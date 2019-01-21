ФГВФЛ могут обязать гарантировать страховые выплаты

Нацкомфинуслуг решил возродить идею распространения на компании по страхованию жизни системы гарантирования банковских вкладов. Обоснование простое: в обоих случаях речь идет о накоплениях граждан, пишет FinClub.

На заседании 15 января Нацкомфинуслуг утвердила правки в закон "О системе гарантирования вкладов физлиц", которые позволят гарантировать выплаты по страхованию жизни в случае банкротства страховщика. В законопроекте прописан механизм выведения с рынка и ликвидации таких неплатежеспособных страховщиков.

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Страховой компании предлагается вносить начальный (1% от размера уставного капитала) и регулярные взносы (ежеквартально 1% от суммы привлеченных премий в гривне и 1,2% – валюте).

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Максимальная гарантированная сумма по накопительным договорам страхования жизни аналогична максимальной сумме гарантирования по банковским вкладам - 200 тыс. грн. Как и в случае с банковскими вкладами, под гарантию не попадают суммы меньше 10 грн, а также выплаты в пользу связанных со страховой компанией лиц или владельцев долевого участия в ней.

По данным Нацкомфинуслуг, на 1 октября 2018 года в Украине работала 31 компания по страхованию жизни. За девять месяцев они привлекли 2,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года ФГВФЛ выплатил вкладчикам 88,4 млрд грн.