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21.01.2019, 15:05

ФГВФЛ могут обязать гарантировать страховые выплаты

ФГВФЛ могут обязать гарантировать страховые выплаты

Регулятор предложил распространить на компании по страхованию жизни систему гарантирования банковских вкладов

Нацкомфинуслуг решил возродить идею распространения на компании по страхованию жизни системы гарантирования банковских вкладов. Обоснование простое: в обоих случаях речь идет о накоплениях граждан, пишет FinClub.

На заседании 15 января Нацкомфинуслуг утвердила правки в закон "О системе гарантирования вкладов физлиц", которые позволят гарантировать выплаты по страхованию жизни в случае банкротства страховщика. В законопроекте прописан механизм выведения с рынка и ликвидации таких неплатежеспособных страховщиков.

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Страховой компании предлагается вносить начальный (1% от размера уставного капитала) и регулярные взносы (ежеквартально 1% от суммы привлеченных премий в гривне и 1,2% – валюте).

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Максимальная гарантированная сумма по накопительным договорам страхования жизни аналогична максимальной сумме гарантирования по банковским вкладам - 200 тыс. грн. Как и в случае с банковскими вкладами, под гарантию не попадают суммы меньше 10 грн, а также выплаты в пользу связанных со страховой компанией лиц или владельцев долевого участия в ней.

По данным Нацкомфинуслуг, на 1 октября 2018 года в Украине работала 31 компания по страхованию жизни. За девять месяцев они привлекли 2,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года ФГВФЛ выплатил вкладчикам 88,4 млрд грн.

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Теги: страхование жизни, фгвфл, фонд гарантирования, фонд гарантирования вкладов физических лиц
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