже застрахованы. То есть, они имеют или трудовой договор, или договор поручения, т.к. они уже застрахованы. Еще недавно было 100 тыс. таких лиц, сегодня же их 600 тыс. На это повлияли также изменения, которые у нас состоялись; мы хотим, чтобы работники, которые к нам приезжают, имели нормальные условия труда", - сказал Швед.

Чиновник обратил внимание, что правительство в дальнейшем будет пытаться уменьшить безработицу, которая в этом году в Польше и так была на рекордно низком уровне. В сентябре показатель безработицы достиг 5,7%, это наименьший показатель с 1990 года.

Напомним, в 2017 году 81,7% всех разрешений на работу в Польше получили граждане Украины.

Как сообщалось ранее, большую часть иностранцев в Силезии составляют выходцы из Украины. В частности, в Бендзинском повете украинцы составляют 95% всех иностранцев.

В 2016 году в Польше для граждан Украины выдали 125 тысяч приглашений на постоянную работу, в то время как в 2015-м - всего 50 тысяч. В 2014 году на украинцев приходилось более 60% всех выданных иностранцам разрешений на работу, в 2015-м - 77%, в 2016-м - 83%.